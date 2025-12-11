Перейти к основному содержанию
Перейти к основному содержанию

Страница статусов релизов

ClickHouse Cloud предлагает разные каналы релизов, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей с точки зрения стабильности, доступа к новым функциям и предсказуемости обновлений. Каждый канал имеет собственный график обновлений и предназначен для разных сценариев использования — как для пользователей, которым нужен мгновенный доступ к новым релизам, так и для тех, кто предпочитает откладывать обновления, чтобы получать наиболее стабильную версию.

Подробности о каналах релизов

Подробнее о каналах релизов
Название каналаОписаниеКлючевые особенностиПоддерживаемые тарифы
Fast (ранний доступ)Рекомендуется для непроизводственных сред. Это первый канал релизов для каждого обновления версии базы данныхПриоритет доступа к новым функциям над стабильностью.
Возможность тестировать релизы в непроизводственных средах до обновления production-среды		Basic (по умолчанию)
Тарифы Scale, Enterprise
RegularКанал релизов по умолчанию для всех многореплицируемых сервисов.
Обновления в этом канале обычно происходят через две недели после канала Fast.		Обновления по умолчанию / для всего парка сервисов.
Обновления в этом канале обычно выполняются через две недели после обновлений в канале Fast		Scale и Enterprise
Slow (отложенный)Рекомендуется для более осторожных пользователей, которые предпочитают, чтобы их сервисы обновлялись ближе к концу плана релизов.
Обновления в этом канале обычно происходят через две недели после канала Regular.		Максимальная стабильность и предсказуемость.
Предназначен для пользователей, которым требуется больше тестирования новых релизов в каналах Fast или Regular		Enterprise


Примечание

Все сервисы с одной репликой автоматически подключаются к каналу релизов Fast.

Плановые обновления доступны для всех каналов релизов для сервисов в тарифе Enterprise. Эта функция позволяет пользователям задать временное окно в определённый день недели для выполнения обновлений.

График релизов

Указанные ниже даты релизов являются предварительными и могут быть изменены.

VersionFast Channel (Estimated)Regular Channel (Estimated)Slow Channel (Estimated)
25.10
2025-12-11
iРелиз отложен для устранения проблем, выявленных во внутреннем тестировании.
2026-01-05
TBD