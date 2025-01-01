Приглашение новых пользователей
Администраторы могут приглашать других в организацию, назначая им роли
Developer,
Admin или
Billing Admin.
примечание
Администраторы и разработчики отличаются от пользователей базы данных. Чтобы создать пользователей баз данных и роли, используйте SQL-консоль. Чтобы узнать больше, посетите нашу документацию о Пользователях и ролях.
Чтобы пригласить пользователя, выберите организацию и нажмите
Users and roles:
Выберите
Invite members и введите адрес электронной почты до 3 новых пользователей одновременно, выбрав для каждого роль.
Нажмите
Send invites. Пользователи получат электронное письмо, из которого они могут присоединиться к организации.