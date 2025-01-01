Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Безопасность ClickHouse Cloud

Этот раздел посвящен безопасности в ClickHouse Cloud и содержит следующие страницы:

СтраницаОписание
Модель совместной ответственностиИнформация о функциях безопасности, предлагаемых для каждого типа сервиса.
Управление доступом в облакеИнформация о контроле доступа, аутентификации, настройке SSO, распространенных запросах по управлению доступом и о том, как пригласить новых пользователей.
Сетевое подключениеИнформация о настройке IP-фильтров, частных сетях, безопасном доступе к данным S3 и облачным IP-адресам.
Усиленное шифрованиеДанные в покое по умолчанию шифруются с использованием ключей AES 256, управляемых облачным провайдером. Клиенты могут включить Transparent Data Encryption (TDE) для предоставления дополнительного уровня защиты для данных сервиса.
Журнал аудитаРуководство по ведению журнала аудита в ClickHouse Cloud.
Конфиденциальность и соблюдение нормИнформация о безопасности и соблюдении норм ClickHouse Cloud, руководство о том, как просматривать и исправлять вашу личную информацию.