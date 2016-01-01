Управление лимитами и квотами сервисов AWS

Успешное развертывание BYOC зависит от того, достаточно ли в вашей учетной записи AWS квот сервисов AWS (ранее называвшихся лимитами сервисов). AWS устанавливает для большинства сервисов квоты по умолчанию на уровне региона. Во многих случаях этих стандартных значений недостаточно для промышленного развертывания BYOC, особенно в недавно созданных или малоиспользуемых учетных записях AWS.

На этой странице приведен контрольный список квот перед развертыванием. Отслеживайте использование и при необходимости обращайтесь напрямую к поставщику облачных услуг, чтобы запросить увеличение квот.

Перед началом онбординга BYOC проверьте следующие квоты в том регионе AWS, где планируете развертывание. Квоты действуют отдельно для каждого региона и каждой учетной записи.

Сервис Название квоты Требование BYOC По умолчанию Действие EC2 Работающие стандартные инстансы On-Demand (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) ≥ пиковое количество vCPU для вашего уровня сервиса × 1,5 (запас для автомасштабирования и обновлений MBB) + 100 ядер vCPU для системной рабочей нагрузки и рабочей нагрузки Keeper Обычно 32–256 vCPU для новых аккаунтов Запросите увеличение до уровня требования BYOC EC2 (VPC) VPC на регион ≥ 1 (BYOC создает 1 выделенный VPC) 5 Проверьте доступный лимит EC2 (VPC) Elastic IP на регион ≥ 3 (по одному на каждую AZ для NAT Gateway) 5 Проверьте доступный лимит. Запросите увеличение, если запускаете несколько развертываний BYOC в одном регионе. EC2 (VPC) NAT Gateway на AZ ≥ 1 5 Проверьте доступный лимит EC2 (VPC) Internet Gateway на регион ≥ 1 5 Проверьте доступный лимит EC2 (VPC) Подсети на VPC ≥ 6 (3 публичные + 3 приватные) 200 Ничего не требуется EC2 (VPC) Группы безопасности на VPC ≥ 10 2 500 Ничего не требуется EKS Кластеры на регион ≥ 1 100 Ничего не требуется EKS Управляемые группы узлов на кластер ≥ 4 30 Ничего не требуется EKS Узлы на управляемую группу узлов ≥ пиковое количество узлов для вашего уровня сервиса 450 Ничего не требуется S3 Бакеты на аккаунт ≥ 4 (данные, резервные копии, биллинг, мониторинг) 100 (поддерживается увеличение до 1 000) Проверьте запас лимита для других рабочих нагрузок EBS Объем хранилища для General Purpose SSD (gp3) ≥ пиковый объем журналов ClickHouse + том ОС × количество узлов 50 TiB Проверьте доступный лимит Elastic Load Balancing Network Load Balancers на регион ≥ 1 на каждый сервис ClickHouse 50 Проверьте доступный лимит CloudWatch Logs Группы журналов на регион ≥ 5 1 000 000 Ничего не требуется

Включенная возможность Сервис Квота AWS PrivateLink EC2 (VPC) Сервисы конечных точек VPC на регион (по умолчанию 20) — запросите увеличение для каждого одновременно используемого сервиса с включенным PrivateLink. VPC Peering EC2 (VPC) Активные пиринговые подключения VPC на одну VPC (по умолчанию 50).