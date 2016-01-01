Денормализация данных

Денормализация данных — это техника в ClickHouse, которая использует плоские таблицы для минимизации латентности запросов, избегая соединений.

Денормализация данных включает в себя намеренное обращение нормализационного процесса с целью оптимизации производительности базы данных для определенных паттернов запросов. В нормализованных базах данных данные разбиты на несколько связанных таблиц для минимизации избыточности и обеспечения целостности данных. Денормализация вновь вводит избыточность, объединяя таблицы, дублируя данные и добавляя вычисляемые поля в либо одну таблицу, либо меньшее количество таблиц — эффективно перемещая любые соединения из времени запроса в время вставки.

Этот процесс снижает потребность в сложных соединениях в момент запроса и может значительно ускорить операции чтения, что делает его идеальным для приложений с высокой нагрузкой на чтение и сложными запросами. Однако это может увеличить сложность операций записи и обслуживания, так как любые изменения дублированных данных должны быть распространены на все экземпляры для поддержания согласованности.

Обычная техника, популяризированная решениями NoSQL, — это денормализация данных при отсутствии поддержки JOIN , эффективно храня все статистические данные или связанные строки на родительской строке в виде колонок и вложенных объектов. Например, в примерной схеме для блога мы можем хранить все Comments в виде Array объектов на соответствующих постах.

В общем, мы рекомендуем денормализацию в следующих случаях:

Денормализуйте таблицы, которые изменяются редко или для которых допустима задержка, прежде чем данные будут доступны для аналитических запросов, т.е. данные могут быть полностью перезагружены партиями.

Избегайте денормализации отношений многие-ко-многим. Это может привести к необходимости обновления множества строк, если одна строка источника изменится.

Избегайте денормализации отношений с высокой кардинальностью. Если каждая строка в таблице имеет тысячи связанных записей в другой таблице, эти записи необходимо будет представлять в виде Array — либо примитивного типа, либо кортежей. Обычно не рекомендуется использовать массивы с более чем 1000 кортежами.

— либо примитивного типа, либо кортежей. Обычно не рекомендуется использовать массивы с более чем 1000 кортежами. Вместо того чтобы денормализовать все колонки в виде вложенных объектов, рассмотрите возможность денормализации только одной статистики с помощью материализованных представлений (см. ниже).

Не всю информацию нужно денормализовать — только ключевую информацию, к которой необходимо часто обращаться.

Работа по денормализации может выполняться либо в ClickHouse, либо на этапе подготовки данных, например, с использованием Apache Flink.

Для ClickHouse денормализация является одним из нескольких вариантов, которые пользователи могут использовать для оптимизации производительности запросов, но должна использоваться с осторожностью. Если данные обновляются часто и должны обновляться в режиме близком к реальному времени, этот подход следует избегать. Используйте его, если основная таблица в основном представляет собой только добавление или может периодически перезагружаться партиями, например, ежедневно.

Как подход, он страдает от одной основной проблемы — производительности записи и обновления данных. Более конкретно, денормализация эффективно смещает ответственность за соединение данных с времени запроса на время загрузки. Хотя это может значительно улучшить производительность запросов, это усложняет загрузку и означает, что конвейеры данных должны повторно вставлять строку в ClickHouse, если какая-либо из строк, которые использовались для её составления, изменяется. Это может означать, что изменение в одной строке источника потенциально означает, что многие строки в ClickHouse нужно обновлять. В сложных схемах, где строки были составлены из сложных соединений, изменение одной строки во вложенном компоненте соединения может потенциально привести к необходимости обновления миллионов строк.

Достижение этого в реальном времени часто нереалистично и требует значительных инженерных усилий из-за двух проблем:

Активация правильных операторов соединения, когда строка таблицы изменяется. Это не должно приводить к обновлению всех объектов для соединения — желательно обновлять только те, которые были затронуты. Изменение соединений для фильтрации правильных строк эффективно и достижение этого при высокой пропускной способности требует внешних инструментов или инженерии. Обновление строк в ClickHouse требует тщательного управления, что вводит дополнительную сложность.

Таким образом, процесс пакетного обновления более распространен, когда все денормализованные объекты периодически перезагружаются.

Рассмотрим несколько практических примеров, где денормализация может иметь смысл, и другие случаи, когда альтернативные подходы более желательны.

Рассмотрим таблицу Posts , которая уже была денормализована с такой статистикой, как AnswerCount и CommentCount — исходные данные предоставляются в этой форме. На самом деле, мы можем захотеть нормализовать эту информацию, поскольку она, вероятно, будет часто изменяться. Многие из этих колонок также доступны через другие таблицы, например, комментарии к посту доступны через колонку PostId и таблицу Comments . Для целей примера предполагаем, что посты перезагружаются партийным процессом.

Мы также рассматриваем только денормализацию других таблиц в Posts , так как считаем эту таблицу нашей основной для аналитики. Денормализация в другую сторону также будет целесообразна для некоторых запросов, при этом применяются те же соображения, что и выше.

Для каждого из следующих примеров предполагается, что существует запрос, который требует использования обеих таблиц в соединении.

Голоса за посты представлены в отдельных таблицах. Оптимизированная схема для этого показана ниже, а также команда вставки для загрузки данных:

На первый взгляд, эти данные могут быть кандидатами для денормализации в таблицу постов. С этим подходом связано несколько проблем.

Голоса часто добавляются к постам. Хотя это может уменьшиться на пост в течение времени, следующий запрос показывает, что у нас около 40 тыс. голосов в час на 30 тыс. постов.

Это можно решить пакетной обработкой, если допустима задержка, но это по-прежнему требует обработки обновлений, если мы периодически не перезагружаем все посты (что вряд ли будет желательным).

Еще более проблематично то, что у некоторых постов очень высокое количество голосов:

Основное наблюдение здесь заключается в том, что агрегированные статистические данные голосов для каждого поста будут достаточны для большинства анализов — нам не нужно денормализовать всю информацию о голосах. Например, текущая колонка Score представляет такую статистику, т.е. всего голосов минус отрицательные голоса. В идеале мы просто могли бы получать эту статистику в момент запроса с помощью простого запроса (см. словарей).

Теперь давайте рассмотрим наши Users и Badges :

Сначала вставим данные с помощью следующей команды:

Хотя пользователи могут часто получать награды, вряд ли это набор данных, который нужно обновлять чаще, чем раз в день. Отношение между наградами и пользователями одно-ко-многим. Возможно, мы можем просто денормализовать награды к пользователям в виде списка кортежей? Хотя это возможно, быстрый обзор на предмет наибольшего количества наград на пользователя показывает, что это не идеальный подход:

Вряд ли реалистично денормализовать 19 тыс. объектов в одну строку. Лучше оставить это отношение как отдельные таблицы или добавить статистику.

Мы можем захотеть денормализовать статистику наград в пользователей, например, общее количество наград. Мы рассматриваем такой пример, когда используем словари для этого набора данных во время вставки.

PostLinks соединяют Posts , которые пользователи считают связанными или дублированными. Следующий запрос показывает схему и команду загрузки:

Мы можем подтвердить, что у постов нет чрезмерного количества ссылок, что препятствует денормализации:

Подобным образом, эти ссылки не являются событиями, которые происходят слишком часто:

Мы используем это как наш пример денормализации ниже.

В большинстве случаев денормализация требует добавления одной колонки или статистики к родительской строке. Например, мы можем просто захотеть обогатить наши посты количеством дублирующихся постов, и нам нужно просто добавить колонку.

Чтобы заполнить эту таблицу, мы используем INSERT INTO SELECT , соединяя нашу дублирующую статистику с нашими постами.

Чтобы выполнить денормализацию, нам часто нужно использовать сложные типы. Если денормализуется отношение один-к-одному с небольшим количеством колонок, пользователи могут просто добавлять их в виде строк с их оригинальными типами, как показано выше. Однако это часто нежелательно для крупных объектов и невозможно для отношений один-ко-многим.

В случаях сложных объектов или отношений один-ко-многим пользователи могут использовать:

Именованные кортежи — это позволяет представлять связанную структуру в виде набора колонок.

Array(Tuple) или Nested — массив именованных кортежей, также известных как Nested, где каждая запись представляет объект. Применимо к отношениям один-ко-многим.

В качестве примера мы демонстрируем денормализацию PostLinks в Posts ниже.

Каждый пост может содержать множество ссылок на другие посты, как показано в схеме PostLinks ранее. Как вложенный тип мы можем представить эти связанные и дублированные посты следующим образом:

Обратите внимание на использование настройки flatten_nested=0 . Мы рекомендуем отключить выравнивание вложенных данных.

Мы можем выполнить эту денормализацию, используя INSERT INTO SELECT с запросом OUTER JOIN :

Обратите внимание на время выполнения. Нам удалось денормализовать 66 миллионов строк за около 2 минут. Как мы увидим позже, это операция, которую мы можем запланировать.

Обратите внимание на использование функции groupArray , чтобы свести PostLinks к массиву для каждого PostId перед соединением. Этот массив затем фильтруется на два подпроизведения: LinkedPosts и DuplicatePosts , которые также исключают любые пустые результаты из внешнего соединения.

Мы можем выбрать несколько строк, чтобы увидеть нашу новую денормализованную структуру:

Использование денормализации требует процесса трансформации, в рамках которого это может быть выполнено и оркестрировано.

Мы показали выше, как ClickHouse можно использовать для выполнения этой трансформации после загрузки данных через INSERT INTO SELECT . Это подходит для периодических пакетных трансформаций.

У пользователей есть несколько вариантов для оркестрации этого в ClickHouse, если приемлем процесс периодической пакетной загрузки:

Обновляемые материализованные представления — обновляемые материализованные представления могут использоваться для периодического планирования запроса, результаты которого отправляются в целевую таблицу. При выполнении запроса представление гарантирует атомарное обновление целевой таблицы. Это предоставляет нативный способ ClickHouse для планирования этой работы.

— обновляемые материализованные представления могут использоваться для периодического планирования запроса, результаты которого отправляются в целевую таблицу. При выполнении запроса представление гарантирует атомарное обновление целевой таблицы. Это предоставляет нативный способ ClickHouse для планирования этой работы. Внешние инструменты — использование таких инструментов, как dbt и Airflow для периодического планирования трансформации. Интеграция ClickHouse для dbt гарантирует, что это выполняется атомарно с новой версией целевой таблицы, созданной и затем атомарно замененной версией, получающей запросы (через команду EXCHANGE).

Пользователи могут также предпочесть выполнять это вне ClickHouse, перед вставкой, используя поточные технологии, такие как Apache Flink. В качестве альтернативы можно использовать инкрементальные материализованные представления для выполнения этого процесса, когда данные вставляются.