Страница статусов релизов
ClickHouse Cloud предлагает разные каналы релизов, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей с точки зрения стабильности, доступа к новым функциям и предсказуемости обновлений. Каждый канал имеет собственный график обновлений и предназначен для разных сценариев использования — как для пользователей, которым нужен мгновенный доступ к новым релизам, так и для тех, кто предпочитает откладывать обновления, чтобы получать наиболее стабильную версию.
Подробности о каналах релизов
Подробнее о каналах релизов
|Название канала
|Описание
|Ключевые особенности
|Поддерживаемые тарифы
|Fast (ранний доступ)
|Рекомендуется для непроизводственных сред. Это первый канал релизов для каждого обновления версии базы данных
|Приоритет доступа к новым функциям над стабильностью.
Возможность тестировать релизы в непроизводственных средах до обновления production-среды
|Basic (по умолчанию)
Тарифы Scale, Enterprise
|Regular
|Канал релизов по умолчанию для всех многореплицируемых сервисов.
Обновления в этом канале обычно происходят через две недели после канала Fast.
|Обновления по умолчанию / для всего парка сервисов.
Обновления в этом канале обычно выполняются через две недели после обновлений в канале Fast
|Scale и Enterprise
|Slow (отложенный)
|Рекомендуется для более осторожных пользователей, которые предпочитают, чтобы их сервисы обновлялись ближе к концу плана релизов.
Обновления в этом канале обычно происходят через две недели после канала Regular.
|Максимальная стабильность и предсказуемость.
Предназначен для пользователей, которым требуется больше тестирования новых релизов в каналах Fast или Regular
|Enterprise
Все сервисы с одной репликой автоматически подключаются к каналу релизов Fast.
Плановые обновления доступны для всех каналов релизов для сервисов в тарифе Enterprise. Эта функция позволяет пользователям задать временное окно в определённый день недели для выполнения обновлений.
График релизов
Указанные ниже даты релизов являются предварительными и могут быть изменены.
|Version
|Fast Channel (Estimated)
|Regular Channel (Estimated)
|Slow Channel (Estimated)
|25.10
2025-12-11
iРелиз отложен для устранения проблем, выявленных во внутреннем тестировании.
2026-01-05
TBD