Частые вопросы по BYOC
FAQ
Вычислительные ресурсы
Могу ли я создать несколько сервисов в этом кластере EKS?
Да. Инфраструктуру нужно подготовить только один раз для каждой комбинации учетной записи AWS и региона.
Какие регионы вы поддерживаете для BYOC?
BYOC поддерживает тот же набор регионов, что и ClickHouse Cloud.
Будут ли накладные расходы по ресурсам? Какие ресурсы нужны для запуска сервисов, кроме инстансов ClickHouse?
Помимо инстансов ClickHouse (серверов ClickHouse и ClickHouse Keeper), мы запускаем такие сервисы, как
clickhouse-operator,
aws-cluster-autoscaler, Istio и т. д., а также наш стек мониторинга.
В настоящий момент у нас есть три узла m5.xlarge (по одному в каждой зоне доступности) в отдельной группе узлов для запуска этих рабочих нагрузок.
Сеть и безопасность
Можем ли мы отозвать разрешения, настроенные во время установки, после завершения настройки?
В настоящее время это невозможно.
Рассматривается ли внедрение дополнительных средств безопасности для доступа инженеров ClickHouse к инфраструктуре клиента для устранения неполадок?
Да. Реализация управляемого клиентом механизма, при котором клиенты могут одобрять доступ инженеров к кластеру, находится в нашем плане. На данный момент инженеры должны проходить через наш внутренний процесс эскалации, чтобы получить доступ к кластеру в режиме just-in-time. Этот доступ протоколируется и аудируется нашей командой безопасности.
Каков размер диапазона IP-адресов создаваемой VPC?
По умолчанию мы используем
10.0.0.0/16 для BYOC VPC. Мы рекомендуем резервировать как минимум /22 для потенциального будущего масштабирования,
но если вы предпочитаете ограничить размер, можно использовать /23, если, вероятно, вы будете ограничены
30 серверными подами.
Могу ли я сам задавать частоту обслуживания?
Свяжитесь со службой поддержки, чтобы запланировать окна обслуживания. Ожидайте как минимум еженедельную периодичность обновлений.
Как работает взаимодействие с хранилищем между BYOC VPC и S3?
Трафик между вашим клиентским BYOC VPC и S3 использует HTTPS (порт 443) через AWS S3 API для табличных данных, резервных копий и логов. При использовании конечных точек S3 VPC этот трафик остается внутри сети AWS и не проходит через общедоступный интернет.
Какие порты используются для внутреннего взаимодействия в кластере ClickHouse?
Внутреннее взаимодействие кластера ClickHouse внутри клиентского BYOC VPC использует:
- нативный протокол ClickHouse на порту 9000
- HTTP/HTTPS на портах 8123/8443
- межсерверное взаимодействие на порту 9009 для репликации и распределённых запросов
Гарантии доступности (uptime SLA)
Предоставляет ли ClickHouse гарантию доступности (SLA) для BYOC?
Нет. Поскольку плоскость данных размещается в облачной среде клиента, доступность сервиса зависит от ресурсов, которые не контролируются ClickHouse. Поэтому ClickHouse не предоставляет формальное соглашение об уровне доступности (uptime SLA) для развертываний BYOC. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с [email protected].