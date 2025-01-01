Архитектура ClickHouse Cloud

Практически неограниченное хранилище

Нет необходимости вручную делиться данными

Значительно более низкая цена хранения данных, особенно редко используемых

Автоматическое масштабирование и простое: нет необходимости заранее определять размер и нет необходимости в чрезмерном резервировании для пикового использования

Автоматическое простое и возобновление: нет необходимости держать неиспользуемые вычисления, пока ими никто не пользуется

Безопасность и высокая доступность по умолчанию

Настройка, мониторинг, резервное копирование и биллинг выполняются за вас.

Контроль затрат включен по умолчанию и может быть настроен вами через консоль Cloud.

Все сервиса изолированы на сетевом уровне.

Все сервисы развертываются в отдельных подах в своих соответствующих Kubernetes пространствах с изоляцией на уровне сети.

Все сервисы используют отдельный подпуть общего ведра (AWS, GCP) или контейнера для хранения (Azure).

Для AWS доступ к хранилищу контролируется через AWS IAM, и каждая IAM роль уникальна для своего сервиса. Для сервисов Enterprise можно включить CMEK для обеспечения продвинутой изоляции данных в спокойном состоянии. В настоящее время CMEK поддерживается только для сервисов AWS.

Для GCP и Azure сервисы имеют изоляцию объектного хранилища (все сервисы имеют свои собственные ведра или контейнеры для хранения).

Разделение вычислений позволяет пользователям создавать несколько групп вычислительных узлов, каждая из которых имеет свой URL сервиса и все используют одно общее объектное хранилище. Это позволяет обеспечить изоляцию вычислений для различных вариантов использования, таких как чтение и запись, которые используют одни и те же данные. Это также приводит к более эффективному использованию ресурсов, позволяя независимое масштабирование групп вычислений по мере необходимости.

Нет ограничения на количество запросов в секунду (QPS) в вашем ClickHouse Cloud сервисе. Однако имеется ограничение в 1000 параллельных запросов на реплику. QPS в конечном итоге является функцией среднего времени выполнения вашего запроса и количества реплик в вашем сервисе.

Основное преимущество ClickHouse Cloud по сравнению с self-managed экземпляром ClickHouse или другими базами данных/хранилищами данных заключается в том, что вы можете легко увеличить параллельность, добавив больше реплик (горизонтальное масштабирование).