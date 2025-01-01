Поддерживаемые облачные регионы

ap-northeast-1 (Токио)

ap-south-1 (Мумбаи)

ap-southeast-1 (Сингапур)

ap-southeast-2 (Сидней)

eu-central-1 (Франкфурт)

eu-west-1 (Ирландия)

eu-west-2 (Лондон)

me-central-1 (ОАЭ)

us-east-1 (Северная Вирджиния)

us-east-2 (Огайо)

us-west-2 (Орегон)

На рассмотрении:

ca-central-1 (Канада)

af-south-1 (Южная Африка)

eu-north-1 (Стокгольм)

sa-east-1 (Южная Америка)

ap-northeast-2 (Южная Корея, Сеул)

asia-southeast1 (Сингапур)

europe-west4 (Нидерланды)

us-central1 (Айова)

us-east1 (Южная Каролина)

На рассмотрении:

us-west1 (Орегон)

australia-southeast1 (Сидней)

asia-northeast1 (Токио)

europe-west3 (Франкфурт)

europe-west6 (Цюрих)

northamerica-northeast1 (Монреаль)

West US 3 (Аризона)

East US 2 (Вирджиния)

Германия Западный Центр (Франкфурт)

На рассмотрении:

JapanEast

примечание Необходимость развертывания в регионе, который в настоящее время не указан? Отправьте запрос.

Enterprise plan feature Функция частных регионов is available in the Enterprise plan. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

Мы предлагаем частные регионы для наших услуг уровня Enterprise. Пожалуйста, Свяжитесь с нами для запросов на частные регионы.

Основные моменты для частных регионов:

Услуги не будут автоматически масштабироваться.

Услуги не могут быть остановлены или простаивать.

Ручное масштабирование (как вертикальное, так и горизонтальное) может быть включено с помощью поддержки.

Если услуга требует конфигурации с CMEK, клиент должен предоставить ключ AWS KMS во время запуска услуги.

Для запуска новых и дополнительных услуг запросы должны быть сделаны через службу поддержки.

Дополнительные требования могут применяться для соблюдения HIPAA (включая подписание BAA). Обратите внимание, что HIPAA в настоящее время доступна только для услуг уровня Enterprise

Enterprise plan feature HIPAA is available in the Enterprise plan. Contact support to enable this feature.

Клиенты должны подписать Соглашение о Бизнес-партнере (BAA) и запросить подключение через Отдел продаж или Поддержки для настройки услуг в регионах, соответствующих HIPAA. Следующие регионы поддерживают соответствие HIPAA:

AWS us-east-1

AWS us-west-2

GCP us-central1

GCP us-east1

Enterprise plan feature HIPAA is available in the Enterprise plan. Contact support to enable this feature.

Клиенты должны запросить подключение через Отдел продаж или Поддержки для настройки услуг в регионах, соответствующих PCI. Следующие регионы поддерживают соответствие PCI: