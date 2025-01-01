Модель совместной ответственности по безопасности
Типы услуг
ClickHouse Cloud предлагает три типа услуг: Basic, Scale и Enterprise. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей страницей Типы услуг.
Архитектура облака
Архитектура облака состоит из управляющей плоскости и плоскости данных. Управляющая плоскость отвечает за создание организаций, управление пользователями в управляющей плоскости, управление услугами, управление API-ключами и выставление счетов. Плоскость данных запускает инструменты для оркестрации и управления, а также размещает сервисы для клиентов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей диаграммой Архитектура ClickHouse Cloud.
Архитектура BYOC
Модель "принесите свое облако" (BYOC) позволяет клиентам запускать плоскость данных в своей учетной записи облака. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей страницей (BYOC) Принесите свое облако.
Совместная модель ответственности ClickHouse Cloud
Модель, представленная ниже, в общем случае охватывает обязанности ClickHouse и показывает обязанности, которые должны быть выполнены клиентами ClickHouse Cloud и ClickHouse BYOC соответственно. Для получения дополнительной информации о нашей модели совместной ответственности PCI, пожалуйста, скачайте копию обзора, доступного в нашем Центре доверия.
|Контроль
|ClickHouse
|Клиент облака
|Клиент BYOC
|Поддержка разделения сред
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|Управление сетевыми настройками
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|Безопасное управление доступом к системам ClickHouse
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|Безопасное управление организационными пользователями в управляющей плоскости и базах данных
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|Управление пользователями и аудит
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|Шифрование данных в передаче и на отдыхе
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|Безопасная работа с управляемыми клиентом ключами шифрования
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|Обеспечение избыточной инфраструктуры
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|Резервное копирование данных
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|Проверка возможностей восстановления резервных копий
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|Реализация настроек хранения данных
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|Управление конфигурацией безопасности
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|Устранение уязвимостей в программном обеспечении и инфраструктуре
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|Проведение тестов на проникновение
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|Обнаружение угроз и реакция на них
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|Реакция на инциденты безопасности
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Настраиваемые функции безопасности ClickHouse Cloud
Сетевое подключение
|Настройка
|Статус
|Облако
|Уровень обслуживания
|IP-фильтры для ограничения подключений к услугам
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
|Приватное соединение для безопасного подключения к услугам
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Scale или Enterprise
Управление доступом
Безопасность данных
Хранение данных
Аудит и журналирование
|Настройка
|Статус
|Облако
|Уровень обслуживания
|Журнал аудита для действий в управляющей плоскости
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
|Журнал сессий для действий в базе данных
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
|Журнал запросов для действий в базе данных
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
Соответствие ClickHouse Cloud
|Стандарт
|Статус
|Облако
|Уровень обслуживания
|Соответствие ISO 27001
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
|Соответствие SOC 2 Тип II
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
|Соответствие GDPR и CCPA
|Доступно
|AWS, GCP, Azure
|Все
|Соответствие HIPAA
|Доступно
|AWS, GCP
|Enterprise
Для получения дополнительной информации о поддерживаемых рамках соответствия, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей Безопасность и соответствие.