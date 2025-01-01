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Приглашение новых пользователей

Администраторы могут приглашать других в организацию, назначая им роли Developer, Admin или Billing Admin.

примечание

Администраторы и разработчики отличаются от пользователей базы данных. Чтобы создать пользователей баз данных и роли, используйте SQL-консоль. Чтобы узнать больше, посетите нашу документацию о Пользователях и ролях.

Чтобы пригласить пользователя, выберите организацию и нажмите Users and roles:

Страница пользователей и ролей ClickHouse Cloud

Выберите Invite members и введите адрес электронной почты до 3 новых пользователей одновременно, выбрав для каждого роль.

Страница приглашения пользователя ClickHouse Cloud

Нажмите Send invites. Пользователи получат электронное письмо, из которого они могут присоединиться к организации.