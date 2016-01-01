Настройка частной сети
ClickHouse BYOC поддерживает различные варианты частного сетевого взаимодействия для повышения безопасности и обеспечения прямого подключения ваших сервисов. В этом руководстве рассматриваются рекомендуемые подходы к безопасному подключению развертываний ClickHouse Cloud в вашей собственной учетной записи AWS или GCP к другим сетям или сервисам, таким как внутренние приложения или аналитические инструменты. Мы рассматриваем варианты, такие как VPC Peering, AWS PrivateLink и GCP Private Service Connect, и описываем основные шаги и ключевые особенности для каждого из них.
Если вам требуется частное сетевое подключение к вашему развертыванию ClickHouse BYOC, выполните шаги из этого руководства или обратитесь в службу поддержки ClickHouse за помощью в более сложных сценариях.
Настройка VPC Peering (AWS)
Чтобы создать или удалить VPC peering для ClickHouse BYOC, выполните следующие шаги:
Включите частный балансировщик нагрузки для ClickHouse BYOC
Свяжитесь со службой поддержки ClickHouse, чтобы включить Private Load Balancer.
Создайте peering-подключение
- Перейдите в VPC Dashboard в аккаунте ClickHouse BYOC.
- Выберите Peering Connections.
- Нажмите Create Peering Connection.
- Установите VPC Requester в значение ClickHouse VPC ID.
- Установите VPC Accepter в значение целевого VPC ID (при необходимости выберите другой аккаунт).
- Нажмите Create Peering Connection.
Примите запрос на peering-подключение
В аккаунте, с которым настраивается peering, на странице (VPC -> Peering connections -> Actions -> Accept request) клиент может одобрить этот запрос VPC peering.
Добавьте пункт назначения в таблицы маршрутизации ClickHouse VPC
В аккаунте ClickHouse BYOC:
- Выберите Route Tables в VPC Dashboard.
- Найдите ClickHouse VPC ID. Отредактируйте каждую таблицу маршрутизации, связанную с приватными подсетями.
- Нажмите кнопку Edit на вкладке Routes.
- Нажмите Add another route.
- Введите CIDR-диапазон целевого VPC в поле Destination.
- Выберите “Peering Connection” и ID peering-подключения в поле Target.
Добавьте пункт назначения в таблицы маршрутизации целевого VPC
В AWS-аккаунте, с которым настроен peering:
- Выберите Route Tables в VPC Dashboard.
- Найдите целевой VPC ID.
- Нажмите кнопку Edit на вкладке Routes.
- Нажмите Add another route.
- Введите CIDR-диапазон ClickHouse VPC в поле Destination.
- Выберите “Peering Connection” и ID peering-подключения в поле Target.
Измените security group, чтобы разрешить доступ из peered VPC
В аккаунте ClickHouse BYOC необходимо обновить настройки Security Group, чтобы разрешить трафик из вашей peered VPC. Свяжитесь со службой поддержки ClickHouse, чтобы запросить добавление входящих правил (inbound rules), включающих CIDR-диапазоны вашей peered VPC.
Сервис ClickHouse теперь должен быть доступен из peered VPC.
Для приватного доступа к ClickHouse создаются частный балансировщик нагрузки и endpoint для безопасного подключения из peered VPC пользователя. Частный endpoint следует формату публичного endpoint с суффиксом
-private. Например:
- Публичный endpoint:
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud
- Частный endpoint:
h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud
Дополнительно, после проверки работоспособности peering вы можете запросить удаление публичного балансировщика нагрузки для ClickHouse BYOC.
Настройка PrivateLink (AWS)
AWS PrivateLink обеспечивает безопасное, частное подключение к вашим BYOC-сервисам ClickHouse без необходимости использования пиринга VPC или интернет-шлюзов. Трафик полностью проходит внутри сети AWS и никогда не выходит в публичный интернет.
Запрос настройки PrivateLink
Свяжитесь с ClickHouse Support, чтобы запросить настройку PrivateLink для вашего BYOC-развертывания. На этом этапе не требуется никакая специальная информация — просто укажите, что вы хотите настроить подключение через PrivateLink.
ClickHouse Support настроит необходимые инфраструктурные компоненты, включая приватный балансировщик нагрузки и конечную точку сервиса PrivateLink.
Создание конечной точки в вашем VPC
После того как ClickHouse Support включит PrivateLink со своей стороны, вам нужно создать VPC endpoint (конечную точку VPC) в VPC клиентского приложения для подключения к сервису ClickHouse PrivateLink.
- Получите имя Endpoint Service:
- ClickHouse Support предоставит вам имя Endpoint Service
- Вы также можете найти его в консоли AWS VPC в разделе "Endpoint Services" (отфильтруйте по имени сервиса или найдите сервисы ClickHouse)
- Создайте VPC Endpoint:
- Перейдите в AWS VPC Console → Endpoints → Create Endpoint
- Выберите "Find service by name" и введите имя Endpoint Service, предоставленное ClickHouse Support
- Выберите ваш VPC и нужные подсети (рекомендуется по одной на зону доступности)
- Важно: Включите "Private DNS names" для этой конечной точки — это необходимо для корректной работы DNS-разрешения
- Выберите или создайте security group для конечной точки
- Нажмите "Create Endpoint"
Требования к DNS:
- Включите "Private DNS names" при создании VPC endpoint
- Убедитесь, что в вашем VPC включены "DNS Hostnames" (VPC Settings → DNS resolution and DNS hostnames)
Эти настройки необходимы для корректной работы DNS для PrivateLink.
- Одобрите подключение конечной точки:
- После создания конечной точки вам нужно одобрить запрос на подключение
- В консоли VPC перейдите в раздел "Endpoint Connections"
- Найдите запрос на подключение от ClickHouse и нажмите "Accept", чтобы одобрить его
Добавьте Endpoint ID в allowlist сервиса
После того как конечная точка VPC создана и подключение одобрено, необходимо добавить Endpoint ID в allowlist для каждого сервиса ClickHouse, к которому вы хотите получать доступ через PrivateLink.
-
Получите ваш Endpoint ID:
- В консоли AWS VPC перейдите в раздел Endpoints
- Выберите только что созданную конечную точку
- Скопируйте Endpoint ID (он будет выглядеть как
vpce-xxxxxxxxxxxxxxxxx)
-
Свяжитесь с ClickHouse Support:
- Передайте Endpoint ID(ы) в ClickHouse Support
- Уточните, какие сервисы ClickHouse должны разрешать доступ с этой конечной точки
- ClickHouse Support добавит Endpoint ID в allowlist сервиса
Подключение к ClickHouse через PrivateLink
После добавления Endpoint ID в allowlist вы можете подключаться к вашему сервису ClickHouse, используя конечную точку PrivateLink.
Формат конечной точки PrivateLink похож на публичную конечную точку, но включает поддомен
vpce. Например:
- Публичная конечная точка:
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com
- Конечная точка PrivateLink:
h5ju65kv87.vpce.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com
DNS-разрешение в вашем VPC будет автоматически направлять трафик через конечную точку PrivateLink, когда вы используете формат с поддоменом
vpce.
Контроль доступа PrivateLink
Доступ к сервисам ClickHouse через PrivateLink контролируется на двух уровнях:
- Политика авторизации Istio: политики авторизации ClickHouse Cloud на уровне сервиса
- Группа безопасности VPC endpoint: группа безопасности, привязанная к вашему VPC endpoint, определяет, какие ресурсы в вашем VPC могут использовать этот endpoint
Функция приватного балансировщика нагрузки «Enforce inbound rules on PrivateLink traffic» отключена, поэтому доступ контролируется только политиками авторизации Istio и группой безопасности вашего VPC endpoint.
PrivateLink DNS
PrivateLink DNS для BYOC-эндпоинтов (использующих формат
*.vpce.{subdomain}) использует встроенную в AWS PrivateLink функцию Private DNS names. Записи Route53 не требуются — разрешение DNS выполняется автоматически, когда:
- Private DNS names включена для вашего VPC endpoint
- В вашем VPC включена опция DNS Hostnames
Это гарантирует, что подключения, использующие поддомен
vpce, автоматически направляются через PrivateLink endpoint без необходимости дополнительной конфигурации DNS.
VPC Peering (GCP) и Private Service Connect (GCP)
GCP VPC Peering и Private Service Connect обеспечивают аналогичное приватное сетевое подключение для развертываний BYOC в GCP. Эта функция находится в разработке. Если вам требуется VPC Peering или Private Service Connect для вашего развертывания BYOC в GCP, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки ClickHouse, чтобы обсудить доступность и требования к настройке.