Уведомления

ClickHouse Cloud отправляет уведомления о критических событиях, связанных с вашим сервисом или организацией. Есть несколько концепций, которые стоит учесть, чтобы понять, как отправляются и настраиваются уведомления:

Категория уведомления: Относится к группам уведомлений, таким как уведомления о выставлении счетов, уведомления, связанные с сервисом и т.д. В каждой категории есть несколько уведомлений, для которых можно настроить способ доставки. Серьезность уведомления: Серьезность уведомления может быть info , warning или critical в зависимости от важности уведомления. Это не подлежит настройке. Канал уведомления: Канал относится к способу получения уведомления, такому как интерфейс пользователя, электронная почта, Slack и т.д. Это настраивается для большинства уведомлений.

Уведомления можно получать через различные каналы. В настоящее время ClickHouse Cloud поддерживает получение уведомлений по электронной почте и через интерфейс ClickHouse Cloud. Вы можете нажать на иконку колокольчика в верхнем левом меню, чтобы просмотреть текущие уведомления, что откроет выпадающее меню. Нажатие кнопки Просмотреть все внизу выпадающего меню приведет вас на страницу, которая показывает журнал активности всех уведомлений.

Для каждого уведомления вы можете настроить, как вы будете его получать. Вы можете получить доступ к экрану настроек из выпадающего меню уведомлений или из второй вкладки в журнале активности уведомлений.

Чтобы настроить доставку для конкретного уведомления, нажмите на значок карандаша, чтобы изменить каналы доставки уведомления.

примечание Некоторые обязательные уведомления, такие как Неудача оплаты, не подлежат настройке.

В настоящее время мы отправляем уведомления, связанные с выставлением счетов (неудача платежа, превышение установленного порога использования и т.д.), а также уведомления, связанные с событиями масштабирования (масштабирование завершено, масштабирование заблокировано и т.д.). В будущем мы добавим уведомления для резервных копий, ClickPipes и других соответствующих категорий.