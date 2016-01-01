Закрытая предварительная версия Azure
BYOC в Azure находится в закрытой предварительной версии. Чтобы принять участие, свяжитесь с командой ClickHouse.
Обзор
BYOC в Azure позволяет запускать ClickHouse в вашей собственной подписке Azure. Процесс онбординга использует модуль Terraform, который настраивает кросс‑тенантную аутентификацию, необходимую провижионеру ClickHouse Cloud для создания и управления ресурсами Azure в вашем тенанте и подписке.
Другие аспекты развертывания — такие как архитектура, сетевые меры безопасности, функциональные возможности и подключение — в целом аналогичны предложениям BYOC в AWS и GCP; за дополнительными сведениями обратитесь к этим страницам.
Предварительные требования
- Подписка Azure (subscription) и клиент (tenant), в которых вы хотите разместить развертывание BYOC
- ID подписки и ID клиента (tenant), которые необходимо предоставить команде ClickHouse
Онбординг
1. Примените модуль Terraform
Чтобы начать онбординг BYOC Azure, примените Terraform-модуль для Azure, предоставленный ClickHouse, в вашем целевом клиенте (tenant) и подписке.
Используйте документацию модуля для списка обязательных переменных и шагов применения. После применения модуль создаст необходимые identity и разрешения в вашей среде Azure.
2. Передайте идентификаторы команде ClickHouse
Передайте команде ClickHouse следующую информацию:
- Target subscription ID — идентификатор целевой подписки Azure, в которой будут созданы ресурсы BYOC
- Target tenant ID — идентификатор клиента (tenant) Azure AD (Entra), которому принадлежит эта подписка
- Region — регион(ы) Azure, в которых вы хотите развернуть сервисы ClickHouse
- VNet CIDR range — диапазон IP-адресов, который вы хотите использовать для BYOC VNet
Команда ClickHouse использует эту информацию, чтобы создать инфраструктуру BYOC и завершить онбординг.
Как работает межтенантная аутентификация
Следуя рекомендациям Azure по межтенантной аутентификации, модуль Terraform:
- Создаёт многотенантное приложение как Enterprise Application (service principal) в целевом тенанте
- Назначает необходимые разрешения этому приложению с областью действия, ограниченной вашей целевой подпиской
Это позволяет ClickHouse Cloud Control Plane создавать и управлять ресурсами Azure (такими как группы ресурсов, AKS, хранилище и сеть) в пределах вашей подписки без необходимости хранения ваших учетных данных Azure в ClickHouse.
Для получения дополнительной информации о многотенантных приложениях и межтенантных сценариях в Azure см.: