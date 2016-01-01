Стандартный онбординг
Что такое Standard Onboarding?
Standard onboarding — это стандартный, пошаговый рабочий процесс для развертывания ClickHouse в вашей собственной облачной учетной записи с использованием BYOC. В этом подходе ClickHouse Cloud создает и настраивает все основные облачные ресурсы, необходимые для вашего развертывания — такие как VPC, подсети, группы безопасности, кластер Kubernetes (EKS/GKE) и связанные роли IAM/учетные записи сервисов — внутри вашего AWS-аккаунта или GCP-проекта. Это обеспечивает единообразную и безопасную конфигурацию и минимизирует количество ручных действий, требуемых от вашей команды.
При стандартном онбординге вам достаточно предоставить выделенный AWS-аккаунт или GCP-проект и запустить начальный стек (через CloudFormation или Terraform), чтобы создать минимально необходимые разрешения IAM и доверительные отношения, требуемые для того, чтобы ClickHouse Cloud мог оркестрировать дальнейшую настройку. Все последующие шаги — включая подготовку инфраструктуры и запуск сервисов — управляются через веб-консоль ClickHouse Cloud.
Клиентам настоятельно рекомендуется подготовить выделенный AWS-аккаунт или GCP-проект для размещения развертывания ClickHouse BYOC, чтобы обеспечить лучшую изоляцию с точки зрения прав доступа и ресурсов. ClickHouse развернет выделенный набор облачных ресурсов (VPC, кластер Kubernetes, роли IAM, бакеты S3 и т. д.) в вашей учетной записи.
Если вам требуется более гибкая, настраиваемая конфигурация (например, развертывание в существующую VPC), обратитесь к документации Customized Onboarding.
Запрос доступа
Чтобы начать процесс онбординга, свяжитесь с нами. Наша команда поможет вам разобраться с требованиями BYOC, подобрать наиболее подходящие варианты развертывания и внесёт вашу учётную запись в allowlist.
Начало работы
Подготовьте аккаунт AWS/проект GCP
Подготовьте новый аккаунт AWS или проект GCP в рамках вашей организации. Перейдите в нашу веб‑консоль: https://console.clickhouse.cloud/byocOnboarding, чтобы продолжить настройку.
Выберите облачного провайдера
Настройка аккаунта/проекта
Начальную настройку BYOC можно выполнить либо с помощью шаблона CloudFormation (AWS), либо с помощью модуля Terraform (GCP). В ходе этого шага создаётся роль IAM с высокими привилегиями, которая позволяет контроллерам BYOC из ClickHouse Cloud управлять вашей инфраструктурой.
Хранилища объектов (S3‑бакеты), VPC, кластер Kubernetes и вычислительные ресурсы, необходимые для работы ClickHouse, не включены в эту начальную настройку. Они будут подготовлены на следующем шаге.
Альтернативный модуль Terraform для AWS
Если вы предпочитаете использовать Terraform вместо CloudFormation для развертываний в AWS, мы также предоставляем модуль Terraform для AWS.
Использование:
Настройте инфраструктуру BYOC
Вам будет предложено настроить инфраструктуру, включая S3‑бакеты, VPC и кластер Kubernetes, в консоли ClickHouse Cloud. Некоторые параметры необходимо определить на этом этапе, так как их нельзя будет изменить позже. В частности:
-
Регион: Все публичные регионы, перечисленные в нашей документации по поддерживаемым регионам, доступны для развертываний BYOC. Частные регионы в настоящее время не поддерживаются.
-
Диапазон VPC CIDR: По умолчанию мы используем
10.0.0.0/16для диапазона VPC CIDR BYOC. Если вы планируете использовать пиринг VPC с другим аккаунтом, убедитесь, что диапазоны CIDR не пересекаются. Выделите корректный диапазон CIDR для BYOC, минимального размера
/22, чтобы разместить необходимые рабочие нагрузки.
-
Зоны доступности (Availability Zones): Если вы планируете использовать пиринг VPC, согласование зон доступности между исходным и BYOC‑аккаунтами может помочь снизить затраты на трафик между зонами (cross‑AZ). Например, в AWS суффиксы зон доступности (
a,
b,
c) могут соответствовать разным физическим идентификаторам зон в разных аккаунтах. Подробности см. в руководстве AWS.
Создайте свой первый сервис BYOC ClickHouse
После того как ваша инфраструктура BYOC была развернута, вы можете запустить первый сервис ClickHouse. Откройте консоль ClickHouse Cloud, выберите окружение BYOC и следуйте подсказкам для создания нового сервиса.
Во время создания сервиса вы настроите следующие параметры:
- Service name: Введите понятное, информативное имя для вашего сервиса ClickHouse.
- BYOC infrastructure: Выберите окружение BYOC, включая облачный аккаунт и регион, в котором будет работать ваш сервис.
- Resource configuration: Укажите объём CPU и памяти, выделяемых репликам ClickHouse.
- Replica count: Задайте количество реплик для повышения отказоустойчивости.