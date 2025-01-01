Запись аудита
В ClickHouse Cloud перейдите к деталям вашей организации.
Выберите вкладку Audit в левом меню, чтобы увидеть, какие изменения были внесены в вашу организацию ClickHouse Cloud - включая информацию о том, кто сделал изменение и когда это произошло.
Страница Activity отображает таблицу, содержащую список событий, зафиксированных для вашей организации. По умолчанию этот список отсортирован в обратном хронологическом порядке (самое недавнее событие вверху). Измените порядок таблицы, щелкнув по заголовкам колонок. Каждый элемент таблицы содержит следующие поля:
- Activity: Фрагмент текста, описывающий событие
- User: Пользователь, который инициировал событие
- IP Address: Если применимо, это поле содержит IP-адрес пользователя, инициировавшего событие
- Time: Временная метка события
Вы можете использовать предоставленную строку поиска, чтобы выделить события на основе некоторых критериев, таких как имя службы или IP-адрес. Также вы можете экспортировать эту информацию в формате CSV для распространения или анализа в внешнем инструменте.
Список зарегистрированных событий
Различные типы событий, зафиксированных для организации, сгруппированы в 3 категории: Service, Organization и User. Список зарегистрированных событий содержит:
Service
- Служба создана
- Служба удалена
- Служба остановлена
- Служба запущена
- Имя службы изменено
- Список IP-адресов доступа службы изменен
- Пароль службы сброшен
Organization
- Организация создана
- Организация удалена
- Имя организации изменено
User
- Роль пользователя изменена
- Пользователь удален из организации
- Пользователь приглашен в организацию
- Пользователь присоединился к организации
- Приглашение пользователя удалено
- Пользователь покинул организацию
API для событий аудита
Пользователи могут использовать API ClickHouse Cloud по конечной точке
activity для получения экспорта событий аудита. Дополнительные детали можно найти здесь.