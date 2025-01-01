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Управление доступом к облаку

PageDescription
OverviewОбзор контроля доступа в ClickHouse Cloud
Cloud AuthenticationРуководство, в котором рассматриваются лучшие практики настройки вашей аутентификации
SAML SSO SetupРуководство по настройке SAML SSO.
Common Access Management QueriesСтатья, показывающая основы определения пользователей SQL и ролей, а также применения этих привилегий и разрешений к базам данных, таблицам, строкам и колонкам.
Inviting New UsersИнструкция по приглашению новых пользователей в вашу организацию и назначению им ролей.