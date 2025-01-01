Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Запись аудита

В ClickHouse Cloud перейдите к деталям вашей организации.

Вкладка активности ClickHouse Cloud

Выберите вкладку Audit в левом меню, чтобы увидеть, какие изменения были внесены в вашу организацию ClickHouse Cloud - включая информацию о том, кто сделал изменение и когда это произошло.

Страница Activity отображает таблицу, содержащую список событий, зафиксированных для вашей организации. По умолчанию этот список отсортирован в обратном хронологическом порядке (самое недавнее событие вверху). Измените порядок таблицы, щелкнув по заголовкам колонок. Каждый элемент таблицы содержит следующие поля:

  • Activity: Фрагмент текста, описывающий событие
  • User: Пользователь, который инициировал событие
  • IP Address: Если применимо, это поле содержит IP-адрес пользователя, инициировавшего событие
  • Time: Временная метка события
Таблица активности ClickHouse Cloud

Вы можете использовать предоставленную строку поиска, чтобы выделить события на основе некоторых критериев, таких как имя службы или IP-адрес. Также вы можете экспортировать эту информацию в формате CSV для распространения или анализа в внешнем инструменте.

Экспорт активности ClickHouse Cloud в CSV

Список зарегистрированных событий

Различные типы событий, зафиксированных для организации, сгруппированы в 3 категории: Service, Organization и User. Список зарегистрированных событий содержит:

Service

  • Служба создана
  • Служба удалена
  • Служба остановлена
  • Служба запущена
  • Имя службы изменено
  • Список IP-адресов доступа службы изменен
  • Пароль службы сброшен

Organization

  • Организация создана
  • Организация удалена
  • Имя организации изменено

User

  • Роль пользователя изменена
  • Пользователь удален из организации
  • Пользователь приглашен в организацию
  • Пользователь присоединился к организации
  • Приглашение пользователя удалено
  • Пользователь покинул организацию

API для событий аудита

Пользователи могут использовать API ClickHouse Cloud по конечной точке activity для получения экспорта событий аудита. Дополнительные детали можно найти здесь.