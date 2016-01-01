Привилегии BYOC

Bootstrap-роль IAM имеет следующие права доступа:

: нужны контроллерам для создания дополнительных ролей (подробнее см. в следующем разделе). Операции EKS: ограничены ресурсами, имена которых начинаются с префикса clickhouse-cloud .

Помимо роли ClickHouseManagementRole , создаваемой через CloudFormation, контроллер создаст несколько дополнительных ролей.

Эти роли предназначены для использования приложениями, работающими внутри кластера EKS клиента:

State Exporter Role Компонент ClickHouse, который передает информацию о состоянии сервиса в ClickHouse Cloud. Требует разрешения на запись в очередь SQS, принадлежащую ClickHouse Cloud.

Load-Balancer Controller Стандартный контроллер балансировщика нагрузки AWS. Контроллер EBS CSI для управления томами для сервисов ClickHouse.

External-DNS Распространяет DNS-конфигурации в Route 53.

Cert-Manager Выпускает TLS-сертификаты для доменов сервиса BYOC.

Cluster Autoscaler Регулирует размер группы узлов по мере необходимости.



Роли K8s-control-plane и k8s-worker предназначены для использования сервисами AWS EKS.