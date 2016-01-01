Моделирование данных
Этот раздел посвящен моделированию данных в ClickHouse и содержит следующие темы:
|Страница
|Описание
|Дизайн схемы
|Обсуждает дизайн схемы ClickHouse для оптимальной производительности, учитывая такие факторы, как запросы, обновления данных, задержки и объем.
|Словарь
|Объясняет, как определить и использовать словари для улучшения производительности запросов и обогащения данных.
|Материализованные представления
|Информация о материализованных представлениях и обновляемых материализованных представлениях в ClickHouse.
|Сжатие данных
|Обсуждает различные режимы сжатия в ClickHouse и как оптимизировать хранение данных и производительность запросов, выбрав правильный метод сжатия для ваших конкретных типов данных и нагрузок.
|Денормализация данных
|Обсуждает подход денормализации, используемый в ClickHouse, который направлен на улучшение производительности запросов путем хранения связанных данных в одной таблице.