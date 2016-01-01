Перейти к основному содержимому
Cloud access management

This section contains detailed guides for managing access in ClickHouse Cloud

Manage my accountDescribes how to manage your own user account, including passwords, MFA and account recovery
Manage cloud usersAn administrator's guide to managing user access in the ClickHouse Cloud console
Manage SQL console role assignmentsAn administrator's guide to managing SQL console users
Manage database usersAn administrator's guide to managing database users
SAML SSO setupAn administrator's guide to configuring and troubleshooting SAML integrations
Common access management queriesDetailed examples of setting up and verifying database permissions