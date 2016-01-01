Дизайн схемы Обсуждает дизайн схемы ClickHouse для оптимальной производительности, учитывая такие факторы, как запросы, обновления данных, задержки и объем.

Словарь Объясняет, как определить и использовать словари для улучшения производительности запросов и обогащения данных.

Материализованные представления Информация о материализованных представлениях и обновляемых материализованных представлениях в ClickHouse.

Сжатие данных Обсуждает различные режимы сжатия в ClickHouse и как оптимизировать хранение данных и производительность запросов, выбрав правильный метод сжатия для ваших конкретных типов данных и нагрузок.