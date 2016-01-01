Community and partner integrations
Direct Datadog integration
Datadog offers a ClickHouse Monitoring plugin for its agent which queries system tables directly. This integration provides comprehensive database monitoring with cluster awareness through
clusterAllReplicas functionality.
The direct Datadog agent integration that queries system tables isn't recommended for ClickHouse Cloud deployments due to incompatibility with cost-optimizing idle behavior and operational limitations of the cloud proxy layer.
Instead, use the Datadog Agent and OpenMetrics integration to collect metrics from the ClickHouse Cloud Prometheus endpoint. This approach respects service idling behavior and maintains operational separation between monitoring and production workloads. For configuration guidance, see Datadog's Prometheus and OpenMetrics integration documentation.
For Prometheus endpoint setup details, see the Prometheus integration page.
Community monitoring solutions
The ClickHouse community has developed comprehensive monitoring solutions that integrate with popular observability stacks. ClickHouse Monitoring provides a complete monitoring setup with pre-built dashboards. This open source project offers a quick-start approach for teams looking to implement ClickHouse monitoring with established best practices and proven dashboard configurations.
Like other direct database monitoring approaches, this solution queries ClickHouse system tables directly, which prevents instances from idling and impacts cost optimization.
Billing and Usage API
The Billing & Usage API can be used to programmatically access your Cloud organization's billing and usage records. This is useful for building custom cost monitoring dashboards or integrating billing data into existing financial reporting workflows.
For full API reference, see the Billing API documentation.