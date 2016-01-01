Управление лимитами и квотами сервисов AWS

Успешное развертывание BYOC зависит от того, достаточно ли в вашей учетной записи AWS квот сервисов AWS (ранее называвшихся лимитами сервисов). AWS устанавливает для большинства сервисов квоты по умолчанию на уровне региона. Во многих случаях этих стандартных значений недостаточно для промышленного развертывания BYOC, особенно в недавно созданных или малоиспользуемых учетных записях AWS.

На этой странице приведен контрольный список квот перед развертыванием. Отслеживайте использование и при необходимости обращайтесь напрямую к поставщику облачных услуг, чтобы запросить увеличение квот.

Контрольный список квот перед развертыванием

Перед началом онбординга BYOC проверьте следующие квоты в том регионе AWS, где планируете развертывание. Квоты действуют отдельно для каждого региона и каждой учетной записи.

Обязательные квоты

СервисНазвание квотыТребование BYOCПо умолчаниюДействие
EC2Работающие стандартные инстансы On-Demand (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)≥ пиковое количество vCPU для вашего уровня сервиса × 1,5 (запас для автомасштабирования и обновлений MBB) + 100 ядер vCPU для системной рабочей нагрузки и рабочей нагрузки KeeperОбычно 32–256 vCPU для новых аккаунтовЗапросите увеличение до уровня требования BYOC
EC2 (VPC)VPC на регион≥ 1 (BYOC создает 1 выделенный VPC)5Проверьте доступный лимит
EC2 (VPC)Elastic IP на регион≥ 3 (по одному на каждую AZ для NAT Gateway)5Проверьте доступный лимит. Запросите увеличение, если запускаете несколько развертываний BYOC в одном регионе.
EC2 (VPC)NAT Gateway на AZ≥ 15Проверьте доступный лимит
EC2 (VPC)Internet Gateway на регион≥ 15Проверьте доступный лимит
EC2 (VPC)Подсети на VPC≥ 6 (3 публичные + 3 приватные)200Ничего не требуется
EC2 (VPC)Группы безопасности на VPC≥ 102 500Ничего не требуется
EKSКластеры на регион≥ 1100Ничего не требуется
EKSУправляемые группы узлов на кластер≥ 430Ничего не требуется
EKSУзлы на управляемую группу узлов≥ пиковое количество узлов для вашего уровня сервиса450Ничего не требуется
S3Бакеты на аккаунт≥ 4 (данные, резервные копии, биллинг, мониторинг)100 (поддерживается увеличение до 1 000)Проверьте запас лимита для других рабочих нагрузок
EBSОбъем хранилища для General Purpose SSD (gp3)≥ пиковый объем журналов ClickHouse + том ОС × количество узлов50 TiBПроверьте доступный лимит
Elastic Load BalancingNetwork Load Balancers на регион≥ 1 на каждый сервис ClickHouse50Проверьте доступный лимит
CloudWatch LogsГруппы журналов на регион≥ 51 000 000Ничего не требуется

Квоты для проверки, включены ли необязательные возможности

Включенная возможностьСервисКвота
AWS PrivateLinkEC2 (VPC)Сервисы конечных точек VPC на регион (по умолчанию 20) — запросите увеличение для каждого одновременно используемого сервиса с включенным PrivateLink.
VPC PeeringEC2 (VPC)Активные пиринговые подключения VPC на одну VPC (по умолчанию 50).