Привилегии BYOC
Роли IAM CloudFormation
Bootstrap-роль IAM
Bootstrap-роль IAM имеет следующие права доступа:
- Операции EC2 и VPC: нужны для настройки VPC и кластеров EKS.
- Операции S3 (например,
s3:CreateBucket): нужны для создания бакетов для хранилища ClickHouse BYOC.
- Операции IAM (например,
iam:CreatePolicy): нужны контроллерам для создания дополнительных ролей (подробнее см. в следующем разделе).
- Операции EKS: ограничены ресурсами, имена которых начинаются с префикса
clickhouse-cloud.
Дополнительные роли IAM, создаваемые контроллером
Помимо роли
ClickHouseManagementRole, создаваемой через CloudFormation, контроллер создаст несколько дополнительных ролей.
Эти роли предназначены для использования приложениями, работающими внутри кластера EKS клиента:
- State Exporter Role
- Компонент ClickHouse, который передает информацию о состоянии сервиса в ClickHouse Cloud.
- Требует разрешения на запись в очередь SQS, принадлежащую ClickHouse Cloud.
- Load-Balancer Controller
- Стандартный контроллер балансировщика нагрузки AWS.
- Контроллер EBS CSI для управления томами для сервисов ClickHouse.
- External-DNS
- Распространяет DNS-конфигурации в Route 53.
- Cert-Manager
- Выпускает TLS-сертификаты для доменов сервиса BYOC.
- Cluster Autoscaler
- Регулирует размер группы узлов по мере необходимости.
Роли K8s-control-plane и k8s-worker предназначены для использования сервисами AWS EKS.
Наконец,
data-plane-mgmt позволяет компоненту ClickHouse Cloud Control Plane приводить в соответствие необходимые пользовательские ресурсы, такие как
ClickHouseCluster и Istio Virtual Service/Gateway.