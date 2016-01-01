Стандартный онбординг

Перейти к основному содержимому
Что такое Standard Onboarding?

Standard onboarding — это стандартный, пошаговый рабочий процесс для развертывания ClickHouse в вашей собственной облачной учетной записи с использованием BYOC. В этом подходе ClickHouse Cloud создает и настраивает все основные облачные ресурсы, необходимые для вашего развертывания — такие как VPC, подсети, группы безопасности, кластер Kubernetes (EKS/GKE) и связанные роли IAM/учетные записи сервисов — внутри вашего AWS-аккаунта или GCP-проекта. Это обеспечивает единообразную и безопасную конфигурацию и минимизирует количество ручных действий, требуемых от вашей команды.

При стандартном онбординге вам достаточно предоставить выделенный AWS-аккаунт или GCP-проект и запустить начальный стек (через CloudFormation или Terraform), чтобы создать минимально необходимые разрешения IAM и доверительные отношения, требуемые для того, чтобы ClickHouse Cloud мог оркестрировать дальнейшую настройку. Все последующие шаги — включая подготовку инфраструктуры и запуск сервисов — управляются через веб-консоль ClickHouse Cloud.

Клиентам настоятельно рекомендуется подготовить выделенный AWS-аккаунт или GCP-проект для размещения развертывания ClickHouse BYOC, чтобы обеспечить лучшую изоляцию с точки зрения прав доступа и ресурсов. ClickHouse развернет выделенный набор облачных ресурсов (VPC, кластер Kubernetes, роли IAM, бакеты S3 и т. д.) в вашей учетной записи.

Если вам требуется более гибкая, настраиваемая конфигурация (например, развертывание в существующую VPC), обратитесь к документации Customized Onboarding.

Запрос доступа

Чтобы начать процесс онбординга, свяжитесь с нами. Наша команда поможет вам разобраться с требованиями BYOC, подобрать наиболее подходящие варианты развертывания и внесёт вашу учётную запись в allowlist.

Начало работы

Подготовьте аккаунт AWS/проект GCP

Подготовьте новый аккаунт AWS или проект GCP в рамках вашей организации. Перейдите в нашу веб‑консоль: https://console.clickhouse.cloud/byocOnboarding, чтобы продолжить настройку.

Выберите облачного провайдера

BYOC выбор CSP

Настройка аккаунта/проекта

Начальную настройку BYOC можно выполнить либо с помощью шаблона CloudFormation (AWS), либо с помощью модуля Terraform (GCP). В ходе этого шага создаётся роль IAM с высокими привилегиями, которая позволяет контроллерам BYOC из ClickHouse Cloud управлять вашей инфраструктурой.

BYOC инициализация аккаунта
Примечание

Хранилища объектов (S3‑бакеты), VPC, кластер Kubernetes и вычислительные ресурсы, необходимые для работы ClickHouse, не включены в эту начальную настройку. Они будут подготовлены на следующем шаге.

Альтернативный модуль Terraform для AWS

Если вы предпочитаете использовать Terraform вместо CloudFormation для развертываний в AWS, мы также предоставляем модуль Terraform для AWS.

Использование:

module "clickhouse_onboarding" {
  source   = "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouse-public-resources.clickhouse.cloud/tf/byoc.tar.gz"
  byoc_env = "production"
}

Настройте инфраструктуру BYOC

Вам будет предложено настроить инфраструктуру, включая S3‑бакеты, VPC и кластер Kubernetes, в консоли ClickHouse Cloud. Некоторые параметры необходимо определить на этом этапе, так как их нельзя будет изменить позже. В частности:

  • Регион: Все публичные регионы, перечисленные в нашей документации по поддерживаемым регионам, доступны для развертываний BYOC. Частные регионы в настоящее время не поддерживаются.

  • Диапазон VPC CIDR: По умолчанию мы используем 10.0.0.0/16 для диапазона VPC CIDR BYOC. Если вы планируете использовать пиринг VPC с другим аккаунтом, убедитесь, что диапазоны CIDR не пересекаются. Выделите корректный диапазон CIDR для BYOC, минимального размера /22, чтобы разместить необходимые рабочие нагрузки.

  • Зоны доступности (Availability Zones): Если вы планируете использовать пиринг VPC, согласование зон доступности между исходным и BYOC‑аккаунтами может помочь снизить затраты на трафик между зонами (cross‑AZ). Например, в AWS суффиксы зон доступности (a, b, c) могут соответствовать разным физическим идентификаторам зон в разных аккаунтах. Подробности см. в руководстве AWS.

BYOC настройка инфраструктуры

Создайте свой первый сервис BYOC ClickHouse

После того как ваша инфраструктура BYOC была развернута, вы можете запустить первый сервис ClickHouse. Откройте консоль ClickHouse Cloud, выберите окружение BYOC и следуйте подсказкам для создания нового сервиса.

Создание нового сервиса BYOC

Во время создания сервиса вы настроите следующие параметры:

  • Service name: Введите понятное, информативное имя для вашего сервиса ClickHouse.
  • BYOC infrastructure: Выберите окружение BYOC, включая облачный аккаунт и регион, в котором будет работать ваш сервис.
  • Resource configuration: Укажите объём CPU и памяти, выделяемых репликам ClickHouse.
  • Replica count: Задайте количество реплик для повышения отказоустойчивости.