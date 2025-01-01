Модель совместной ответственности по безопасности

ClickHouse Cloud предлагает три типа услуг: Basic, Scale и Enterprise. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей страницей Типы услуг.

Архитектура облака состоит из управляющей плоскости и плоскости данных. Управляющая плоскость отвечает за создание организаций, управление пользователями в управляющей плоскости, управление услугами, управление API-ключами и выставление счетов. Плоскость данных запускает инструменты для оркестрации и управления, а также размещает сервисы для клиентов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей диаграммой Архитектура ClickHouse Cloud.

Модель "принесите свое облако" (BYOC) позволяет клиентам запускать плоскость данных в своей учетной записи облака. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей страницей (BYOC) Принесите свое облако.

Модель, представленная ниже, в общем случае охватывает обязанности ClickHouse и показывает обязанности, которые должны быть выполнены клиентами ClickHouse Cloud и ClickHouse BYOC соответственно. Для получения дополнительной информации о нашей модели совместной ответственности PCI, пожалуйста, скачайте копию обзора, доступного в нашем Центре доверия.

Контроль ClickHouse Клиент облака Клиент BYOC Поддержка разделения сред ✅ ✅ Управление сетевыми настройками ✅ ✅ ✅ Безопасное управление доступом к системам ClickHouse ✅ Безопасное управление организационными пользователями в управляющей плоскости и базах данных ✅ ✅ Управление пользователями и аудит ✅ ✅ ✅ Шифрование данных в передаче и на отдыхе ✅ Безопасная работа с управляемыми клиентом ключами шифрования ✅ ✅ Обеспечение избыточной инфраструктуры ✅ ✅ Резервное копирование данных ✅ ✅ ✅ Проверка возможностей восстановления резервных копий ✅ ✅ ✅ Реализация настроек хранения данных ✅ ✅ Управление конфигурацией безопасности ✅ ✅ Устранение уязвимостей в программном обеспечении и инфраструктуре ✅ Проведение тестов на проникновение ✅ Обнаружение угроз и реакция на них ✅ ✅ Реакция на инциденты безопасности ✅ ✅

Сетевое подключение Настройка Статус Облако Уровень обслуживания IP-фильтры для ограничения подключений к услугам Доступно AWS, GCP, Azure Все Приватное соединение для безопасного подключения к услугам Доступно AWS, GCP, Azure Scale или Enterprise

Хранение данных Настройка Статус Облако Уровень обслуживания Настройки времени жизни (TTL) для управления хранением Доступно AWS, GCP, Azure Все ALTER TABLE DELETE для тяжелых действий по удалению Доступно AWS, GCP, Azure Все Легкое удаление (Lightweight DELETE) для плановых удалений Доступно AWS, GCP, Azure Все

Аудит и журналирование Настройка Статус Облако Уровень обслуживания Журнал аудита для действий в управляющей плоскости Доступно AWS, GCP, Azure Все Журнал сессий для действий в базе данных Доступно AWS, GCP, Azure Все Журнал запросов для действий в базе данных Доступно AWS, GCP, Azure Все

Стандарт Статус Облако Уровень обслуживания Соответствие ISO 27001 Доступно AWS, GCP, Azure Все Соответствие SOC 2 Тип II Доступно AWS, GCP, Azure Все Соответствие GDPR и CCPA Доступно AWS, GCP, Azure Все Соответствие HIPAA Доступно AWS, GCP Enterprise

Для получения дополнительной информации о поддерживаемых рамках соответствия, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей Безопасность и соответствие.