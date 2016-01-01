Управление сервисными аккаунтами базы данных

Сервисные аккаунты базы данных могут представлять собой просто пользователя с отдельным паролем или сертификатом для аутентификации. Более опытные пользователи могут захотеть настроить аккаунты, в которых объём прав можно динамически изменять с помощью SET ROLE, чтобы быстро переключаться между профилями без выхода из системы и повторной загрузки содержимого.

Обзор

SET ROLE можно использовать для динамического ограничения прав сервисного аккаунта в рамках сеанса. Это достигается за счёт того, что эффективные права пользователя ограничиваются только теми, которые предоставляет активированная роль или роли. У этого подхода есть несколько преимуществ:

  • Сервисным аккаунтам можно назначить несколько ролей, но активировать только ту, которая нужна для конкретного запроса.
  • Если сервисный аккаунт будет скомпрометирован, злоумышленники смогут использовать только права активной роли.
  • Один аккаунт может выполнять разные задачи, переключая роли, вместо того чтобы требовать отдельные учётные данные для каждой задачи.
  • Права можно обновить сразу для целого класса сервисных аккаунтов, изменив одну роль, а не обновляя отдельных пользователей.
  • По журналам можно определить, какая именно роль была активна во время запроса, что даёт более понятный контекст для аудита безопасности.

На практике вы:

  1. Проектируете роли, задающие допустимые границы (read_only, maintenance и т. д.)
  2. Назначаете их сервисному аккаунту
  3. При подключении выбираете активную роль или роли через SET ROLE (или параметр роли), тем самым ограничивая возможности этого сеанса

Настройте сервисную роль

Назначьте роли сервисному аккаунту

Сначала создайте роли с нужными привилегиями и настройками, а затем назначьте их сервисному аккаунту.

CREATE ROLE read_only_role;
GRANT SELECT ON db1.* TO read_only_role;

CREATE ROLE maint_role;
GRANT SELECT, INSERT, ALTER on db1.* TO maint_role;

GRANT read_only_role, maint_role TO service_user;

Используйте SET ROLE, чтобы задать границы сеанса

В начале сеанса сервисный аккаунт выбирает, какие роли будут активны:

-- Только доступ на чтение в этом сеансе
SET ROLE read_only_role;

или:

-- Использовать все назначенные роли (полный доступ)
SET ROLE ALL;

SET ROLE активирует роли для текущего пользователя; итоговые привилегии представляют собой объединение всех активных ролей и всех привилегий, напрямую назначенных пользователю.

Вы также можете деактивировать все роли:

SET ROLE NONE;

или активировать несколько ролей:

SET ROLE read_only_role, maint_role;

Текущие активные роли можно посмотреть в system.current_roles.

Задайте роли по умолчанию для сервисного аккаунта

Чтобы сервисный аккаунт всегда начинал работу в ограниченном режиме, настройте роли по умолчанию:

SET DEFAULT ROLE read_only_role TO service_user;

или

SET DEFAULT ROLE ALL EXCEPT maint_role TO service_user;

Использование SET ROLE через HTTP / программно

Если сервисный аккаунт подключается по HTTP, вы не можете отправить SET ROLE; SELECT ... как запрос из нескольких операторов. Вместо этого передайте роль как параметр запроса:

curl "https://host:8123?user=service_user&password=...&role=read_only_role" \
 --data-binary "SELECT * FROM db1.table1"

?role=... эквивалентно выполнению SET ROLE read_only_role перед запросом. Несколько параметров роли работают так же, как SET ROLE role 1, role 2.

Некоторые драйверы (например, ClickHouse Connect для Python) также поддерживают настройку роли, которая отправляется с каждым запросом и используется сервером как роль сеанса.