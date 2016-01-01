Режимы сжатия
Протокол ClickHouse поддерживает сжатие блоков данных с контрольными суммами.
Используйте
LZ4, если не уверены, какой режим выбрать.
подсказка
Узнайте больше о кодеках сжатия колонок, доступных для указания при создании таблиц или позже.
Режимы
|значение
|имя
|описание
0x02
|None
|Без сжатия, только контрольные суммы
0x82
|LZ4
|Очень быстро, хорошее сжатие
0x90
|ZSTD
|Zstandard, довольно быстро, лучшее сжатие
Оба LZ4 и ZSTD разработаны одним автором, но с разными компромиссами.
Из бенчмарков Facebook:
|имя
|соотношение
|кодирование
|декодирование
|zstd 1.4.5 -1
|2.8
|500 MB/s
|1660 MB/s
|lz4 1.9.2
|2.1
|740 MB/s
|4530 MB/s
Блок
|поле
|тип
|описание
|checksum
|uint128
|Хэш от (заголовок + сжатые данные)
|raw_size
|uint32
|Размер без заголовка
|data_size
|uint32
|Размер несжатых данных
|mode
|byte
|Режим сжатия
|compressed_data
|binary
|Блок сжатых данных
Заголовок состоит из (raw_size + data_size + mode), размер raw состоит из len(header + compressed_data).
Контрольная сумма — это
hash(header + compressed_data), используя ClickHouse CityHash.
Режим None
Если используется режим None,
compressed_data равен оригинальным данным.
Режим без сжатия полезен для обеспечения дополнительной целостности данных с контрольными суммами, поскольку overhead хеширования незначителен.