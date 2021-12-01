Навигация по коду ClickHouse

Для навигации по коду онлайн доступен Woboq, он расположен здесь. В нём реализовано удобное перемещение между исходными файлами, семантическая подсветка, подсказки, индексация и поиск. Слепок кода обновляется ежедневно.

Также вы можете просматривать исходники на GitHub.

Если вы интересуетесь, какую среду разработки выбрать для работы с ClickHouse, мы рекомендуем CLion, QT Creator, VSCode или KDevelop (с некоторыми предостережениями). Вы можете использовать свою любимую среду разработки, Vim и Emacs тоже считаются.