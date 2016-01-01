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Моделирование данных

Этот раздел посвящен моделированию данных в ClickHouse и содержит следующие темы:

СтраницаОписание
Дизайн схемыОбсуждает дизайн схемы ClickHouse для оптимальной производительности, учитывая такие факторы, как запросы, обновления данных, задержки и объем.
СловарьОбъясняет, как определить и использовать словари для улучшения производительности запросов и обогащения данных.
Материализованные представленияИнформация о материализованных представлениях и обновляемых материализованных представлениях в ClickHouse.
Сжатие данныхОбсуждает различные режимы сжатия в ClickHouse и как оптимизировать хранение данных и производительность запросов, выбрав правильный метод сжатия для ваших конкретных типов данных и нагрузок.
Денормализация данныхОбсуждает подход денормализации, используемый в ClickHouse, который направлен на улучшение производительности запросов путем хранения связанных данных в одной таблице.