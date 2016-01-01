Миграция с CMEK v1 на v2
Мы повышаем безопасность сервисов, использующих управляемые клиентом ключи шифрования (CMEK). Теперь для каждого сервиса настроена отдельная роль AWS, которая авторизует использование клиентских ключей для шифрования и расшифровки. Эта новая роль отображается только на экране конфигурации сервиса.
В рамках этого нового процесса поддерживаются как OpenAPI, так и Terraform. Дополнительную информацию см. в нашей документации (Улучшенное шифрование, Cloud API, Официальный провайдер Terraform).
Ручная миграция
Выполните следующие шаги, чтобы перейти на новый процесс:
- Войдите в консоль по адресу https://console.clickhouse.cloud
- Нажмите на зашифрованный сервис
- В левой панели нажмите Service Settings
- Пролистайте страницу до конца и разверните View service details
- Скопируйте Encryption Role ID (IAM)
- Перейдите к своему ключу KMS в AWS и обновите Key Policy, добавив следующее:
- В ClickHouse Cloud откройте запрос в службу поддержки и сообщите, что нам можно включить новый метод. Это изменение требует перезапуска сервиса, поэтому, пожалуйста, укажите, какой день и время будут наиболее удобны для перезапуска.
- После того как мы перезапустим сервис, перейдите к своему ключу KMS в AWS и удалите следующее из политики ключа (Key Policy):
- Обновление завершено!
Миграция Terraform
- Обновитесь до Terraform версии 3.5.0 или выше.
- Примените Terraform без изменений. В состоянии Terraform появится новое поле для transparent_data_encryption. Зафиксируйте здесь значение role_id.
- Перейдите к своему ключу KMS в AWS и обновите Key Policy, добавив следующее:
- В ClickHouse Cloud откройте обращение в службу поддержки с указанием имени сервиса, чтобы сообщить нам, что можно включить новый метод. Это изменение требует перезапуска сервиса, поэтому сообщите, пожалуйста, в какой день и в какое время предпочтительнее выполнить перезапуск.
- После того как мы перезапустим сервис, вы можете установить параметр transparent_data_encryption.enabled в значение ‘True’, удалить настройку tier в Terraform и применить изменения. Это не приведёт к каким‑либо изменениям.
- Перейдите к вашему ключу KMS в AWS и удалите следующее из Key Policy:
- Обновление завершено!