Настройка IP-фильтров Руководство по контролю трафика к вашим услугам ClickHouse с использованием IP-списков доступа.

Частная сеть Информация о том, как подключить ваши услуги к виртуальной сети облака.

Безопасный доступ к данным S3 Руководство по использованию доступа на основе ролей для аутентификации в Amazon Simple Storage Service (S3) и безопасного доступа к данным.