Соответствие требованиям в области ИИ

ClickHouse использует ИИ, чтобы помогать клиентам и расширять возможности платформы. В этом документе описано, где применяется ИИ, как его можно включить или отключить, а также приведены ссылки на другую документацию с инструкциями по его использованию.

Хранение данных и обучение моделей ИИ По умолчанию ни одна из наших функций ИИ не сохраняет данные клиентов и не использует их для обучения моделей.

ClickHouse предоставляет возможности ИИ, позволяющие клиентам взаимодействовать с чат-ассистентом для получения помощи по настройке или устранению неполадок. Ассистент использует информацию из нашей документации и систем управления обращениями, чтобы быстро отвечать на запросы клиентов. ClickHouse собирает обезличенные данные об использовании ИИ, такие как количество запросов и оценки результата — положительные или отрицательные (палец вверх / палец вниз). Клиенты могут отключить эту функцию на вкладке Settings организации.

ClickHouse Assistant можно включить на уровне сервиса в консоли SQL. Эта возможность включает две разные функции:

Feature Description Data used User validation SQL AI Создает, анализирует и рекомендует улучшения для запросов Метаданные сервиса, текст запроса и запрос пользователя Результат предоставляется пользователю для проверки перед выполнением запроса ClickHouse Assistant Позволяет пользователям задавать вопросы на естественном языке и получать ответы Метаданные и содержимое сервиса, документация ClickHouse и запрос пользователя Результат предоставляется для проверки; перед использованием его следует проверить

ClickHouse MCP позволяет клиентам проще создавать собственных агентов, используя данные из своих сервисов ClickHouse. Это требует отдельной настройки, а для обработки данных используется выбранная клиентом модель ИИ. ClickHouse не управляет моделями ИИ клиента и не имеет к ним доступа.