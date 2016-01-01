Перейти к основному содержимому
ClickPipes

примечание

Использование MySQL и MongoDB CDC ClickPipes бесплатно до достижения общего доступного релиза (GA). Клиенты будут уведомлены заранее о запланированных релизах GA для пересмотра и оптимизации использования ClickPipes.

ClickPipes выставление счетов основано на использовании вычислительных ресурсов и приемах данных. Для получения дополнительной информации о модели ценообразования для каждой категории, смотрите специализированные страницы по выставлению счетов:

СтраницаОписание
ClickPipes для Postgres CDCЦенообразование для PostgreSQL CDC ClickPipes.
ClickPipes для потоковой передачи и объектного храненияЦенообразование для потоковых и объектных ClickPipes.