ClickPipes для PostgreSQL CDC
В этом разделе описывается модель ценообразования для коннектора захвата изменений данных (CDC) Postgres в ClickPipes. При разработке этой модели целью было сохранить цены высоко конкурентоспособными и при этом оставаться верными нашему основному видению:
Сделать интеграцию и доступность для клиентов, перемещающих данные из Postgres в ClickHouse для анализа в реальном времени, легкими и доступными.
Коннектор более в 5 раз дешевле внешних инструментов ETL и аналогичных функций на других платформах баз данных.
Цены начали учитываться в ежемесячных счетах с 1 сентября 2025 года для всех клиентов (как существующих, так и новых), использующих Postgres CDC ClickPipes.
Размеры ценообразования
Существует два основных аспекта ценообразования:
- Входящие данные: сырые, не сжатые байты, поступающие из Postgres и загружаемые в ClickHouse.
- Вычисления: вычислительные единицы, выделяемые для сервиса, управляют несколькими Postgres CDC ClickPipes и отдельны от вычислительных единиц, используемых службой ClickHouse Cloud. Эти дополнительные вычисления выделены специально для Postgres CDC ClickPipes. Вычисления выставляются по уровню сервиса, а не за каждую отдельную трубу. Каждая вычислительная единица включает 2 vCPU и 8 ГБ ОЗУ.
Входящие данные
Коннектор Postgres CDC работает в двух основных фазах:
- Начальная загрузка / повторная синхронизация: это захватывает полную снимок таблиц Postgres и происходит при создании или повторной синхронизации трубы.
- Непрерывная репликация (CDC): Постоянная репликация изменений, таких как вставки, обновления, удаления и изменения схемы, из Postgres в ClickHouse.
В большинстве случаев непрерывная репликация составляет более 90% жизненного цикла ClickPipe. Поскольку начальные загрузки подразумевают перенос большого объема данных сразу, мы предлагаем более низкую ставку для этой фазы.
|Фаза
|Стоимость
|Начальная загрузка / повторная синхронизация
|$0.10 за ГБ
|Непрерывная репликация (CDC)
|$0.20 за ГБ
Вычисления
Этот аспект охватывает вычислительные единицы, выделяемые для сервиса только для Postgres ClickPipes. Вычисления делятся между всеми Postgres трубами в рамках сервиса. Они выделяются, когда создается первая труба Postgres, и освобождаются, когда не остается труб Postgres CDC. Количество выделенных вычислений зависит от уровня вашей организации:
|Уровень
|Стоимость
|Базовый уровень
|0.5 вычислительных единиц на сервис — $0.10 в час
|Масштабный или корпоративный уровень
|1 вычислительная единица на сервис — $0.20 в час
Пример
Предположим, ваш сервис находится на Масштабном уровне и имеет следующую настройку:
- 2 Postgres ClickPipes, выполняющие непрерывную репликацию
- Каждая труба обрабатывает 500 ГБ изменений данных (CDC) в месяц
- Когда запускается первая труба, сервис выделяет 1 вычислительную единицу по Масштабному уровню для Postgres CDC
Распределение месячного тарифа
Входящие данные (CDC):
Вычисления:
Вычисления делятся между обеими трубами
Общая месячная стоимость:
FAQ для Postgres CDC ClickPipes
Измеряются ли входящие данные в ценах на основе сжатого или несжатого размера?
Входящие данные измеряются как несжатые данные, поступающие из Postgres — как в процессе начальной загрузки, так и CDC (через слот репликации). По умолчанию Postgres не сжимает данные во время передачи, а ClickPipe обрабатывает сырые, несжатые байты.
Когда в моих счетах начнет отображаться цена на Postgres CDC?
Цены на Postgres CDC ClickPipes начали отображаться в ежемесячных счетах с 1 сентября 2025 года для всех клиентов (как существующих, так и новых).
Буду ли я платить, если приостановлю мои трубы?
За ввод данных не взимается плата, пока труба приостановлена, так как данные не перемещаются. Тем не менее, плата за вычисления все равно будет взиматься — либо 0.5, либо 1 вычислительная единица — в зависимости от уровня вашей организации. Это фиксированная стоимость на уровне сервиса и применяется ко всем трубам в этом сервисе.
Как я могу оценить свои расходы?
Страница «Обзор» в ClickPipes предоставляет метрики как для начальной загрузки/повторной синхронизации, так и для объемов данных CDC. Вы можете оценить свои расходы на Postgres CDC, используя эти метрики в сочетании с ценами ClickPipes.
Могу ли я масштабировать вычисления, выделенные для Postgres CDC в моем сервисе?
По умолчанию масштабирование вычислений не настраивается пользователем. Выделенные ресурсы оптимизированы для обработки большинства заказчиков. Если ваш сценарий требует больше или меньше вычислений, пожалуйста, откройте заявку в службу поддержки, чтобы мы могли оценить вашу просьбу.
Какова гранулярность ценообразования?
- Вычисления: выставляются по часам. Частичные часы округляются до следующего целого.
- Входящие данные: измеряются и выставляются по гигабайту (ГБ) несжатых данных.
Могу ли я использовать свои кредиты ClickHouse Cloud для Postgres CDC через ClickPipes?
Да. Цены ClickPipes являются частью единой ценовой структуры ClickHouse Cloud. Любые платформенные кредиты, которые у вас есть, автоматически применяются к использованию ClickPipes.
Каких дополнительных расходов мне следует ожидать от Postgres CDC ClickPipes в моих текущих ежемесячных расходах ClickHouse Cloud?
Стоимость варьируется в зависимости от вашего сценария использования, объема данных и уровня вашей организации. Тем не менее, большинство существующих клиентов наблюдают увеличение на 0–15% по сравнению с их существующими ежемесячными расходами ClickHouse Cloud после пробного периода. Фактические расходы могут варьироваться в зависимости от вашей нагрузки — некоторые нагрузки связаны с высокими объемами данных с меньшими затратами на обработку, в то время как другие требуют большего процесса с меньшими объемами данных.