Доступ к данным ClickHouse (BYOC)

По умолчанию сотрудники ClickHouse не имеют доступа к вашим данным. Ваши данные ClickHouse, включая все пользовательские таблицы и результаты запросов, остаются внутри вашего VPC. Ниже описаны единственные способы, которыми ClickHouse взаимодействует с вашим развертыванием, — ни один из них не предоставляет доступа к данным клиентских таблиц.

Регламентные операции

Управляющая плоскость ClickHouse Cloud управляет вашим BYOC-развертыванием, не читая данные клиентов. Компоненты, которые отправляют данные за пределы вашей VPC, передают только служебные метаданные:

КомпонентЧто покидает вашу VPC
Экспортер состоянияСостояние сервиса (работоспособность, статус) в очередь SQS, принадлежащую ClickHouse Cloud.
Скрапер биллингаМетрики CPU и памяти в S3 бакет, принадлежащий ClickHouse Cloud.
AlertManagerОповещения о работоспособности кластера в ClickHouse Cloud.

Трафик запросов, содержимое таблиц и схемы никогда не проходят через эти каналы. Журналы и метрики остаются внутри вашей VPC BYOC.

Доступ для устранения неполадок

Когда инженерам ClickHouse нужно диагностировать проблему в вашем развертывании, они запрашивают временный доступ через внутренний процесс эскалации и согласования. После одобрения доступ предоставляется по сертификату с ограниченным сроком действия и осуществляется через Tailscale — без использования публичного интернета.

Что инженеры могут видеть

При наличии одобренного доступа для устранения неполадок инженеры могут читать только системные таблицы ClickHouse. Это включает:

  • system.query_log — текст запроса и метаданные выполнения для запросов, выполненных в вашем сервисе
  • system.tables, system.columns и аналогичные системные таблицы — схема и метаданные
  • Другие таблицы system.*, используемые для диагностики (например, части, мутации, реплики)

Что недоступно инженерам

У инженеров нет доступа на чтение к пользовательским таблицам клиентов. Доступ предоставляется только к системным таблицам.

Как обеспечивается контроль доступа

  • Требуется одобрение: каждый запрос на доступ проходит через внутреннюю систему согласования с назначенными согласующими. Инженеры не могут самостоятельно предоставить себе доступ.
  • Сертификаты с ограниченным сроком действия: для каждого одобренного сеанса создаётся временный сертификат с ограниченным сроком действия. Доступ истекает автоматически.
  • Аутентификация на основе сертификатов: сертификаты заменяют доступ по паролю для любого доступа пользователей к экземплярам BYOC.
  • Только для чтения в системных таблицах: права, связанные с сертификатом, ограничены чтением системных таблиц.
  • Данные не экспортируются: журналы и результаты запросов из сеансов устранения неполадок никогда не экспортируются обратно в инфраструктуру ClickHouse.

Аудит

Действия инженеров видны вам и подлежат аудиту со стороны ClickHouse:

  • Доступно клиенту: каждый запрос, который инженер ClickHouse выполняет в вашем экземпляре, отображается в вашем собственном system.query_log, включая текст запроса и идентификатор сертификата. Вы можете проверять это напрямую в своем сервисе ClickHouse.
  • На стороне ClickHouse: команда безопасности ClickHouse ведет внутренний журнал и проводит аудит всех запросов на доступ, согласований и подключений Tailscale.

Будущие механизмы контроля

Одобрение, контролируемое клиентом, — когда вы подтверждаете каждый запрос инженера на доступ до того, как он вступит в силу, — есть в планах. Сейчас одобрение выполняется через внутренний процесс эскалации ClickHouse.