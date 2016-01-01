Миграция с CMEK v1 на v2

Мы повышаем безопасность сервисов, использующих управляемые клиентом ключи шифрования (CMEK). Теперь для каждого сервиса настроена отдельная роль AWS, которая авторизует использование клиентских ключей для шифрования и расшифровки. Эта новая роль отображается только на экране конфигурации сервиса.

В рамках этого нового процесса поддерживаются как OpenAPI, так и Terraform. Дополнительную информацию см. в нашей документации (Улучшенное шифрование, Cloud API, Официальный провайдер Terraform).

Выполните следующие шаги, чтобы перейти на новый процесс:

Войдите в консоль по адресу https://console.clickhouse.cloud Нажмите на зашифрованный сервис В левой панели нажмите Service Settings Пролистайте страницу до конца и разверните View service details Скопируйте Encryption Role ID (IAM) Перейдите к своему ключу KMS в AWS и обновите Key Policy, добавив следующее:

{ "Sid": "Allow ClickHouse Access", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": ["Encryption role ID (ARN)"] }, "Action": [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:DescribeKey" ], "Resource": "*" }

В ClickHouse Cloud откройте запрос в службу поддержки и сообщите, что нам можно включить новый метод. Это изменение требует перезапуска сервиса, поэтому, пожалуйста, укажите, какой день и время будут наиболее удобны для перезапуска. После того как мы перезапустим сервис, перейдите к своему ключу KMS в AWS и удалите следующее из политики ключа (Key Policy):

{ "Sid": "Allow ClickHouse Access", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::576599896960:role/prod-kms-request-role" }, "Action": ["kms:GetPublicKey", "kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKeyPair", "kms:Encrypt", "kms:GetKeyRotationStatus", "kms:GenerateDataKey", "kms:DescribeKey"], "Resource": "*" }

Обновление завершено!

Обновитесь до Terraform версии 3.5.0 или выше. Примените Terraform без изменений. В состоянии Terraform появится новое поле для transparent_data_encryption. Зафиксируйте здесь значение role_id. Перейдите к своему ключу KMS в AWS и обновите Key Policy, добавив следующее:

{ "Sid": "Allow ClickHouse Access", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": ["Encryption role ID (ARN)"] }, "Action": [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:DescribeKey" ], "Resource": "*" }

В ClickHouse Cloud откройте обращение в службу поддержки с указанием имени сервиса, чтобы сообщить нам, что можно включить новый метод. Это изменение требует перезапуска сервиса, поэтому сообщите, пожалуйста, в какой день и в какое время предпочтительнее выполнить перезапуск. После того как мы перезапустим сервис, вы можете установить параметр transparent_data_encryption.enabled в значение ‘True’, удалить настройку tier в Terraform и применить изменения. Это не приведёт к каким‑либо изменениям. Перейдите к вашему ключу KMS в AWS и удалите следующее из Key Policy:

{ "Sid": "Allow ClickHouse Access", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::576599896960:role/prod-kms-request-role" }, "Action": ["kms:GetPublicKey", "kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKeyPair", "kms:Encrypt", "kms:GetKeyRotationStatus", "kms:GenerateDataKey", "kms:DescribeKey"], "Resource": "*" }