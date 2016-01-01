Отчеты о безопасности и соблюдении требований

ClickHouse Cloud оценивает потребности своих клиентов в области безопасности и соблюдения требований и постоянно расширяет программу по мере запроса дополнительных отчетов. Для получения дополнительной информации или загрузки отчетов посетите наш Центр доверия.

Система и организационные контролли (SOC) 2 — это отчет, сосредоточенный на критериях безопасности, доступности, конфиденциальности, целостности обработки и приватности, содержащихся в Критериях доверительных услуг (TSC), применяемых к системам организации, и предназначенный для обеспечения доверия к этим контролям заинтересованных сторон (нашим клиентам). ClickHouse работает с независимыми внешними аудиторами, чтобы проходить аудит как минимум раз в год, касающийся безопасности, доступности, конфиденциальности и целостности обработки ClickHouse Cloud.

Международный стандарт ISO 27001 — это международный стандарт по информационной безопасности. Он требует от компаний внедрить Систему управления информационной безопасностью (ISMS), которая включает процессы управления рисками, создания и общения политик, внедрения средств управления безопасностью и мониторинга, чтобы гарантировать, что компоненты остаются актуальными и эффективными. ClickHouse проводит внутренние аудиты и работает с независимыми внешними аудиторами, чтобы проходить аудиты и промежуточные проверки в течение 2 лет после выдачи сертификата.

Система защиты конфиденциальности данных США была разработана для обеспечения надежных механизмов передачи персональных данных в США из Европейского Союза/ Европейской экономической зоны, Великобритании и Швейцарии, соответствующих законодательству ЕС, Великобритании и Швейцарии (https://dataprivacyframework.gov/Program-Overview). ClickHouse самостоятельно сертифицирован в рамках этой системы и включен в Список системы защиты конфиденциальности данных.

Enterprise plan feature HIPAA is available in the Enterprise plan. Contact support to enable this feature.

Клиенты должны подписать Соглашение о деловом партнерстве (BAA) и обратиться в отдел продаж или поддержки для подключения услуг в регионах, соответствующих требованиям HIPAA, для загрузки ePHI. Кроме того, клиентам следует ознакомиться с нашей моделью совместной ответственности, выбрать и внедрить соответствующие меры контроля для своего случая использования.

Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) 1996 года — это закон о конфиденциальности, основанный в США, сосредоточенный на управлении защищенной медицинской информацией (PHI). HIPAA имеет несколько требований, включая Правило безопасности, которое сосредоточено на защите электронной персональной медицинской информации (ePHI). ClickHouse внедрил административные, физические и технические меры предосторожности для обеспечения конфиденциальности, целостности и безопасности ePHI, хранящейся в определенных службах. Мы планируем добавить HIPAA в наш SOC 2 в середине 2025 года, чтобы предоставить внешнее подтверждение нашей программы соблюдения требований.

Enterprise plan feature HIPAA is available in the Enterprise plan. Contact support to enable this feature.

Клиенты должны обратиться в отдел продаж или поддержки для подключения услуг в регионах, соответствующих требованиям PCI, для загрузки данных держателей карт. Кроме того, клиентам следует ознакомиться с нашим обзором ответственности PCI, доступным в нашем Центре доверия, выбрать и внедрить соответствующие меры контроля для своего случая использования.

Стандарт безопасности данных платежных карт (PCI DSS) — это набор правил, созданный Советом стандартов безопасности PCI для защиты данных платежей с помощью кредитных карт. ClickHouse прошел внешний аудит с квалифицированным специалистом по безопасности (QSA), который привел к успешному Отчету о соответствии (ROC) с критериями PCI, относящимися к хранению данных кредитных карт. Для загрузки копии нашего Уведомления о соответствии (AOC) и обзора ответственности PCI, пожалуйста, посетите наш Центр доверия.

Соблюдение конфиденциальности

В дополнение к вышеупомянутым пунктам, ClickHouse поддерживает внутренние программы соблюдения требований, касающиеся Общего регламента защиты данных (GDPR), Закона о конфиденциальности потребителей Калифорнии (CCPA) и других соответствующих рамок конфиденциальности. Подробности о персональных данных, которые ClickHouse собирает, как они используются, как они защищены и другая информация, связанная с конфиденциальностью, могут быть найдены в следующих местах.

Соблюдение платежей

ClickHouse предоставляет безопасный способ оплаты кредитной картой, соответствующий PCI SAQ A v4.0.