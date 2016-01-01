Настройка частной сети BYOC в AWS

ClickHouse BYOC в AWS поддерживает два варианта частного подключения: VPC Peering и AWS PrivateLink.

Общие шаги, необходимые как для VPC-пиринга, так и для PrivateLink.

Обратитесь в ClickHouse Support, чтобы включить частный балансировщик нагрузки.

Чтобы создать или удалить VPC-пиринг для ClickHouse BYOC, выполните следующие действия:

Создание пирингового соединения Перейдите в VPC Dashboard в аккаунте ClickHouse BYOC. Выберите Peering Connections. Нажмите Create Peering Connection. В поле VPC Requester укажите идентификатор VPC ClickHouse. В поле VPC Accepter укажите идентификатор целевой VPC. (При необходимости выберите другой аккаунт) Нажмите Create Peering Connection. Примите запрос на пиринговое соединение Перейдите в аккаунт пиринга; на странице (VPC -> Peering connections -> Actions -> Accept request) клиент может одобрить этот запрос на VPC-пиринг. Добавьте маршрут назначения в таблицы маршрутизации VPC ClickHouse В аккаунте ClickHouse BYOC: Выберите Route Tables в VPC Dashboard. Найдите идентификатор VPC ClickHouse. Измените каждую таблицу маршрутизации, привязанную к частным подсетям. Нажмите кнопку Edit на вкладке Routes. Нажмите Add another route. Введите диапазон CIDR целевой VPC в поле Destination. Выберите “Peering Connection” и идентификатор пирингового соединения в поле Target. Добавьте маршрут назначения в таблицы маршрутизации целевой VPC В аккаунте AWS, участвующем в пиринге: Выберите Route Tables в VPC Dashboard. Найдите идентификатор целевой VPC. Нажмите кнопку Edit на вкладке Routes. Нажмите Add another route. Введите диапазон CIDR VPC ClickHouse в поле Destination. Выберите “Peering Connection” и идентификатор пирингового соединения в поле Target. Измените группу безопасности, чтобы разрешить доступ из пиринговой VPC В аккаунте ClickHouse BYOC необходимо обновить настройки группы безопасности, чтобы разрешить трафик из вашей пиринговой VPC. Обратитесь в ClickHouse Support, чтобы запросить добавление Inbound rules, включающих диапазоны CIDR вашей пиринговой VPC. Теперь сервис ClickHouse должен быть доступен из пиринговой VPC.

Для частного доступа к ClickHouse подготавливаются частный балансировщик нагрузки и конечная точка для безопасного подключения из пиринговой VPC пользователя. Частная конечная точка соответствует формату публичной конечной точки, но с суффиксом -private . Например:

Публичная конечная точка : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

: Частная конечная точка: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

При необходимости, после подтверждения, что пиринг работает, вы можете запросить удаление публичного балансировщика нагрузки для ClickHouse BYOC.

AWS PrivateLink обеспечивает безопасное частное подключение к вашим сервисам ClickHouse BYOC без необходимости настраивать VPC-пиринг или интернет-шлюзы. Трафик полностью проходит внутри сети AWS и никогда не выходит в публичный интернет.

Запросите настройку PrivateLink Свяжитесь с ClickHouse Support, чтобы запросить настройку PrivateLink для вашего развертывания BYOC. На этом этапе никакая дополнительная информация не требуется — просто сообщите, что хотите настроить подключение через PrivateLink. ClickHouse Support включит необходимые компоненты инфраструктуры, включая частный балансировщик нагрузки и сервисную конечную точку PrivateLink. Создайте конечную точку в своей VPC После того как ClickHouse Support включит PrivateLink со своей стороны, вам нужно создать конечную точку VPC в VPC клиентского приложения, чтобы подключиться к сервису ClickHouse PrivateLink. Получите имя сервиса конечной точки: ClickHouse Support предоставит вам имя сервиса конечной точки

Вы также можете найти его в консоли AWS VPC в разделе "Endpoint Services" (отфильтруйте по имени сервиса или найдите сервисы ClickHouse) Создайте конечную точку VPC: Перейдите в консоль AWS VPC → Endpoints → Create Endpoint

Выберите "Find service by name" и введите имя сервиса конечной точки, предоставленное ClickHouse Support

Выберите свою VPC и укажите подсети (рекомендуется по одной на каждую зону доступности)

Важно : включите "Private DNS names" для конечной точки — это необходимо для корректной работы DNS-разрешения

Выберите или создайте группу безопасности для конечной точки

Нажмите "Create Endpoint" Ссылки Требования к DNS: Включите "Private DNS names" при создании конечной точки VPC

Убедитесь, что в вашей VPC включены "DNS Hostnames" (VPC Settings → DNS resolution and DNS hostnames) Эти настройки необходимы для корректной работы DNS PrivateLink. Подтвердите подключение конечной точки: После создания конечной точки вам нужно подтвердить запрос на подключение

В консоли VPC перейдите в раздел "Endpoint Connections"

Найдите запрос на подключение от ClickHouse и нажмите "Accept", чтобы подтвердить его Добавьте ID конечной точки в список разрешений сервиса После того как конечная точка VPC будет создана и подключение подтверждено, вам нужно добавить ID конечной точки в список разрешений для каждого сервиса ClickHouse, к которому вы хотите получать доступ через PrivateLink. Получите ID своей конечной точки: В консоли AWS VPC перейдите в раздел Endpoints

Выберите только что созданную конечную точку

Скопируйте ID конечной точки (он будет выглядеть как vpce-xxxxxxxxxxxxxxxxx ) Свяжитесь с ClickHouse Support: Передайте ID конечных точек в ClickHouse Support

Укажите, какие сервисы ClickHouse должны разрешать доступ с этой конечной точки

ClickHouse Support добавит ID конечной точки в список разрешений сервиса Подключитесь к ClickHouse через PrivateLink После того как ID конечной точки будет добавлен в список разрешений, вы сможете подключиться к своему сервису ClickHouse через конечную точку PrivateLink. Формат конечной точки PrivateLink похож на формат публичной конечной точки, но включает поддомен vpce . Например: Публичная конечная точка : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com

: Конечная точка PrivateLink: h5ju65kv87.vpce.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com DNS-разрешение в вашей VPC будет автоматически направлять трафик через конечную точку PrivateLink, если используется формат с поддоменом vpce .

Доступ к сервисам ClickHouse через PrivateLink регулируется на двух уровнях:

Политика авторизации Istio: политики авторизации ClickHouse Cloud на уровне сервиса Группа безопасности конечной точки VPC: группа безопасности, привязанная к вашей конечной точке VPC, определяет, какие ресурсы в вашей VPC могут использовать эту конечную точку

Примечание У частного балансировщика нагрузки отключена функция "Enforce inbound rules on PrivateLink traffic", поэтому доступ регулируется только политиками авторизации Istio и группой безопасности вашей конечной точки VPC.

DNS PrivateLink для конечных точек BYOC (в формате *.vpce.{subdomain} ) использует встроенную функцию AWS PrivateLink "Private DNS names". Записи Route53 не требуются — DNS-разрешение происходит автоматически, если:

На вашей конечной точке VPC включён параметр "Private DNS names"

В вашей VPC включён параметр "DNS Hostnames"