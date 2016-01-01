Управление сервисными аккаунтами базы данных

Сервисные аккаунты базы данных могут представлять собой просто пользователя с отдельным паролем или сертификатом для аутентификации. Более опытные пользователи могут захотеть настроить аккаунты, в которых объём прав можно динамически изменять с помощью SET ROLE, чтобы быстро переключаться между профилями без выхода из системы и повторной загрузки содержимого.

SET ROLE можно использовать для динамического ограничения прав сервисного аккаунта в рамках сеанса. Это достигается за счёт того, что эффективные права пользователя ограничиваются только теми, которые предоставляет активированная роль или роли. У этого подхода есть несколько преимуществ:

Сервисным аккаунтам можно назначить несколько ролей, но активировать только ту, которая нужна для конкретного запроса.

Если сервисный аккаунт будет скомпрометирован, злоумышленники смогут использовать только права активной роли.

Один аккаунт может выполнять разные задачи, переключая роли, вместо того чтобы требовать отдельные учётные данные для каждой задачи.

Права можно обновить сразу для целого класса сервисных аккаунтов, изменив одну роль, а не обновляя отдельных пользователей.

По журналам можно определить, какая именно роль была активна во время запроса, что даёт более понятный контекст для аудита безопасности.

На практике вы:

Проектируете роли, задающие допустимые границы (read_only, maintenance и т. д.) Назначаете их сервисному аккаунту При подключении выбираете активную роль или роли через SET ROLE (или параметр роли), тем самым ограничивая возможности этого сеанса