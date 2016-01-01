ClickPipes для PostgreSQL CDC

В этом разделе описывается модель ценообразования для коннектора захвата изменений данных (CDC) Postgres в ClickPipes. При разработке этой модели целью было сохранить цены высоко конкурентоспособными и при этом оставаться верными нашему основному видению:

Сделать интеграцию и доступность для клиентов, перемещающих данные из Postgres в ClickHouse для анализа в реальном времени, легкими и доступными.

Коннектор более в 5 раз дешевле внешних инструментов ETL и аналогичных функций на других платформах баз данных.

примечание Цены начали учитываться в ежемесячных счетах с 1 сентября 2025 года для всех клиентов (как существующих, так и новых), использующих Postgres CDC ClickPipes.

Существует два основных аспекта ценообразования:

Входящие данные: сырые, не сжатые байты, поступающие из Postgres и загружаемые в ClickHouse. Вычисления: вычислительные единицы, выделяемые для сервиса, управляют несколькими Postgres CDC ClickPipes и отдельны от вычислительных единиц, используемых службой ClickHouse Cloud. Эти дополнительные вычисления выделены специально для Postgres CDC ClickPipes. Вычисления выставляются по уровню сервиса, а не за каждую отдельную трубу. Каждая вычислительная единица включает 2 vCPU и 8 ГБ ОЗУ.

Коннектор Postgres CDC работает в двух основных фазах:

Начальная загрузка / повторная синхронизация : это захватывает полную снимок таблиц Postgres и происходит при создании или повторной синхронизации трубы.

: это захватывает полную снимок таблиц Postgres и происходит при создании или повторной синхронизации трубы. Непрерывная репликация (CDC): Постоянная репликация изменений, таких как вставки, обновления, удаления и изменения схемы, из Postgres в ClickHouse.

В большинстве случаев непрерывная репликация составляет более 90% жизненного цикла ClickPipe. Поскольку начальные загрузки подразумевают перенос большого объема данных сразу, мы предлагаем более низкую ставку для этой фазы.

Фаза Стоимость Начальная загрузка / повторная синхронизация $0.10 за ГБ Непрерывная репликация (CDC) $0.20 за ГБ

Этот аспект охватывает вычислительные единицы, выделяемые для сервиса только для Postgres ClickPipes. Вычисления делятся между всеми Postgres трубами в рамках сервиса. Они выделяются, когда создается первая труба Postgres, и освобождаются, когда не остается труб Postgres CDC. Количество выделенных вычислений зависит от уровня вашей организации:

Уровень Стоимость Базовый уровень 0.5 вычислительных единиц на сервис — $0.10 в час Масштабный или корпоративный уровень 1 вычислительная единица на сервис — $0.20 в час

Предположим, ваш сервис находится на Масштабном уровне и имеет следующую настройку:

2 Postgres ClickPipes, выполняющие непрерывную репликацию

Каждая труба обрабатывает 500 ГБ изменений данных (CDC) в месяц

Когда запускается первая труба, сервис выделяет 1 вычислительную единицу по Масштабному уровню для Postgres CDC

Входящие данные (CDC):

2 трубы × 500 ГБ = 1 , 000 ГБ в месяц 2 \text{ трубы} \times 500 \text{ ГБ} = 1,000 \text{ ГБ в месяц} 2 трубы×500 ГБ=1,000 ГБ в месяц

1 , 000 ГБ × $ 0.20 / ГБ = $ 200 1,000 \text{ ГБ} \times \$0.20/\text{ГБ} = \$200 1,000 ГБ×$0.20/ГБ=$200

Вычисления:

1 вычислительная единица × $ 0.20 / ч × 730 часов (приблизительный месяц) = $ 146 1 \text{ вычислительная единица} \times \$0.20/\text{ч} \times 730 \text{ часов (приблизительный месяц)} = \$146 1 вычислительная единица×$0.20/ч×730 часов (приблизительный месяц)=$146

примечание Вычисления делятся между обеими трубами

Общая месячная стоимость:

$ 200 (вход) + $ 146 (вычисления) = $ 346 \$200 \text{ (вход)} + \$146 \text{ (вычисления)} = \$346 $200 (вход)+$146 (вычисления)=$346

Измеряются ли входящие данные в ценах на основе сжатого или несжатого размера? Входящие данные измеряются как несжатые данные, поступающие из Postgres — как в процессе начальной загрузки, так и CDC (через слот репликации). По умолчанию Postgres не сжимает данные во время передачи, а ClickPipe обрабатывает сырые, несжатые байты.

Когда в моих счетах начнет отображаться цена на Postgres CDC? Цены на Postgres CDC ClickPipes начали отображаться в ежемесячных счетах с 1 сентября 2025 года для всех клиентов (как существующих, так и новых).

Буду ли я платить, если приостановлю мои трубы? За ввод данных не взимается плата, пока труба приостановлена, так как данные не перемещаются. Тем не менее, плата за вычисления все равно будет взиматься — либо 0.5, либо 1 вычислительная единица — в зависимости от уровня вашей организации. Это фиксированная стоимость на уровне сервиса и применяется ко всем трубам в этом сервисе.

Как я могу оценить свои расходы? Страница «Обзор» в ClickPipes предоставляет метрики как для начальной загрузки/повторной синхронизации, так и для объемов данных CDC. Вы можете оценить свои расходы на Postgres CDC, используя эти метрики в сочетании с ценами ClickPipes.

Могу ли я масштабировать вычисления, выделенные для Postgres CDC в моем сервисе? По умолчанию масштабирование вычислений не настраивается пользователем. Выделенные ресурсы оптимизированы для обработки большинства заказчиков. Если ваш сценарий требует больше или меньше вычислений, пожалуйста, откройте заявку в службу поддержки, чтобы мы могли оценить вашу просьбу.

Какова гранулярность ценообразования? Вычисления : выставляются по часам. Частичные часы округляются до следующего целого.

: выставляются по часам. Частичные часы округляются до следующего целого. Входящие данные: измеряются и выставляются по гигабайту (ГБ) несжатых данных.

Могу ли я использовать свои кредиты ClickHouse Cloud для Postgres CDC через ClickPipes? Да. Цены ClickPipes являются частью единой ценовой структуры ClickHouse Cloud. Любые платформенные кредиты, которые у вас есть, автоматически применяются к использованию ClickPipes.