Привилегии BYOC

Роли IAM CloudFormation

Bootstrap-роль IAM

Bootstrap-роль IAM имеет следующие права доступа:

  • Операции EC2 и VPC: нужны для настройки VPC и кластеров EKS.
  • Операции S3 (например, s3:CreateBucket): нужны для создания бакетов для хранилища ClickHouse BYOC.
  • Операции IAM (например, iam:CreatePolicy): нужны контроллерам для создания дополнительных ролей (подробнее см. в следующем разделе).
  • Операции EKS: ограничены ресурсами, имена которых начинаются с префикса clickhouse-cloud.

Дополнительные роли IAM, создаваемые контроллером

Помимо роли ClickHouseManagementRole, создаваемой через CloudFormation, контроллер создаст несколько дополнительных ролей.

Эти роли предназначены для использования приложениями, работающими внутри кластера EKS клиента:

  • State Exporter Role
    • Компонент ClickHouse, который передает информацию о состоянии сервиса в ClickHouse Cloud.
    • Требует разрешения на запись в очередь SQS, принадлежащую ClickHouse Cloud.
  • Load-Balancer Controller
    • Стандартный контроллер балансировщика нагрузки AWS.
    • Контроллер EBS CSI для управления томами для сервисов ClickHouse.
  • External-DNS
    • Распространяет DNS-конфигурации в Route 53.
  • Cert-Manager
    • Выпускает TLS-сертификаты для доменов сервиса BYOC.
  • Cluster Autoscaler
    • Регулирует размер группы узлов по мере необходимости.

Роли K8s-control-plane и k8s-worker предназначены для использования сервисами AWS EKS.

Наконец, data-plane-mgmt позволяет компоненту ClickHouse Cloud Control Plane приводить в соответствие необходимые пользовательские ресурсы, такие как ClickHouseCluster и Istio Virtual Service/Gateway.