Управление доступом к облаку
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|Overview
|Обзор контроля доступа в ClickHouse Cloud
|Cloud Authentication
|Руководство, в котором рассматриваются лучшие практики настройки вашей аутентификации
|SAML SSO Setup
|Руководство по настройке SAML SSO.
|Common Access Management Queries
|Статья, показывающая основы определения пользователей SQL и ролей, а также применения этих привилегий и разрешений к базам данных, таблицам, строкам и колонкам.
|Inviting New Users
|Инструкция по приглашению новых пользователей в вашу организацию и назначению им ролей.