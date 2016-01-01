Режимы сжатия

Протокол ClickHouse поддерживает сжатие блоков данных с контрольными суммами.

Используйте LZ4 , если не уверены, какой режим выбрать.

подсказка Узнайте больше о кодеках сжатия колонок, доступных для указания при создании таблиц или позже.

значение имя описание 0x02 None Без сжатия, только контрольные суммы 0x82 LZ4 Очень быстро, хорошее сжатие 0x90 ZSTD Zstandard, довольно быстро, лучшее сжатие

Оба LZ4 и ZSTD разработаны одним автором, но с разными компромиссами.

Из бенчмарков Facebook:

имя соотношение кодирование декодирование zstd 1.4.5 -1 2.8 500 MB/s 1660 MB/s lz4 1.9.2 2.1 740 MB/s 4530 MB/s

поле тип описание checksum uint128 Хэш от (заголовок + сжатые данные) raw_size uint32 Размер без заголовка data_size uint32 Размер несжатых данных mode byte Режим сжатия compressed_data binary Блок сжатых данных

Заголовок состоит из (raw_size + data_size + mode), размер raw состоит из len(header + compressed_data).

Контрольная сумма — это hash(header + compressed_data) , используя ClickHouse CityHash.