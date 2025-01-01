Запись аудита

В ClickHouse Cloud перейдите к деталям вашей организации.

Выберите вкладку Audit в левом меню, чтобы увидеть, какие изменения были внесены в вашу организацию ClickHouse Cloud - включая информацию о том, кто сделал изменение и когда это произошло.

Страница Activity отображает таблицу, содержащую список событий, зафиксированных для вашей организации. По умолчанию этот список отсортирован в обратном хронологическом порядке (самое недавнее событие вверху). Измените порядок таблицы, щелкнув по заголовкам колонок. Каждый элемент таблицы содержит следующие поля:

Activity: Фрагмент текста, описывающий событие

Фрагмент текста, описывающий событие User: Пользователь, который инициировал событие

Пользователь, который инициировал событие IP Address: Если применимо, это поле содержит IP-адрес пользователя, инициировавшего событие

Если применимо, это поле содержит IP-адрес пользователя, инициировавшего событие Time: Временная метка события

Вы можете использовать предоставленную строку поиска, чтобы выделить события на основе некоторых критериев, таких как имя службы или IP-адрес. Также вы можете экспортировать эту информацию в формате CSV для распространения или анализа в внешнем инструменте.

Различные типы событий, зафиксированных для организации, сгруппированы в 3 категории: Service, Organization и User. Список зарегистрированных событий содержит:

Служба создана

Служба удалена

Служба остановлена

Служба запущена

Имя службы изменено

Список IP-адресов доступа службы изменен

Пароль службы сброшен

Организация создана

Организация удалена

Имя организации изменено

Роль пользователя изменена

Пользователь удален из организации

Пользователь приглашен в организацию

Пользователь присоединился к организации

Приглашение пользователя удалено

Пользователь покинул организацию