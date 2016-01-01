Платные сервисы AWS

ClickHouse BYOC разворачивает изолированную плоскость данных в вашей учетной записи AWS. На этой странице перечислены все сервисы AWS, используемые развертыванием, указано, какие из них являются обязательными, а какие — необязательными, а также отмечено, какие из них включаются в ваш счет AWS.

Примечание Расходы на инфраструктуру AWS AWS выставляет напрямую в вашей учетной записи; они не зависят от вашей подписки ClickHouse Cloud.

Эти сервисы разворачиваются в каждом BYOC-развертывании.

Сервис Назначение Платно? Amazon EKS Управляемая управляющая плоскость Kubernetes, на которой работает плоскость данных ClickHouse. Да — за каждый час работы кластера Amazon EC2 (экземпляры-воркеры через управляемые группы узлов EKS) Вычислительные ресурсы для подов сервера ClickHouse, ClickHouse Keeper и платформенных дополнений. По умолчанию используются семейства экземпляров, оптимизированные по памяти. Да — за каждый час работы экземпляра Amazon EBS (тома gp3) Локальное хранилище для ОС узлов, образов контейнеров и журналов сервера ClickHouse. Да — за ГБ в месяц + IOPS/пропускная способность Amazon S3 Основное хранилище таблиц ClickHouse, резервных копий и телеметрии платформы. Политики бакета принудительно задают BucketOwnerEnforced , блокировку публичного доступа и SSE. Да — хранение + запросы + передача данных Amazon VPC (VPC, подсети, таблицы маршрутизации, группы безопасности, интернет-шлюз) Сетевая изоляция для плоскости данных. Три приватные и три публичные подсети в разных AZ. Нет — сами ресурсы VPC бесплатны NAT Gateway + Elastic IP (по одному на каждую AZ) Исходящий интернет-трафик из приватных подсетей (подключение к управляющей плоскости, загрузка образов, телеметрия). Да — почасовая оплата + обработка данных VPC Endpoint for S3 (шлюзовая конечная точка) Приватный доступ к S3 без прохождения через NAT. Нет — шлюзовые конечные точки бесплатны Elastic Load Balancing (NLB) Входящий клиентский трафик к сервисам ClickHouse. Создаётся AWS Load Balancer Controller внутри кластера. По умолчанию: внутренний доступ. Да — за LCU-час + обработанные данные AWS IAM (роли, политики, провайдер OIDC, связи Pod Identity) Межаккаунтный доступ для ClickHouse Cloud, IRSA для внутрикластерных контроллеров (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, EBS CSI driver, state-exporter). Нет Amazon CloudWatch Logs Журналы управляющей плоскости EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler). Да — ингестия + хранение

Эти сервисы создаются только при включении соответствующей возможности.

Сервис Включается, когда Платно? AWS PrivateLink (сервис конечных точек VPC) Вы включаете подключение через PrivateLink для клиентского трафика вместо NLB или в дополнение к нему. Да — за каждый час работы конечной точки VPC + за обработанные данные Пиринговое соединение VPC Вы запрашиваете пиринг между VPC BYOC и другим VPC в вашей учетной записи. Само соединение не оплачивается. Передача данных между зонами доступности и регионами оплачивается.

Даже если отдельные ресурсы предоставляются бесплатно, AWS взимает плату за передачу данных:

Межзонный трафик между узлами EKS и между репликами в развертываниях, охватывающих несколько зон доступности.

между узлами EKS и между репликами в развертываниях, охватывающих несколько зон доступности. Исходящий трафик в интернет через NAT Gateway для heartbeat-сигналов управляющей плоскости, телеметрии и загрузки образов.

через NAT Gateway для heartbeat-сигналов управляющей плоскости, телеметрии и загрузки образов. Исходящий трафик к управляющей плоскости ClickHouse Cloud через зашифрованную оверлейную сеть (Tailscale).

через зашифрованную оверлейную сеть (Tailscale). Исходящий трафик в клиентские сети через NLB или конечную точку PrivateLink.

Актуальные тарифы см. в разделе тарифы AWS на передачу данных.