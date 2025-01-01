Модель совместной ответственности Информация о функциях безопасности, предлагаемых для каждого типа сервиса.

Управление доступом в облаке Информация о контроле доступа, аутентификации, настройке SSO, распространенных запросах по управлению доступом и о том, как пригласить новых пользователей.

Сетевое подключение Информация о настройке IP-фильтров, частных сетях, безопасном доступе к данным S3 и облачным IP-адресам.

Усиленное шифрование Данные в покое по умолчанию шифруются с использованием ключей AES 256, управляемых облачным провайдером. Клиенты могут включить Transparent Data Encryption (TDE) для предоставления дополнительного уровня защиты для данных сервиса.

Журнал аудита Руководство по ведению журнала аудита в ClickHouse Cloud.