Доступ к данным ClickHouse (BYOC)

По умолчанию сотрудники ClickHouse не имеют доступа к вашим данным. Ваши данные ClickHouse, включая все пользовательские таблицы и результаты запросов, остаются внутри вашего VPC. Ниже описаны единственные способы, которыми ClickHouse взаимодействует с вашим развертыванием, — ни один из них не предоставляет доступа к данным клиентских таблиц.

Управляющая плоскость ClickHouse Cloud управляет вашим BYOC-развертыванием, не читая данные клиентов. Компоненты, которые отправляют данные за пределы вашей VPC, передают только служебные метаданные:

Компонент Что покидает вашу VPC Экспортер состояния Состояние сервиса (работоспособность, статус) в очередь SQS , принадлежащую ClickHouse Cloud. Скрапер биллинга Метрики CPU и памяти в S3 бакет, принадлежащий ClickHouse Cloud. AlertManager Оповещения о работоспособности кластера в ClickHouse Cloud.

Трафик запросов, содержимое таблиц и схемы никогда не проходят через эти каналы. Журналы и метрики остаются внутри вашей VPC BYOC.

Когда инженерам ClickHouse нужно диагностировать проблему в вашем развертывании, они запрашивают временный доступ через внутренний процесс эскалации и согласования. После одобрения доступ предоставляется по сертификату с ограниченным сроком действия и осуществляется через Tailscale — без использования публичного интернета.

При наличии одобренного доступа для устранения неполадок инженеры могут читать только системные таблицы ClickHouse. Это включает:

system.tables , system.columns и аналогичные системные таблицы — схема и метаданные

Другие таблицы system.* , используемые для диагностики (например, части, мутации, реплики)

У инженеров нет доступа на чтение к пользовательским таблицам клиентов. Доступ предоставляется только к системным таблицам.

Данные не экспортируются: журналы и результаты запросов из сеансов устранения неполадок никогда не экспортируются обратно в инфраструктуру ClickHouse.

Действия инженеров видны вам и подлежат аудиту со стороны ClickHouse:

На стороне ClickHouse: команда безопасности ClickHouse ведет внутренний журнал и проводит аудит всех запросов на доступ, согласований и подключений Tailscale.

Одобрение, контролируемое клиентом, — когда вы подтверждаете каждый запрос инженера на доступ до того, как он вступит в силу, — есть в планах. Сейчас одобрение выполняется через внутренний процесс эскалации ClickHouse.