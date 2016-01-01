Эксплуатация и обслуживание BYOC

ClickHouse Cloud управляет обновлениями и обслуживанием вашего BYOC-развертывания, чтобы ваши сервисы оставались безопасными, высокопроизводительными и актуальными. На этой странице описаны процессы обновления для различных компонентов вашей BYOC-инфраструктуры и то, как устроены окна обслуживания.

Мы регулярно обновляем базу данных ClickHouse, включая обновления версий, исправления ошибок и улучшения производительности. ClickHouse Cloud использует подход "make before break" (MBB) для обновлений, при котором новые реплики добавляются до удаления старых, что обеспечивает более плавные обновления с меньшим воздействием на выполняемые рабочие нагрузки.

Обновления сервиса ClickHouse в BYOC выполняются по тем же процессам и принципам, что и стандартные сервисы ClickHouse Cloud, включая поддержку каналов релизов (Fast, Regular и Slow) и плановых окон обслуживания. Все функции уровней Scale и Enterprise доступны в развертываниях BYOC. Подробную информацию о графиках обновлений, каналах релизов и окнах обслуживания см. в документации по обновлениям.

ClickHouse Cloud регулярно обновляет вспомогательные сервисы, работающие в Kubernetes, и инфраструктурные компоненты в рамках вашего развертывания BYOC, чтобы обеспечить безопасность, надежность и доступ к новым возможностям. Эти обновления облачных сервисов выполняются в фоновом режиме и синхронизированы с нашими стандартными циклами релизов Cloud. Все вспомогательные сервисы управляются с помощью ArgoCD, а обновления спроектированы так, чтобы не нарушать работу сервисов. Во время этих обновлений не ожидается перерывов в работе.

Примеры облачных сервисов, которые обновляются:

ClickHouse Operator : Kubernetes-оператор, который управляет кластерами ClickHouse

: Kubernetes-оператор, который управляет кластерами ClickHouse Istio Services : компоненты входного шлюза и агента

: компоненты входного шлюза и агента Monitoring Stack: компоненты Prometheus, Grafana, AlertManager и Thanos

Кластер Kubernetes (EKS для AWS, GKE для GCP), в котором развернуты ваши сервисы ClickHouse, требует периодических обновлений для поддержания безопасности, совместимости и доступа к новым возможностям. ClickHouse Cloud управляет всеми обновлениями кластера Kubernetes в вашем развертывании BYOC, обеспечивая, что кластер всегда соответствует поддерживаемым версиям.

Обновления control plane: Компоненты control plane Kubernetes (API server, etcd, controller manager) обновляются ClickHouse Cloud. Эти обновления, как правило, прозрачны для ваших рабочих нагрузок и не требуют перезапуска подов.

Обновления групп узлов: Обновление рабочих узлов требует их замены, что может повлиять на работающие поды. ClickHouse Cloud координирует такие обновления, используя подход make-before-break, чтобы минимизировать перебои:

Новые узлы подготавливаются с обновлённой версией Kubernetes до удаления старых узлов

Поды корректно выталкиваются (drain) и мигрируются на новые узлы

Старые узлы выводятся из эксплуатации только после успешной миграции подов

Примечание Обновления узлов Kubernetes могут привести к кратковременным перезапускам подов в процессе миграции. ClickHouse Cloud использует бюджеты нарушений подов (pod disruption budgets) и корректное завершение работы подов, чтобы минимизировать влияние на ваши рабочие нагрузки.

Обновления кластера Kubernetes планируются для вас в координации со службой поддержки ClickHouse. Мы заранее сообщим планы обновлений и вместе с вами определим подходящее окно обслуживания, чтобы свести влияние на работу системы к минимуму.

ClickHouse Cloud поддерживает кластеры Kubernetes в рамках диапазонов версий, поддерживаемых вашим облачным провайдером (AWS EKS или Google GKE). Мы гарантируем, что ваш кластер остаётся совместимым с требованиями провайдера и при этом своевременно получает исправления безопасности и обновления функциональности.