Управление сервисными аккаунтами базы данных
Сервисные аккаунты базы данных могут представлять собой просто пользователя с отдельным паролем или сертификатом для аутентификации. Более опытные пользователи могут захотеть настроить аккаунты, в которых объём прав можно динамически изменять с помощью SET ROLE, чтобы быстро переключаться между профилями без выхода из системы и повторной загрузки содержимого.
Обзор
SET ROLE можно использовать для динамического ограничения прав сервисного аккаунта в рамках сеанса. Это достигается за счёт того, что эффективные права пользователя ограничиваются только теми, которые предоставляет активированная роль или роли. У этого подхода есть несколько преимуществ:
- Сервисным аккаунтам можно назначить несколько ролей, но активировать только ту, которая нужна для конкретного запроса.
- Если сервисный аккаунт будет скомпрометирован, злоумышленники смогут использовать только права активной роли.
- Один аккаунт может выполнять разные задачи, переключая роли, вместо того чтобы требовать отдельные учётные данные для каждой задачи.
- Права можно обновить сразу для целого класса сервисных аккаунтов, изменив одну роль, а не обновляя отдельных пользователей.
- По журналам можно определить, какая именно роль была активна во время запроса, что даёт более понятный контекст для аудита безопасности.
На практике вы:
- Проектируете роли, задающие допустимые границы (read_only, maintenance и т. д.)
- Назначаете их сервисному аккаунту
- При подключении выбираете активную роль или роли через
SET ROLE(или параметр роли), тем самым ограничивая возможности этого сеанса
Настройте сервисную роль
Назначьте роли сервисному аккаунту
Сначала создайте роли с нужными привилегиями и настройками, а затем назначьте их сервисному аккаунту.
Используйте SET ROLE, чтобы задать границы сеанса
В начале сеанса сервисный аккаунт выбирает, какие роли будут активны:
или:
SET ROLE активирует роли для текущего пользователя; итоговые привилегии представляют собой объединение всех активных ролей и всех привилегий, напрямую назначенных пользователю.
Вы также можете деактивировать все роли:
или активировать несколько ролей:
Текущие активные роли можно посмотреть в
system.current_roles.
Задайте роли по умолчанию для сервисного аккаунта
Чтобы сервисный аккаунт всегда начинал работу в ограниченном режиме, настройте роли по умолчанию:
или
Использование SET ROLE через HTTP / программно
Если сервисный аккаунт подключается по HTTP, вы не можете отправить
SET ROLE; SELECT ... как запрос из нескольких операторов. Вместо этого передайте роль как параметр запроса:
?role=... эквивалентно выполнению
SET ROLE read_only_role перед запросом. Несколько параметров роли работают так же, как
SET ROLE role 1, role 2.
Некоторые драйверы (например, ClickHouse Connect для Python) также поддерживают настройку роли, которая отправляется с каждым запросом и используется сервером как роль сеанса.