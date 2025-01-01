Облачная Поддержка
ClickHouse предоставляет услуги поддержки для пользователей и клиентов ClickHouse Cloud. Наша цель – команда службы поддержки, которая представляет продукт ClickHouse – непревзойденная производительность, простота использования и исключительно быстрые, качественные результаты. Для получения дополнительной информации, посетите нашу страницу поддержки.
Войдите в консоль Cloud и выберите Помощь -> Поддержка в меню для открытия нового случая поддержки и просмотра статуса ваших поданных случаев.
Соглашения об уровне обслуживания ("SLA") Классификация уровней серьезности для сообщенных проблем и времени ответа.
|Уровень серьезности
|Пилотный
|Базовый
|Масштабный
|Корпоративный
|Серьезность 1
|Недоступно
|Недоступно
|1 час 24x7
|30 минут 24x7
|Серьезность 2
|Недоступно
|Недоступно
|4 рабочих часа
|2 рабочих часа
|Серьезность 3
|1 рабочий день
|1 рабочий день
|1 рабочий день
|1 рабочий день
(*) Рабочие часы – с понедельника 00:00 UTC до субботы 00:00 UTC
Клиенты могут регистрировать только заявки уровня серьезности 3 для услуг с одной репликой по всем уровням. Исключением является услуга, использующая функцию разделения вычислений, где основная услуга работает с 3 и более репликами.
Вы также можете подписаться на нашу страницу статуса, чтобы быстро получать уведомления о любых инцидентах, влияющих на нашу платформу.
Обратите внимание, что только клиенты с подпиской имеют соглашение об уровне обслуживания по инцидентам поддержки. Если вы в настоящее время не являетесь пользователем ClickHouse Cloud – хотя мы постараемся ответить на ваш вопрос, мы рекомендуем вам обратиться к одному из наших ресурсов сообщества: