Настройка частной сети BYOC в GCP

ClickHouse BYOC в GCP поддерживает два варианта частного подключения: VPC Peering и Private Service Connect. Трафик полностью остается в сети GCP и никогда не проходит через общедоступный интернет.

Общие шаги, необходимые и для VPC-пиринга, и для Private Service Connect.

Обратитесь в службу поддержки ClickHouse, чтобы включить частный балансировщик нагрузки.

Ознакомьтесь с возможностью VPC-пиринга в GCP и обратите внимание на ограничения VPC-пиринга (например, диапазоны IP-адресов подсетей не должны пересекаться в VPC-сетях, связанных пирингом). ClickHouse BYOC использует частный балансировщик нагрузки, чтобы обеспечить сетевую связность с сервисами ClickHouse через пиринг.

Чтобы создать или удалить VPC-пиринг для ClickHouse BYOC, выполните следующие шаги:

Примечание Эти шаги приведены для простого сценария. Для более сложных сценариев, таких как пиринг с локальной инфраструктурой, могут потребоваться дополнительные изменения.

Создать пиринговое подключение В этом примере мы настраиваем пиринг между сетью BYOC VPC и другой существующей сетью VPC. Перейдите в раздел "VPC Network" в проекте Google Cloud для ClickHouse BYOC. Выберите "VPC network peering". Нажмите "Create connection". Заполните необходимые поля в соответствии с вашими требованиями. Ниже приведен снимок экрана создания пиринга в рамках одного проекта GCP. Для работы GCP VPC-пиринга требуются 2 подключения между этими двумя сетями (то есть подключение от сети BYOC к существующей сети VPC и подключение от существующей сети VPC к сети BYOC). Поэтому аналогичным образом нужно создать еще 1 подключение в обратном направлении; ниже приведен снимок экрана создания второго пирингового подключения: После создания обоих подключений их статус должен стать "Active" после обновления страницы Google Cloud Console: Теперь сервис ClickHouse должен быть доступен из VPC, связанной пирингом. Доступ к сервису ClickHouse через пиринговое подключение Для частного доступа к ClickHouse подготавливаются частный балансировщик нагрузки и частная конечная точка для безопасного подключения из VPC пользователя, связанной пирингом. Формат частной конечной точки соответствует формату публичной конечной точки с суффиксом -private . Например: Публичная конечная точка : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

: Частная конечная точка: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

GCP PSC (Private Service Connect) обеспечивает безопасный частный доступ к вашим сервисам ClickHouse BYOC без необходимости использовать VPC-пиринг или интернет-шлюзы.