Безопасность ClickHouse Cloud
Этот раздел посвящен безопасности в ClickHouse Cloud и содержит следующие страницы:
|Страница
|Описание
|Модель совместной ответственности
|Информация о функциях безопасности, предлагаемых для каждого типа сервиса.
|Управление доступом в облаке
|Информация о контроле доступа, аутентификации, настройке SSO, распространенных запросах по управлению доступом и о том, как пригласить новых пользователей.
|Сетевое подключение
|Информация о настройке IP-фильтров, частных сетях, безопасном доступе к данным S3 и облачным IP-адресам.
|Усиленное шифрование
|Данные в покое по умолчанию шифруются с использованием ключей AES 256, управляемых облачным провайдером. Клиенты могут включить Transparent Data Encryption (TDE) для предоставления дополнительного уровня защиты для данных сервиса.
|Журнал аудита
|Руководство по ведению журнала аудита в ClickHouse Cloud.
|Конфиденциальность и соблюдение норм
|Информация о безопасности и соблюдении норм ClickHouse Cloud, руководство о том, как просматривать и исправлять вашу личную информацию.