Приглашение новых пользователей

Администраторы могут приглашать других в организацию, назначая им роли Developer , Admin или Billing Admin .

примечание Администраторы и разработчики отличаются от пользователей базы данных. Чтобы создать пользователей баз данных и роли, используйте SQL-консоль. Чтобы узнать больше, посетите нашу документацию о Пользователях и ролях.

Чтобы пригласить пользователя, выберите организацию и нажмите Users and roles :

Выберите Invite members и введите адрес электронной почты до 3 новых пользователей одновременно, выбрав для каждого роль.