Модель стоимости BYOC (AWS)

Развертывание ClickHouse BYOC предполагает два независимых счета:

Начисления ClickHouse Cloud — ClickHouse выставляет их за ваши сервисы ClickHouse исходя из общего объема выделенной памяти. Расходы на инфраструктуру AWS — AWS выставляет их напрямую вашей учетной записи AWS за каждый ресурс, который развертывание BYOC там создает.

На этой странице описано, как рассчитывается каждая из этих составляющих и как вместе они образуют совокупную стоимость владения (TCO).

Начисление ClickHouse Cloud рассчитывается на основе общего объема выделенной памяти. Свяжитесь с командой, чтобы узнать, как это применяется к вашей конфигурации.

AWS напрямую выставляет счета вашему аккаунту за каждый ресурс, развернутый через BYOC. ClickHouse не делает наценку и не перепродает ресурсы AWS. Полный перечень обязательных и необязательных сервисов см. в разделе Тарифицируемые сервисы AWS.

Основные статьи расходов, обычно в порядке убывания вклада в счет BYOC:

Amazon EC2 — экземпляры воркеров, на которых работают управляемые группы узлов EKS. По умолчанию используются стандартные семейства Graviton (например, m7g ). Семейство и количество масштабируются в зависимости от объема памяти, выделенного вашему сервису, и автоскейлинга группы узлов. Amazon S3 — хранение данных таблиц ClickHouse и резервных копий в ваших бакетах. Тарификация включает плату за GB-месяц, а также за запросы и межрегиональную передачу данных. Amazon EBS — тома gp3, подключенные к узлам-воркерам для ОС, образов контейнеров и журналов ClickHouse. NAT Gateway и межзонная передача данных — исходящий трафик из приватных подсетей, а также трафик между зонами доступности (в развертываниях multi-AZ данные реплицируются между AZ). Amazon EKS — фиксированная почасовая плата за control plane кластера. Elastic Load Balancing (NLB) — тарификация за LCU-час для входящего клиентского трафика. CloudWatch Logs, Route 53, KMS, конечные точки VPC — как правило, составляют небольшую часть общего счета, но зависят от рабочей нагрузки.

Актуальные цены AWS см. на страницах с тарифами отдельных сервисов на aws.amazon.com.