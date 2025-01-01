BYOC (Принесите свой облако) для AWS

BYOC (Принесите свое облако) позволяет вам разворачивать ClickHouse Cloud на вашей собственной облачной инфраструктуре. Это полезно, если у вас есть конкретные требования или ограничения, которые не позволяют вам использовать управляемый сервис ClickHouse Cloud.

Если вы хотите получить доступ, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации.

В настоящее время BYOC поддерживается только для AWS, разработка для GCP и Microsoft Azure на стадии завершения.

примечание BYOC предназначен специально для развертываний крупномасштабного характера и требует от клиентов подписания обязательного контракта.

VPC ClickHouse: VPC, принадлежащий ClickHouse Cloud.

VPC, принадлежащий ClickHouse Cloud. VPC Customer BYOC: VPC, принадлежащий облачному аккаунту клиента, развернутый и управляемый ClickHouse Cloud и посвященный развертыванию ClickHouse Cloud BYOC.

VPC, принадлежащий облачному аккаунту клиента, развернутый и управляемый ClickHouse Cloud и посвященный развертыванию ClickHouse Cloud BYOC. VPC Customer Другие VPC, принадлежащие облачному аккаунту клиента, используемые для приложений, которым необходимо подключиться к VPC Customer BYOC.

Метрики и логи хранятся в VPC клиента BYOC. Логи в настоящее время хранятся локально в EBS. В одном из будущих обновлений логи будут храниться в LogHouse, что является сервисом ClickHouse в VPC клиента BYOC. Метрики реализованы через стек Prometheus и Thanos, хранящийся локально в VPC клиента BYOC.

Клиенты могутInitiate процесс адаптации, связавшись с нами. Клиенты должны иметь выделенный аккаунт AWS и знать регион, который они будут использовать. На данный момент мы разрешаем пользователям запускать службы BYOC только в тех регионах, которые мы поддерживаем для ClickHouse Cloud.

Клиенты должны подготовить выделенный аккаунт AWS для размещения развертывания ClickHouse BYOC, чтобы обеспечить лучшую изоляцию. С этим и адресом электронной почты начального администратора организации вы можете обратиться в службу поддержки ClickHouse.

Настройка BYOC инициализируется через стек CloudFormation, который создает только роль, позволяющую контроллерам BYOC из ClickHouse Cloud управлять инфраструктурой. Ресурсы S3, VPC и вычислений для запуска ClickHouse не включены в этот стек.

После создания стека CloudFormation вам будет предложено настроить инфраструктуру, включая S3, VPC и кластер EKS, из облачной консоли. На этом этапе необходимо определить определенные настройки, так как их нельзя будет изменить позже. В частности:

Регион, который вы хотите использовать : вы можете выбрать любой из публичных регионов, которые мы имеем для ClickHouse Cloud.

: вы можете выбрать любой из публичных регионов, которые мы имеем для ClickHouse Cloud. CIDR диапазон VPC для BYOC : По умолчанию мы используем 10.0.0.0/16 для CIDR диапазона VPC BYOC. Если вы планируете использовать VPC-peering с другой учетной записью, убедитесь, что диапазоны CIDR не пересекаются. Выделите подходящий CIDR диапазон для BYOC, минимальный размер /22 , чтобы разместить необходимые рабочие нагрузки.

: По умолчанию мы используем для CIDR диапазона VPC BYOC. Если вы планируете использовать VPC-peering с другой учетной записью, убедитесь, что диапазоны CIDR не пересекаются. Выделите подходящий CIDR диапазон для BYOC, минимальный размер , чтобы разместить необходимые рабочие нагрузки. Зоны доступности для VPC BYOC: Если вы планируете использовать VPC-peering, выравнивание зон доступности между исходным и BYOC аккаунтами может помочь уменьшить затраты на трафик между AZ. В AWS суффиксы зон доступности ( a, b, c ) могут представлять разные физические ID зон между аккаунтами. Подробнее смотрите в руководстве AWS.

Для создания или удаления VPC-peering для ClickHouse BYOC выполните следующие шаги:

Свяжитесь со службой поддержки ClickHouse для активации Private Load Balancer.

Перейдите на панель VPC в аккаунте ClickHouse BYOC. Выберите Peering Connections. Нажмите Create Peering Connection. Установите VPC Requester на ID VPC ClickHouse. Установите VPC Acceptor на ID целевого VPC. (Выберите другую учетную запись, если применимо) Нажмите Create Peering Connection.

Перейдите в peering аккаунт, на странице (VPC -> Peering connections -> Actions -> Accept request) клиент может одобрить этот запрос на VPC peering.

В аккаунте ClickHouse BYOC,

Выберите Route Tables на панели VPC. Найдите ID VPC ClickHouse. Отредактируйте каждую таблицу маршрутов, прикрепленную к приватным подсетям. Нажмите кнопку Edit под вкладкой Routes. Нажмите Add another route. Введите CIDR диапазон целевого VPC для Destination. Выберите “Peering Connection” и ID соединения peering для Target.

В peering аккаунте AWS,

Выберите Route Tables на панели VPC. Найдите ID целевого VPC. Нажмите кнопку Edit под вкладкой Routes. Нажмите Add another route. Введите CIDR диапазон VPC ClickHouse для Destination. Выберите “Peering Connection” и ID соединения peering для Target.

В аккаунте ClickHouse BYOC,

В аккаунте ClickHouse BYOC перейдите в EC2 и найдите Private Load Balancer, называемый infra-xx-xxx-ingress-private.

На вкладке Security на странице Details найдите связанную группу безопасности, которая следует шаблону именования, например k8s-istioing-istioing-xxxxxxxxx .

Измените правила Inbound этой группы безопасности и добавьте CIDR диапазон VPC-партнера (или укажите необходимый CIDR диапазон по мере необходимости).

Сейчас сервис ClickHouse должен быть доступен из VPC-партнера.

Чтобы получить доступ к ClickHouse приватно, для безопасного подключения из VPC-партнера пользователя предусмотрены приватный балансировщик нагрузки и конечная точка. Приватная конечная точка следует формату публичной конечной точки с суффиксом -private . Например:

Публичная конечная точка : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

: Приватная конечная точка: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

Дополнительно, после проверки работы пиринга, вы можете запросить удаление публичного балансировщика нагрузки для ClickHouse BYOC.

Мы регулярно обновляем программное обеспечение, включая обновления версии базы данных ClickHouse, ClickHouse Operator, EKS и другие компоненты.

Хотя мы стремимся к бесшовным обновлениям (например, к последовательным обновлениям и перезапускам), некоторые из них, такие как изменения версии ClickHouse и обновления узлов EKS, могут повлиять на сервис. Клиенты могут задать временное окно обслуживания (например, каждую среду в 1:00 по PDT), гарантируя, что такие обновления происходят только в запланированное время.

примечание Окна обслуживания не применяются к исправлениям безопасности и уязвимостей. Эти исправления обрабатываются как внецикловые обновления, с своевременным общением для координации подходящего времени и минимизации операционного воздействия.

Роль bootstrap IAM имеет следующие разрешения:

Операции EC2 и VPC : Необходимы для настройки VPC и кластеров EKS.

: Необходимы для настройки VPC и кластеров EKS. Операции S3 (например, s3:CreateBucket ) : Необходимы для создания бакетов для хранения ClickHouse BYOC.

: Необходимы для создания бакетов для хранения ClickHouse BYOC. Разрешения route53:* : Необходимы для внешнего DNS для настройки записей в Route 53.

: Необходимы для внешнего DNS для настройки записей в Route 53. Операции IAM (например, iam:CreatePolicy ) : Необходимы контроллерам для создания дополнительных ролей (см. следующий раздел для подробностей).

: Необходимы контроллерам для создания дополнительных ролей (см. следующий раздел для подробностей). Операции EKS: Ограничены ресурсами с именами, начинающимися с префикса clickhouse-cloud .

В дополнение к роли ClickHouseManagementRole , созданной через CloudFormation, контроллер создаст несколько дополнительных ролей.

Эти роли принимаются приложениями, работающими в кластере клиента EKS:

Роль State Exporter Компонент ClickHouse, который сообщает о состоянии сервиса в ClickHouse Cloud. Требуется разрешение на запись в очередь SQS, принадлежащую ClickHouse Cloud.

Контроллер балансировщика нагрузки Стандартный контроллер балансировщика нагрузки AWS. EBS CSI Controller для управления объемами для служб ClickHouse.

External-DNS Пропагирует конфигурации DNS в Route 53.

Cert-Manager Выдает TLS сертификаты для доменов сервиса BYOC.

Cluster Autoscaler Регулирует размер группы узлов по мере необходимости.



K8s-control-plane и k8s-worker роли предназначены для получения доступа AWS EKS службами.

Наконец, data-plane-mgmt позволяет компоненту управления ClickHouse Cloud согласовывать необходимые пользовательские ресурсы, такие как ClickHouseCluster и виртуальная служба/ворота Istio.

Этот раздел охватывает различные сетевые потоки к и от VPC клиента BYOC:

Входящий : Трафик, входящий в VPC клиента BYOC.

: Трафик, входящий в VPC клиента BYOC. Исходящий : Трафик, исходящий из VPC клиента BYOC и отправляемый на внешний адрес.

: Трафик, исходящий из VPC клиента BYOC и отправляемый на внешний адрес. Общественный : Сетевая конечная точка, доступная из публичного интернета.

: Сетевая конечная точка, доступная из публичного интернета. Приватный: Сетевая конечная точка, доступная только через частные соединения, такие как VPC-peering, VPC Private Link или Tailscale.

Ingress Istio развернут за AWS NLB для приема трафика клиентского ClickHouse.

Входящий, публичный (может быть частным)

Шлюз входящего трафика Istio завершает TLS. Сертификат, выдаваемый CertManager с помощью Let's Encrypt, хранится в виде секрета в кластере EKS. Трафик между Istio и ClickHouse шифруется AWS, так как они находятся в одном VPC.

По умолчанию, входящий трафик является публично доступным с фильтрацией по списку разрешенных IP-адресов. Клиенты могут настроить VPC-peering, чтобы сделать его частным и отключить публичные соединения. Мы настоятельно рекомендуем настроить IP фильтр для ограничения доступа.

Входящий, публичный (может быть частным)

Инженеры ClickHouse Cloud требуют доступа для устранения проблем через Tailscale. Им предоставляются сертификаты на момент доступа для развертываний BYOC.

Исходящий, приватный

Сбор информации о выставлении счетов собирает данные о выставлении счетов от ClickHouse и отправляет их в бакет S3, принадлежащий ClickHouse Cloud.

Он работает как сайдкар вместе с контейнером сервера ClickHouse, периодически собирая данные о CPU и памяти. Запросы в пределах одного региона маршрутизируются через конечные точки службы шлюза VPC.

Исходящий, публичный

AlertManager настроен на отправку оповещений в ClickHouse Cloud, когда кластер ClickHouse клиента становится нездоровым.

Метрики и логи хранятся в VPC клиента BYOC. Логи в настоящее время хранятся локально в EBS. В одном из будущих обновлений они будут храниться в LogHouse, сервисе ClickHouse в VPC BYOC. Метрики используют стек Prometheus и Thanos, хранящийся локально в VPC BYOC.

Исходящий

Экспортёр состояния отправляет информацию о состоянии сервиса ClickHouse в SQS, принадлежащий ClickHouse Cloud.

SharedMergeTree : ClickHouse Cloud и BYOC используют одинаковый бинарный и конфигурацию. Поэтому все функции из ядра ClickHouse поддерживаются в BYOC, такие как SharedMergeTree.

: ClickHouse Cloud и BYOC используют одинаковый бинарный и конфигурацию. Поэтому все функции из ядра ClickHouse поддерживаются в BYOC, такие как SharedMergeTree. Консольный доступ для управления состоянием сервиса : Поддерживает операции, такие как запуск, остановка и завершение. Просмотр служб и статусов.

: Резервное копирование и восстановление.

Ручное вертикальное и горизонтальное масштабирование.

Простой уровень ожидания.

Складские помещения : отделение вычислений.

: отделение вычислений. Сеть нулевой доверенности через Tailscale.

Мониторинг : Облачная консоль включает встроенные информационные панели для мониторинга состояния сервиса. Сбор метрик Prometheus для централизованного мониторинга с Prometheus, Grafana и Datadog. Ознакомьтесь с документацией Prometheus для инструкций по настройке.

: VPC-пиринг.

Интеграции : см. полный список на этой странице.

: см. полный список на этой странице. Безопасный S3.

AWS PrivateLink.

AWS KMS или CMEK (шифрование с управляемыми заказчиком ключами)

ClickPipes для загрузки данных

Авто-масштабирование

Интерфейс MySQL

Да. Инфраструктура должна быть развернута только один раз для каждого сочетания аккаунта AWS и региона.

BYOC поддерживает тот же набор регионов, что и ClickHouse Cloud.

Кроме экземпляров Clickhouse (серверов ClickHouse и ClickHouse Keeper), мы запускаем такие службы, как clickhouse-operator , aws-cluster-autoscaler , Istio и т.д. и наш стек мониторинга.

В настоящее время у нас есть 3 узла m5.xlarge (по одному для каждой AZ) в выделенной группе узлов для выполнения этих рабочих нагрузок.

На данный момент это невозможно.

Да. Реализация механизма, контролируемого клиентом, где клиенты могут одобрять доступ инженеров к кластеру, есть в нашем плане. В данный момент инженеры должны проходить наш внутренний процесс эскалации, чтобы получить доступ в режиме "в нужное время" к кластеру. Это фиксируется и проверяется нашей службой безопасности.

По умолчанию мы используем 10.0.0.0/16 для VPC BYOC. Мы рекомендуем зарезервировать как минимум /22 для потенциального масштабирования в будущем, но если вы предпочитаете ограничить размер, возможно использование /23, если вероятно, что вы будете ограничены до 30 серверных подов.

Свяжитесь с поддержкой для планирования окон технического обслуживания. Ожидайте минимум раз в неделю обновлений.

ClickHouse Cloud включает в себя продвинутую информационную панель наблюдаемости, которая отображает метрики, такие как использование памяти, скорость запросов и I/O. Получить доступ к ней можно в разделе Мониторинг интерфейса веб-консоли ClickHouse Cloud.

Вы можете настроить панель, используя метрики из системных таблиц, таких как system.metrics , system.events и system.asynchronous_metrics , и т.д. для детального мониторинга производительности сервера и использования ресурсов.

ClickHouse Cloud предоставляет конечную точку Prometheus, которую вы можете использовать для сбора метрик для мониторинга. Это позволяет интегрироваться с инструментами, такими как Grafana и Datadog, для визуализации.

Пример запроса через https конечную точку /metrics_all

Пример ответа

Аутентификация

Для аутентификации можно использовать пару логин-пароль ClickHouse. Мы рекомендуем создать выделенного пользователя с минимальными разрешениями для сбора метрик. По меньшей мере, разрешение READ требуется на таблицу system.custom_metrics на всех репликах. Например:

Настройка Prometheus

Пример конфигурации показан ниже. Конечная точка targets такая же, как для доступа к сервису ClickHouse.

Также смотрите этот блог пост и документацию по настройке Prometheus для ClickHouse.