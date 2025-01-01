Облачная Поддержка

ClickHouse предоставляет услуги поддержки для пользователей и клиентов ClickHouse Cloud. Наша цель – команда службы поддержки, которая представляет продукт ClickHouse – непревзойденная производительность, простота использования и исключительно быстрые, качественные результаты. Для получения дополнительной информации, посетите нашу страницу поддержки.

Войдите в консоль Cloud и выберите Помощь -> Поддержка в меню для открытия нового случая поддержки и просмотра статуса ваших поданных случаев.

Соглашения об уровне обслуживания ("SLA") Классификация уровней серьезности для сообщенных проблем и времени ответа.

Уровень серьезности Пилотный Базовый Масштабный Корпоративный Серьезность 1 Недоступно Недоступно 1 час 24x7 30 минут 24x7 Серьезность 2 Недоступно Недоступно 4 рабочих часа 2 рабочих часа Серьезность 3 1 рабочий день 1 рабочий день 1 рабочий день 1 рабочий день

(*) Рабочие часы – с понедельника 00:00 UTC до субботы 00:00 UTC

Клиенты могут регистрировать только заявки уровня серьезности 3 для услуг с одной репликой по всем уровням. Исключением является услуга, использующая функцию разделения вычислений, где основная услуга работает с 3 и более репликами.

Вы также можете подписаться на нашу страницу статуса, чтобы быстро получать уведомления о любых инцидентах, влияющих на нашу платформу.