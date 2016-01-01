Стандартный онбординг

Standard onboarding — это стандартный, пошаговый рабочий процесс для развертывания ClickHouse в вашей собственной облачной учетной записи с использованием BYOC. В этом подходе ClickHouse Cloud создает и настраивает все основные облачные ресурсы, необходимые для вашего развертывания — такие как VPC, подсети, группы безопасности, кластер Kubernetes (EKS/GKE) и связанные роли IAM/учетные записи сервисов — внутри вашего AWS-аккаунта или GCP-проекта. Это обеспечивает единообразную и безопасную конфигурацию и минимизирует количество ручных действий, требуемых от вашей команды.

При стандартном онбординге вам достаточно предоставить выделенный AWS-аккаунт или GCP-проект и запустить начальный стек (через CloudFormation или Terraform), чтобы создать минимально необходимые разрешения IAM и доверительные отношения, требуемые для того, чтобы ClickHouse Cloud мог оркестрировать дальнейшую настройку. Все последующие шаги — включая подготовку инфраструктуры и запуск сервисов — управляются через веб-консоль ClickHouse Cloud.

Клиентам настоятельно рекомендуется подготовить выделенный AWS-аккаунт или GCP-проект для размещения развертывания ClickHouse BYOC, чтобы обеспечить лучшую изоляцию с точки зрения прав доступа и ресурсов. ClickHouse развернет выделенный набор облачных ресурсов (VPC, кластер Kubernetes, роли IAM, бакеты S3 и т. д.) в вашей учетной записи.

Если вам требуется более гибкая, настраиваемая конфигурация (например, развертывание в существующую VPC), обратитесь к документации Customized Onboarding.

Чтобы начать процесс онбординга, свяжитесь с нами. Наша команда поможет вам разобраться с требованиями BYOC, подобрать наиболее подходящие варианты развертывания и внесёт вашу учётную запись в allowlist.

Подготовьте новый аккаунт AWS или проект GCP в рамках вашей организации. Перейдите в нашу веб‑консоль: https://console.clickhouse.cloud/byocOnboarding, чтобы продолжить настройку.

Выберите облачного провайдера Настройка аккаунта/проекта Начальную настройку BYOC можно выполнить либо с помощью шаблона CloudFormation (AWS), либо с помощью модуля Terraform (GCP). В ходе этого шага создаётся роль IAM с высокими привилегиями, которая позволяет контроллерам BYOC из ClickHouse Cloud управлять вашей инфраструктурой. Примечание Хранилища объектов (S3‑бакеты), VPC, кластер Kubernetes и вычислительные ресурсы, необходимые для работы ClickHouse, не включены в эту начальную настройку. Они будут подготовлены на следующем шаге. Если вы предпочитаете использовать Terraform вместо CloudFormation для развертываний в AWS, мы также предоставляем модуль Terraform для AWS. Использование: module "clickhouse_onboarding" { source = "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouse-public-resources.clickhouse.cloud/tf/byoc.tar.gz" byoc_env = "production" } Настройте инфраструктуру BYOC Вам будет предложено настроить инфраструктуру, включая S3‑бакеты, VPC и кластер Kubernetes, в консоли ClickHouse Cloud. Некоторые параметры необходимо определить на этом этапе, так как их нельзя будет изменить позже. В частности: Регион : Все публичные регионы , перечисленные в нашей документации по поддерживаемым регионам, доступны для развертываний BYOC. Частные регионы в настоящее время не поддерживаются.

Диапазон VPC CIDR : По умолчанию мы используем 10.0.0.0/16 для диапазона VPC CIDR BYOC. Если вы планируете использовать пиринг VPC с другим аккаунтом, убедитесь, что диапазоны CIDR не пересекаются. Выделите корректный диапазон CIDR для BYOC, минимального размера /22 , чтобы разместить необходимые рабочие нагрузки.

Зоны доступности (Availability Zones): Если вы планируете использовать пиринг VPC, согласование зон доступности между исходным и BYOC‑аккаунтами может помочь снизить затраты на трафик между зонами (cross‑AZ). Например, в AWS суффиксы зон доступности ( a , b , c ) могут соответствовать разным физическим идентификаторам зон в разных аккаунтах. Подробности см. в руководстве AWS.

После того как ваша инфраструктура BYOC была развернута, вы можете запустить первый сервис ClickHouse. Откройте консоль ClickHouse Cloud, выберите окружение BYOC и следуйте подсказкам для создания нового сервиса.

Во время создания сервиса вы настроите следующие параметры: