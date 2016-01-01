Индивидуальная настройка GCP

Если вы предпочитаете использовать существующую VPC для развертывания ClickHouse BYOC, а не поручать ClickHouse Cloud создание новой VPC, выполните приведенные ниже шаги. Такой подход обеспечивает более полный контроль над конфигурацией сети и позволяет интегрировать ClickHouse BYOC в существующую сетевую инфраструктуру.

Выделите как минимум 1 приватную подсеть в регионе, поддерживаемом ClickHouse BYOC для кластера ClickHouse Kubernetes (GKE). Убедитесь, что подсеть имеет диапазон CIDR не менее /24 (например, 10.0.0.0/24), чтобы обеспечить достаточное количество IP-адресов для узлов кластера GKE. В этой приватной подсети выделите как минимум 1 вторичный диапазон IPv4, который будет использоваться для подов кластера GKE. Вторичный диапазон должен быть не менее /23 , чтобы обеспечить достаточное количество IP-адресов для подов кластера GKE. Включите Private Google Access для подсети. Это позволяет узлам GKE обращаться к API и сервисам Google без использования внешних IP-адресов.

Cloud NAT Gateway Убедитесь, что для VPC развернут шлюз Cloud NAT. Компонентам ClickHouse BYOC требуется исходящий доступ в интернет для взаимодействия с плоскостью управления Tailscale. Tailscale используется для обеспечения безопасной сети с моделью нулевого доверия для закрытых операций управления. Шлюз Cloud NAT предоставляет это исходящее подключение для экземпляров без внешних IP-адресов.

Разрешение DNS Убедитесь, что в вашей VPC корректно работает разрешение DNS и что стандартные DNS-имена не блокируются, не искажаются и не переопределяются. ClickHouse BYOC использует DNS для разрешения адресов серверов управления Tailscale, а также конечных точек сервисов ClickHouse. Если DNS недоступен или настроен неправильно, службы BYOC могут не подключаться или работать некорректно.

После выполнения указанных выше шагов настройки создайте обращение в службу поддержки, указав следующую информацию:

ID вашего проекта GCP

Регион GCP, в котором вы хотите развернуть сервис

Имя вашей сети VPC

Имя подсети, выделенной для ClickHouse

(Необязательно) Имена вторичных диапазонов IPv4, выделенных для ClickHouse. Это требуется только в том случае, если в приватной подсети есть несколько вторичных диапазонов IPv4 и не все из них предназначены для ClickHouse

Наша команда проверит вашу конфигурацию и завершит подготовку со своей стороны.