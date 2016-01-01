ClickPipes
примечание
Использование MySQL и MongoDB CDC ClickPipes бесплатно до достижения общего доступного релиза (GA). Клиенты будут уведомлены заранее о запланированных релизах GA для пересмотра и оптимизации использования ClickPipes.
ClickPipes выставление счетов основано на использовании вычислительных ресурсов и приемах данных. Для получения дополнительной информации о модели ценообразования для каждой категории, смотрите специализированные страницы по выставлению счетов:
|Страница
|Описание
|ClickPipes для Postgres CDC
|Ценообразование для PostgreSQL CDC ClickPipes.
|ClickPipes для потоковой передачи и объектного хранения
|Ценообразование для потоковых и объектных ClickPipes.