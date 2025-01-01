Запросы управления доступом

Самостоятельное управление Если вы работаете с самоуправляемым ClickHouse, пожалуйста, смотрите Пользователи SQL и роли.

В этой статье рассматриваются основы определения пользователей SQL и ролей, а также применения этих привилегий и разрешений к базам данных, таблицам, строкам и колонкам.

Сервисы ClickHouse Cloud имеют пользователя-администратора, default , который создается при создании сервиса. Пароль предоставляется при создании сервиса, и его могут сбросить пользователи ClickHouse Cloud, у которых есть роль Admin.

Когда вы добавляете дополнительных пользователей SQL для вашего сервиса ClickHouse Cloud, им потребуется имя пользователя SQL и пароль. Если вы хотите, чтобы у них были привилегии уровня администратора, назначьте новым пользователям роль default_role . Например, добавление пользователя clickhouse_admin :

примечание При использовании SQL Консоли ваши SQL-запросы не будут выполнены от имени пользователя default . Вместо этого запросы будут выполнены от имени пользователя sql-console:${cloud_login_email} , где cloud_login_email — это электронная почта пользователя, который в данный момент выполняет запрос. Эти автоматически созданные пользователи SQL Консоли имеют роль default .

Существует две роли, доступные для SQL консоли: sql_console_admin с идентичными разрешениями к default_role и sql_console_read_only с разрешениями только для чтения.

Пользователям-администраторам по умолчанию назначается роль sql_console_admin , так что для них ничего не меняется. Тем не менее, роль sql_console_read_only позволяет не-администраторам получить доступ только для чтения или полный доступ к любой инстанции. Администратор должен настроить этот доступ. Роли могут быть изменены с использованием команд GRANT или REVOKE для лучшего соответствия требованиям конкретной инстанции, и любые изменения, внесенные в эти роли, будут сохранены.

Эта функциональность управления доступом также может быть настроена вручную для большей детальности на уровне пользователя. Перед назначением новых ролей sql_console_* пользователям, специфические для пользователей роли баз данных SQL консоли, соответствующие пространству имен sql-console-role:<email> , должны быть созданы. Например:

Когда обнаруживается соответствующая роль, она будет назначена пользователю вместо стандартных ролей. Это вводит более сложные конфигурации управления доступом, такие как создание ролей, таких как sql_console_sa_role и sql_console_pm_role , и их назначение конкретным пользователям. Например:

Выйдите из учетной записи default и войдите снова как пользователь clickhouse_admin .

Все из этих запросов должны успешно выполниться:

Пользователи должны иметь необходимые привилегии, а не все должны быть администраторами. Остальная часть этого документа предоставляет примеры сценариев и необходимые роли.

Создайте эти таблицы и пользователей для примеров.

Создайте тестовую базу данных Создайте таблицу Заполните таблицу тестовыми строками Проверьте таблицу: Создайте обычного пользователя, который будет использован для демонстрации ограниченного доступа к определенным колонкам: Создайте обычного пользователя, который будет использован для демонстрации ограничения доступа к строкам с определенными значениями:

С этим набором примеров:

будут созданы роли для различных привилегий, таких как колонки и строки

привилегии будут предоставлены ролям

пользователи будут назначены каждой роли

Роли используются для определения групп пользователей для определенных привилегий, вместо управления каждой учетной записью отдельно.

Создайте роль, чтобы ограничить пользователей этой роли видеть только column1 в базе данных db1 и table1 : Установите привилегии для разрешения просмотра column1 Добавьте пользователя column_user к роли column1_users Создайте роль, чтобы ограничить пользователей этой роли видеть только выбранные строки, в данном случае, только строки, содержащие A в column1 Добавьте пользователя row_user к роли A_rows_users Создайте политику, чтобы разрешить просмотр только там, где column1 имеет значение A Установите привилегии для базы данных и таблицы предоставьте явные разрешения для других ролей, чтобы они все еще имели доступ ко всем строкам примечание При прикреплении политики к таблице, система применит эту политику, и только те пользователи и роли, которые определены, смогут выполнять операции с таблицей, всем остальным будет отказано в каких-либо операциях. Чтобы не применять ограничительную политику строки к другим пользователям, должна быть определена другая политика, чтобы разрешить другим пользователям и ролям иметь обычный или другой тип доступа.

Войдите в клиент ClickHouse с использованием пользователя clickhouse_admin Проверьте доступ к базе данных, таблице и всем строкам с администраторским пользователем. Войдите в клиент ClickHouse с использованием пользователя column_user Проверьте SELECT , используя все колонки примечание Доступ запрещен, так как были указаны все колонки, а у пользователя есть доступ только к id и column1 Проверьте запрос SELECT с указанием только разрешенных колонок:

Войдите в клиент ClickHouse, используя row_user Посмотреть доступные строки примечание Убедитесь, что возвращены только указанные выше две строки, строки со значением B в column1 должны быть исключены.

Пользователям можно назначить несколько ролей для комбинации необходимых привилегий. При использовании нескольких ролей система будет комбинировать роли для определения привилегий, чистый эффект будет заключаться в том, что разрешения ролей будут кумулятивными.

Например, если одна role1 разрешает только выбор в column1 , а role2 разрешает выбор в column1 и column2 , то у пользователя будет доступ к обоим колонкам.

Используя учетную запись администратора, создайте нового пользователя для ограничения как по строкам, так и по колонкам с по умолчанию назначенными ролями Удалите предыдущие привилегии для роли A_rows_users Разрешите роли A_row_users выбирать только из column1 Войдите в клиент ClickHouse, используя row_and_column_user Проверьте с использованием всех колонок: Проверьте с использованием ограниченных разрешенных колонок:

Иногда привилегии пересекаются или комбинируются, чтобы произвести неожиданные результаты, следующие команды могут быть использованы для уточнения проблемы с использованием учетной записи администратора

Следующие команды могут использоваться для:

удаления привилегий

удаления политик

отмены назначения пользователей на роли

удаления пользователей и ролей



подсказка Запускайте эти команды как пользователь администратора или пользователь default

В этой статье были продемонстрированы основы создания SQL пользователей и ролей, а также представлены шаги по установке и изменению привилегий для пользователей и ролей. Для более подробной информации по каждому пункту, пожалуйста, обратитесь к нашим руководствам пользователей и справочной документации.