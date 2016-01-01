Индивидуальная настройка

Примечание В настоящее время это поддерживается только в AWS. Поддержка GCP находится в планах.

Если вы предпочитаете использовать существующую VPC для развертывания ClickHouse BYOC вместо того, чтобы ClickHouse Cloud создавал новую VPC, выполните приведённые ниже шаги. Такой подход обеспечивает больший контроль над сетевой конфигурацией и позволяет интегрировать ClickHouse BYOC в вашу существующую сетевую инфраструктуру.

Добавьте для VPC тег clickhouse-byoc="true" . Выделите как минимум 3 приватные подсети в 3 разных зонах доступности для использования ClickHouse Cloud. Убедитесь, что у каждой подсети минимальный диапазон CIDR /23 (например, 10.0.0.0/23), чтобы предоставить достаточное количество IP-адресов для Развертывания ClickHouse. Добавьте теги kubernetes.io/role/internal-elb=1 и clickhouse-byoc="true" к каждой подсети, чтобы обеспечить корректную конфигурацию балансировщика нагрузки.

Если в вашей VPC ещё не создан шлюзовой S3 endpoint, необходимо создать его, чтобы обеспечить безопасное и закрытое взаимодействие между вашей VPC и Amazon S3. Этот endpoint позволяет службам ClickHouse получать доступ к S3 без выхода в общедоступный интернет. Смотрите пример конфигурации на скриншоте ниже.

Исходящий доступ в интернет

Ваш VPC должен обеспечивать как минимум исходящий доступ в интернет, чтобы компоненты ClickHouse BYOC могли взаимодействовать с управляющей плоскостью Tailscale. Tailscale используется для организации безопасной, zero-trust сети для закрытых операций управления. Первоначальная регистрация и настройка с Tailscale требуют подключения к публичному интернету, которое может быть организовано либо напрямую, либо через NAT-шлюз. Это подключение необходимо для поддержания как конфиденциальности, так и безопасности вашего развертывания BYOC.

Разрешение DNS

Убедитесь, что в вашем VPC корректно работает разрешение DNS и что он не блокирует, не вмешивается в работу и не переопределяет стандартные DNS-имена. ClickHouse BYOC полагается на DNS для разрешения управляющих серверов Tailscale, а также конечных точек сервисов ClickHouse. Если DNS недоступен или неправильно настроен, сервисы BYOC могут не подключаться или работать некорректно.

Чтобы позволить ClickHouse Cloud развертываться в вашей существующей VPC, необходимо предоставить требуемые разрешения IAM в вашей учетной записи AWS. Это выполняется путем запуска инициализационного (bootstrap) стека CloudFormation или модуля Terraform, аналогично процессу, используемому при стандартном подключении.

Разверните шаблон CloudFormation или модуль Terraform, чтобы создать требуемую роль IAM. Установите параметр IncludeVPCWritePermissions в значение false , чтобы у ClickHouse Cloud не было разрешений на изменение вашей VPC, управляемой вами. В вашей учетной записи AWS будет создана роль ClickHouseManagementRole , предоставляющая ClickHouse Cloud только минимально необходимые разрешения для развертывания и управления вашим развертыванием BYOC.

Примечание Хотя вы контролируете свою VPC, ClickHouse Cloud по-прежнему требуются разрешения IAM для создания и управления кластером Kubernetes, ролями IAM для учетных записей сервисов, бакетами S3 и другими важными ресурсами в вашей учетной записи AWS.

После завершения указанных выше шагов конфигурации создайте обращение в службу поддержки со следующей информацией:

Идентификатор вашей учетной записи AWS (AWS account ID)

Регион AWS, в котором вы хотите развернуть сервис

Идентификатор вашей VPC (VPC ID)

Идентификаторы частных подсетей, которые вы выделили для ClickHouse

Зоны доступности, в которых находятся эти подсети

Наша команда проверит вашу конфигурацию и завершит подготовку ресурсов с нашей стороны.

Для организаций с повышенными требованиями к безопасности или строгими политиками соответствия вы можете предоставить собственные роли IAM вместо того, чтобы ClickHouse Cloud создавал их автоматически. Такой подход дает вам полный контроль над разрешениями IAM и позволяет обеспечивать соблюдение политик безопасности вашей организации.

Ссылки Управляемые клиентом роли IAM в настоящее время находятся в режиме закрытого предварительного просмотра. Если вам необходима такая возможность, свяжитесь со службой поддержки ClickHouse, чтобы обсудить ваши требования и сроки. Когда функция станет доступна, она позволит вам: Предоставлять предварительно настроенные роли IAM для использования ClickHouse Cloud

Удалять права на запись для разрешений, связанных с IAM, у роли ClickHouseManagementRole , используемой для доступа между аккаунтами

, используемой для доступа между аккаунтами Сохранять полный контроль над разрешениями ролей и доверительными отношениями

Информацию о ролях IAM, которые ClickHouse Cloud создает по умолчанию, см. в справочнике привилегий BYOC.