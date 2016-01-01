Платные сервисы AWS
ClickHouse BYOC разворачивает изолированную плоскость данных в вашей учетной записи AWS. На этой странице перечислены все сервисы AWS, используемые развертыванием, указано, какие из них являются обязательными, а какие — необязательными, а также отмечено, какие из них включаются в ваш счет AWS.
Примечание
Расходы на инфраструктуру AWS AWS выставляет напрямую в вашей учетной записи; они не зависят от вашей подписки ClickHouse Cloud.
Обязательные сервисы
Эти сервисы разворачиваются в каждом BYOC-развертывании.
|Сервис
|Назначение
|Платно?
|Amazon EKS
|Управляемая управляющая плоскость Kubernetes, на которой работает плоскость данных ClickHouse.
|Да — за каждый час работы кластера
|Amazon EC2 (экземпляры-воркеры через управляемые группы узлов EKS)
|Вычислительные ресурсы для подов сервера ClickHouse, ClickHouse Keeper и платформенных дополнений. По умолчанию используются семейства экземпляров, оптимизированные по памяти.
|Да — за каждый час работы экземпляра
|Amazon EBS (тома gp3)
|Локальное хранилище для ОС узлов, образов контейнеров и журналов сервера ClickHouse.
|Да — за ГБ в месяц + IOPS/пропускная способность
|Amazon S3
|Основное хранилище таблиц ClickHouse, резервных копий и телеметрии платформы. Политики бакета принудительно задают
BucketOwnerEnforced, блокировку публичного доступа и SSE.
|Да — хранение + запросы + передача данных
|Amazon VPC (VPC, подсети, таблицы маршрутизации, группы безопасности, интернет-шлюз)
|Сетевая изоляция для плоскости данных. Три приватные и три публичные подсети в разных AZ.
|Нет — сами ресурсы VPC бесплатны
|NAT Gateway + Elastic IP (по одному на каждую AZ)
|Исходящий интернет-трафик из приватных подсетей (подключение к управляющей плоскости, загрузка образов, телеметрия).
|Да — почасовая оплата + обработка данных
|VPC Endpoint for S3 (шлюзовая конечная точка)
|Приватный доступ к S3 без прохождения через NAT.
|Нет — шлюзовые конечные точки бесплатны
|Elastic Load Balancing (NLB)
|Входящий клиентский трафик к сервисам ClickHouse. Создаётся AWS Load Balancer Controller внутри кластера. По умолчанию: внутренний доступ.
|Да — за LCU-час + обработанные данные
|AWS IAM (роли, политики, провайдер OIDC, связи Pod Identity)
|Межаккаунтный доступ для ClickHouse Cloud, IRSA для внутрикластерных контроллеров (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, EBS CSI driver, state-exporter).
|Нет
|Amazon CloudWatch Logs
|Журналы управляющей плоскости EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler).
|Да — ингестия + хранение
Дополнительные сервисы
Эти сервисы создаются только при включении соответствующей возможности.
|Сервис
|Включается, когда
|Платно?
|AWS PrivateLink (сервис конечных точек VPC)
|Вы включаете подключение через PrivateLink для клиентского трафика вместо NLB или в дополнение к нему.
|Да — за каждый час работы конечной точки VPC + за обработанные данные
|Пиринговое соединение VPC
|Вы запрашиваете пиринг между VPC BYOC и другим VPC в вашей учетной записи.
|Само соединение не оплачивается. Передача данных между зонами доступности и регионами оплачивается.
Плата за передачу данных
Даже если отдельные ресурсы предоставляются бесплатно, AWS взимает плату за передачу данных:
- Межзонный трафик между узлами EKS и между репликами в развертываниях, охватывающих несколько зон доступности.
- Исходящий трафик в интернет через NAT Gateway для heartbeat-сигналов управляющей плоскости, телеметрии и загрузки образов.
- Исходящий трафик к управляющей плоскости ClickHouse Cloud через зашифрованную оверлейную сеть (Tailscale).
- Исходящий трафик в клиентские сети через NLB или конечную точку PrivateLink.
Актуальные тарифы см. в разделе тарифы AWS на передачу данных.
