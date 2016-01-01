ClickPipes для потоковой передачи и объектного хранилища

В этом разделе описана модель ценообразования ClickPipes для потоковой передачи и объектного хранилища.

Она состоит из двух измерений:

Вычисления : Цена за единицу в час . Вычисления представляют собой стоимость работы реплик ClickPipes, независимо от того, активно ли они принимают данные или нет. Это относится ко всем типам ClickPipes.

: Цена . Вычисления представляют собой стоимость работы реплик ClickPipes, независимо от того, активно ли они принимают данные или нет. Это относится ко всем типам ClickPipes. Принятые данные: Цена за ГБ. Тариф на принятые данные применяется ко всем потоковым ClickPipes (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) за данные, переданные через реплики. Размер принятых данных (ГБ) взимается на основе байтов, полученных из источника (не сжатых или сжатых).

ClickPipes принимает данные из удалённых источников данных через специальную инфраструктуру, которая работает и масштабируется независимо от сервиса ClickHouse Cloud. По этой причине используются специальные вычислительные реплики.

Каждый ClickPipe по умолчанию имеет 1 реплику, которая обеспечивает 512 МиБ ОЗУ и 0.125 vCPU (XS). Это соответствует 0.0625 вычислительных единиц ClickHouse (1 единица = 8 ГиБ ОЗУ, 2 vCPU).

Вычисления: $0.20 за единицу в час ($0.0125 за реплику в час для реплики по умолчанию)

Принятые данные: $0.04 за ГБ

Цена за измерение вычислений зависит от числа и размера реплик в ClickPipe. Размер реплики по умолчанию можно настроить с помощью вертикального масштабирования, и каждый размер реплики имеет следующую стоимость:

Размер реплики Вычислительные единицы ОЗУ vCPU Цена за час Экстра малый (XS) (по умолчанию) 0.0625 512 МиБ 0.125 $0.0125 Малый (S) 0.125 1 ГиБ 0.25 $0.025 Средний (M) 0.25 2 ГиБ 0.5 $0.05 Большой (L) 0.5 4 ГиБ 1.0 $0.10 Экстра Большой (XL) 1.0 8 ГиБ 2.0 $0.20

Следующие примеры предполагают наличие одной реплики среднего размера (M), если не указано иное.

100 ГБ за 24ч 1 ТБ за 24ч 10 ТБ за 24ч Потоковый ClickPipe (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = $5.20 (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 1000) = $41.20 С 4 репликами:

(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80 ClickPipe для объектного хранения ∗ ^* ∗ (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20

1 ^1 1 Только вычисления ClickPipes для оркестрации, эффективная передача данных предполагается за счёт фонового сервиса ClickHouse

Что такое реплики ClickPipes? ClickPipes принимает данные из удаленных источников данных через специальную инфраструктуру, которая работает и масштабируется независимо от сервиса ClickHouse Cloud. По этой причине он использует выделенные вычислительные реплики. Диаграммы ниже показывают упрощенную архитектуру. Для потоковых ClickPipes реплики ClickPipes получают доступ к удаленным источникам данных (например, брокеру Kafka), извлекают данные, обрабатывают их и загружают в целевой сервис ClickHouse. В случае ClickPipes для объектного хранения реплика ClickPipes организует задачу загрузки данных (определение файлов для копирования, поддержание состояния и перемещение партиций), в то время как данные извлекаются непосредственно из сервиса ClickHouse.

Какое стандартное количество реплик и их размер? Каждый ClickPipe по умолчанию имеет 1 реплику, которая предоставляется с 2 GiB оперативной памяти и 0.5 vCPU. Это соответствует 0.25 вычислительных единиц ClickHouse (1 единица = 8 GiB ОЗУ, 2 vCPU).

Можно ли масштабировать реплики ClickPipes? Да, ClickPipes для потоковой передачи можно масштабировать как горизонтально, так и вертикально. Горизонтальное масштабирование добавляет больше реплик для увеличения пропускной способности, в то время как вертикальное масштабирование увеличивает ресурсы (CPU и ОЗУ), выделенные каждой реплике для обработки более интенсивных рабочих нагрузок. Это можно настроить во время создания ClickPipe или в любое другое время в разделе Настройки -> Дополнительные настройки -> Масштабирование.

Сколько реплик ClickPipes мне нужно? Это зависит от пропускной способности рабочей нагрузки и требований по задержке. Мы рекомендуем начать с значения по умолчанию - 1 реплика, измерить вашу задержку и добавить реплики, если это необходимо. Имейте в виду, что для ClickPipes на базе Kafka вам также необходимо соответствующим образом масштабировать партиции брокера Kafka. Элементы управления масштабированием доступны в разделе "настройки" для каждого потокового ClickPipe.

Как выглядит структура ценообразования ClickPipes? Она состоит из двух измерений: Вычисления : цена за единицу в час Вычисление представляет собой стоимость запуска реплик ClickPipes, независимо от того, активно ли они принимают данные или нет. Оно применяется ко всем типам ClickPipes.

: цена за единицу в час Вычисление представляет собой стоимость запуска реплик ClickPipes, независимо от того, активно ли они принимают данные или нет. Оно применяется ко всем типам ClickPipes. Принятые данные: цена за GB Тариф на принятые данные применяется ко всем потоковым ClickPipes (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) за данные, переданные через реплики. Размер принятых данных (GB) взимается на основе байт, полученных из источника (сжатые или несжатые).

Каковы публичные цены ClickPipes? Вычисления: $0.20 за единицу в час ($0.05 за реплику в час)

Принятые данные: $0.04 за GB

Как это выглядит в показательном примере? Например, прием 1 ТБ данных за 24 часа с использованием соединителя Kafka с одной репликой (0.25 вычислительной единицы) стоит: ( 0.25 × 0.20 × 24 ) + ( 0.04 × 1000 ) = $ 41.2 (0.25 \times 0.20 \times 24) + (0.04 \times 1000) = \$41.2 ( 0.25 × 0.20 × 24 ) + ( 0.04 × 1000 ) = $41.2

Для соединителей объектного хранения (S3 и GCS) возникает только стоимость вычислений ClickPipes, так как пода ClickPipes не обрабатывает данные, а только организует передачу, которая осуществляется подлежащим сервисом ClickHouse: 0.25 × 0.20 × 24 = $ 1.2 0.25 \times 0.20 \times 24 = \$1.2 0.25 × 0.20 × 24 = $1.2