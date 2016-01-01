Индивидуальная настройка
Управляемая клиентом VPC (BYO-VPC)
В настоящее время это поддерживается только в AWS. Поддержка GCP находится в планах.
Если вы предпочитаете использовать существующую VPC для развертывания ClickHouse BYOC вместо того, чтобы ClickHouse Cloud создавал новую VPC, выполните приведённые ниже шаги. Такой подход обеспечивает больший контроль над сетевой конфигурацией и позволяет интегрировать ClickHouse BYOC в вашу существующую сетевую инфраструктуру.
Настройка существующей VPC
- Добавьте для VPC тег
clickhouse-byoc="true".
- Выделите как минимум 3 приватные подсети в 3 разных зонах доступности для использования ClickHouse Cloud.
- Убедитесь, что у каждой подсети минимальный диапазон CIDR
/23(например, 10.0.0.0/23), чтобы предоставить достаточное количество IP-адресов для Развертывания ClickHouse.
- Добавьте теги
kubernetes.io/role/internal-elb=1и
clickhouse-byoc="true"к каждой подсети, чтобы обеспечить корректную конфигурацию балансировщика нагрузки.
Настройка шлюзового S3 endpoint
Если в вашей VPC ещё не создан шлюзовой S3 endpoint, необходимо создать его, чтобы обеспечить безопасное и закрытое взаимодействие между вашей VPC и Amazon S3. Этот endpoint позволяет службам ClickHouse получать доступ к S3 без выхода в общедоступный интернет. Смотрите пример конфигурации на скриншоте ниже.
Обеспечьте сетевую связность
Исходящий доступ в интернет
Ваш VPC должен обеспечивать как минимум исходящий доступ в интернет, чтобы компоненты ClickHouse BYOC могли взаимодействовать с управляющей плоскостью Tailscale. Tailscale используется для организации безопасной, zero-trust сети для закрытых операций управления. Первоначальная регистрация и настройка с Tailscale требуют подключения к публичному интернету, которое может быть организовано либо напрямую, либо через NAT-шлюз. Это подключение необходимо для поддержания как конфиденциальности, так и безопасности вашего развертывания BYOC.
Разрешение DNS
Убедитесь, что в вашем VPC корректно работает разрешение DNS и что он не блокирует, не вмешивается в работу и не переопределяет стандартные DNS-имена. ClickHouse BYOC полагается на DNS для разрешения управляющих серверов Tailscale, а также конечных точек сервисов ClickHouse. Если DNS недоступен или неправильно настроен, сервисы BYOC могут не подключаться или работать некорректно.
Настройка учетной записи AWS
Чтобы позволить ClickHouse Cloud развертываться в вашей существующей VPC, необходимо предоставить требуемые разрешения IAM в вашей учетной записи AWS. Это выполняется путем запуска инициализационного (bootstrap) стека CloudFormation или модуля Terraform, аналогично процессу, используемому при стандартном подключении.
- Разверните шаблон CloudFormation или модуль Terraform, чтобы создать требуемую роль IAM.
- Установите параметр
IncludeVPCWritePermissionsв значение
false, чтобы у ClickHouse Cloud не было разрешений на изменение вашей VPC, управляемой вами.
- В вашей учетной записи AWS будет создана роль
ClickHouseManagementRole, предоставляющая ClickHouse Cloud только минимально необходимые разрешения для развертывания и управления вашим развертыванием BYOC.
Хотя вы контролируете свою VPC, ClickHouse Cloud по-прежнему требуются разрешения IAM для создания и управления кластером Kubernetes, ролями IAM для учетных записей сервисов, бакетами S3 и другими важными ресурсами в вашей учетной записи AWS.
Свяжитесь со службой поддержки ClickHouse
После завершения указанных выше шагов конфигурации создайте обращение в службу поддержки со следующей информацией:
- Идентификатор вашей учетной записи AWS (AWS account ID)
- Регион AWS, в котором вы хотите развернуть сервис
- Идентификатор вашей VPC (VPC ID)
- Идентификаторы частных подсетей, которые вы выделили для ClickHouse
- Зоны доступности, в которых находятся эти подсети
Наша команда проверит вашу конфигурацию и завершит подготовку ресурсов с нашей стороны.
Управляемые клиентом роли IAM
Для организаций с повышенными требованиями к безопасности или строгими политиками соответствия вы можете предоставить собственные роли IAM вместо того, чтобы ClickHouse Cloud создавал их автоматически. Такой подход дает вам полный контроль над разрешениями IAM и позволяет обеспечивать соблюдение политик безопасности вашей организации.
Управляемые клиентом роли IAM в настоящее время находятся в режиме закрытого предварительного просмотра. Если вам необходима такая возможность, свяжитесь со службой поддержки ClickHouse, чтобы обсудить ваши требования и сроки.
Когда функция станет доступна, она позволит вам:
- Предоставлять предварительно настроенные роли IAM для использования ClickHouse Cloud
- Удалять права на запись для разрешений, связанных с IAM, у роли
ClickHouseManagementRole, используемой для доступа между аккаунтами
- Сохранять полный контроль над разрешениями ролей и доверительными отношениями
Информацию о ролях IAM, которые ClickHouse Cloud создает по умолчанию, см. в справочнике привилегий BYOC.