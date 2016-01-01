Платные сервисы AWS

ClickHouse BYOC разворачивает изолированную плоскость данных в вашей учетной записи AWS. На этой странице перечислены все сервисы AWS, используемые развертыванием, указано, какие из них являются обязательными, а какие — необязательными, а также отмечено, какие из них включаются в ваш счет AWS.

Примечание

Расходы на инфраструктуру AWS AWS выставляет напрямую в вашей учетной записи; они не зависят от вашей подписки ClickHouse Cloud.

Обязательные сервисы

Эти сервисы разворачиваются в каждом BYOC-развертывании.

СервисНазначениеПлатно?
Amazon EKSУправляемая управляющая плоскость Kubernetes, на которой работает плоскость данных ClickHouse.Да — за каждый час работы кластера
Amazon EC2 (экземпляры-воркеры через управляемые группы узлов EKS)Вычислительные ресурсы для подов сервера ClickHouse, ClickHouse Keeper и платформенных дополнений. По умолчанию используются семейства экземпляров, оптимизированные по памяти.Да — за каждый час работы экземпляра
Amazon EBS (тома gp3)Локальное хранилище для ОС узлов, образов контейнеров и журналов сервера ClickHouse.Да — за ГБ в месяц + IOPS/пропускная способность
Amazon S3Основное хранилище таблиц ClickHouse, резервных копий и телеметрии платформы. Политики бакета принудительно задают BucketOwnerEnforced, блокировку публичного доступа и SSE.Да — хранение + запросы + передача данных
Amazon VPC (VPC, подсети, таблицы маршрутизации, группы безопасности, интернет-шлюз)Сетевая изоляция для плоскости данных. Три приватные и три публичные подсети в разных AZ.Нет — сами ресурсы VPC бесплатны
NAT Gateway + Elastic IP (по одному на каждую AZ)Исходящий интернет-трафик из приватных подсетей (подключение к управляющей плоскости, загрузка образов, телеметрия).Да — почасовая оплата + обработка данных
VPC Endpoint for S3 (шлюзовая конечная точка)Приватный доступ к S3 без прохождения через NAT.Нет — шлюзовые конечные точки бесплатны
Elastic Load Balancing (NLB)Входящий клиентский трафик к сервисам ClickHouse. Создаётся AWS Load Balancer Controller внутри кластера. По умолчанию: внутренний доступ.Да — за LCU-час + обработанные данные
AWS IAM (роли, политики, провайдер OIDC, связи Pod Identity)Межаккаунтный доступ для ClickHouse Cloud, IRSA для внутрикластерных контроллеров (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, EBS CSI driver, state-exporter).Нет
Amazon CloudWatch LogsЖурналы управляющей плоскости EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler).Да — ингестия + хранение

Дополнительные сервисы

Эти сервисы создаются только при включении соответствующей возможности.

СервисВключается, когдаПлатно?
AWS PrivateLink (сервис конечных точек VPC)Вы включаете подключение через PrivateLink для клиентского трафика вместо NLB или в дополнение к нему.Да — за каждый час работы конечной точки VPC + за обработанные данные
Пиринговое соединение VPCВы запрашиваете пиринг между VPC BYOC и другим VPC в вашей учетной записи.Само соединение не оплачивается. Передача данных между зонами доступности и регионами оплачивается.

Плата за передачу данных

Даже если отдельные ресурсы предоставляются бесплатно, AWS взимает плату за передачу данных:

  • Межзонный трафик между узлами EKS и между репликами в развертываниях, охватывающих несколько зон доступности.
  • Исходящий трафик в интернет через NAT Gateway для heartbeat-сигналов управляющей плоскости, телеметрии и загрузки образов.
  • Исходящий трафик к управляющей плоскости ClickHouse Cloud через зашифрованную оверлейную сеть (Tailscale).
  • Исходящий трафик в клиентские сети через NLB или конечную точку PrivateLink.

Актуальные тарифы см. в разделе тарифы AWS на передачу данных.