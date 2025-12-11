Страница статусов релизов

ClickHouse Cloud предлагает разные каналы релизов, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей с точки зрения стабильности, доступа к новым функциям и предсказуемости обновлений. Каждый канал имеет собственный график обновлений и предназначен для разных сценариев использования — как для пользователей, которым нужен мгновенный доступ к новым релизам, так и для тех, кто предпочитает откладывать обновления, чтобы получать наиболее стабильную версию.

Подробнее о каналах релизов Название канала Описание Ключевые особенности Поддерживаемые тарифы Fast (ранний доступ) Рекомендуется для непроизводственных сред. Это первый канал релизов для каждого обновления версии базы данных Приоритет доступа к новым функциям над стабильностью.

Возможность тестировать релизы в непроизводственных средах до обновления production-среды Basic (по умолчанию)

Тарифы Scale, Enterprise Regular Канал релизов по умолчанию для всех многореплицируемых сервисов.

Обновления в этом канале обычно происходят через две недели после канала Fast. Обновления по умолчанию / для всего парка сервисов.

Обновления в этом канале обычно выполняются через две недели после обновлений в канале Fast Scale и Enterprise Slow (отложенный) Рекомендуется для более осторожных пользователей, которые предпочитают, чтобы их сервисы обновлялись ближе к концу плана релизов.

Обновления в этом канале обычно происходят через две недели после канала Regular. Максимальная стабильность и предсказуемость.

Предназначен для пользователей, которым требуется больше тестирования новых релизов в каналах Fast или Regular Enterprise



Примечание Все сервисы с одной репликой автоматически подключаются к каналу релизов Fast.

Плановые обновления доступны для всех каналов релизов для сервисов в тарифе Enterprise. Эта функция позволяет пользователям задать временное окно в определённый день недели для выполнения обновлений.

Указанные ниже даты релизов являются предварительными и могут быть изменены.