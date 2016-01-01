Перейти к основному содержимому
Миграция с самоуправляемого ClickHouse на ClickHouse Cloud с использованием команд резервного копирования

Обзор

Существует два основных способа миграции данных из самоуправляемого ClickHouse (OSS) в ClickHouse Cloud:

  • С использованием функции remoteSecure(), при которой данные напрямую считываются/записываются.
  • С использованием команд BACKUP/RESTORE через объектное хранилище в облаке

В этом руководстве по миграции основное внимание уделяется подходу с использованием BACKUP/RESTORE и приводится практический пример миграции базы данных или полного сервиса из самоуправляемого ClickHouse с открытым исходным кодом в Cloud через бакет S3.

Предварительные требования

Чтобы шаги в этом руководстве было легко повторять и воспроизводить, мы будем использовать одну из конфигураций docker compose для кластера ClickHouse с двумя сегментами и двумя репликами.

Требуется кластер

Этот метод резервного копирования требует кластера ClickHouse, поскольку таблицы должны быть преобразованы из движка MergeTree в ReplicatedMergeTree. Если вы запускаете одиночный экземпляр, вместо этого выполните шаги из раздела "Migrating between self-managed ClickHouse and ClickHouse Cloud using remoteSecure".

Подготовка OSS

Сначала мы развернём кластер ClickHouse с использованием конфигурации Docker Compose из нашего репозитория с примерами. Вы можете пропустить развертывание кластера ClickHouse, если он у вас уже запущен.

  1. Клонируйте репозиторий с примерами на локальную машину.
  2. В терминале выполните команду cd в каталог examples/docker-compose-recipes/recipes/cluster_2S_2R.
  3. Убедитесь, что Docker запущен, затем запустите кластер ClickHouse:
docker compose up

Вы должны увидеть следующее:

[+] Running 7/7
 ✔ Container clickhouse-keeper-01  Created  0.1s
 ✔ Container clickhouse-keeper-02  Created  0.1s
 ✔ Container clickhouse-keeper-03  Created  0.1s
 ✔ Container clickhouse-01         Created  0.1s
 ✔ Container clickhouse-02         Created  0.1s
 ✔ Container clickhouse-04         Created  0.1s
 ✔ Container clickhouse-03         Created  0.1s

В новом окне терминала в корневом каталоге проекта выполните следующую команду, чтобы подключиться к первому узлу кластера:

docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client

Создание демонстрационных данных

ClickHouse Cloud работает с SharedMergeTree. При восстановлении резервной копии ClickHouse автоматически преобразует таблицы с ReplicatedMergeTree в таблицы SharedMergeTree.

Скорее всего, ваши таблицы уже используют движок ReplciatedMergeTree, если вы запускаете кластер. Если нет, вам нужно будет преобразовать все таблицы MergeTree в ReplicatedMergeTree перед созданием резервной копии.

В целях демонстрации того, как преобразовывать таблицы MergeTree в ReplicatedMergeTree, мы начнём с таблицы MergeTree и затем преобразуем её в ReplicatedMergeTree. Мы воспользуемся первыми двумя шагами из руководства по данным такси Нью‑Йорка, чтобы создать пример таблицы и загрузить в неё данные. Эти шаги приведены ниже для вашего удобства.

Выполните следующие команды, чтобы создать новую базу данных и вставить данные из бакета S3 в новую таблицу:

CREATE DATABASE nyc_taxi;

CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small (
    trip_id             UInt32,
    pickup_datetime     DateTime,
    dropoff_datetime    DateTime,
    pickup_longitude    Nullable(Float64),
    pickup_latitude     Nullable(Float64),
    dropoff_longitude   Nullable(Float64),
    dropoff_latitude    Nullable(Float64),
    passenger_count     UInt8,
    trip_distance       Float32,
    fare_amount         Float32,
    extra               Float32,
    tip_amount          Float32,
    tolls_amount        Float32,
    total_amount        Float32,
    payment_type        Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
    pickup_ntaname      LowCardinality(String),
    dropoff_ntaname     LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);

INSERT INTO nyc_taxi.trips_small
SELECT
    trip_id,
    pickup_datetime,
    dropoff_datetime,
    pickup_longitude,
    pickup_latitude,
    dropoff_longitude,
    dropoff_latitude,
    passenger_count,
    trip_distance,
    fare_amount,
    extra,
    tip_amount,
    tolls_amount,
    total_amount,
    payment_type,
    pickup_ntaname,
    dropoff_ntaname
FROM s3(
    'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.gz',
    'TabSeparatedWithNames'
);

Выполните следующую команду, чтобы отсоединить таблицу с помощью DETACH.

DETACH TABLE nyc_taxi.trips_small;

Затем подключите её как реплицированную таблицу:

ATTACH TABLE nyc_taxi.trips_small AS REPLICATED;

Наконец, восстановите метаданные реплики:

SYSTEM RESTORE REPLICA nyc_taxi.trips_small;

Убедитесь, что таблица была преобразована в ReplicatedMergeTree:

SELECT engine
FROM system.tables
WHERE name = 'trips_small' AND database = 'nyc_taxi';

┌─engine──────────────┐
│ ReplicatedMergeTree │
└─────────────────────┘

Теперь вы готовы перейти к настройке сервиса Cloud в рамках подготовки к последующему восстановлению резервной копии из вашего S3-бакета.

Подготовка Cloud

Вы будете восстанавливать данные в новый сервис в Cloud. Выполните шаги ниже, чтобы создать новый сервис в Cloud.

Откройте Cloud Console

Перейдите по адресу https://console.clickhouse.cloud/

Создайте новый сервис

создание нового сервиса

Настройте и создайте сервис

Выберите нужный регион и конфигурацию, затем нажмите Create service.

настройка параметров сервиса

Создайте роль доступа

Откройте SQL‑консоль.

настройка параметров сервиса

Настройка доступа к S3

Чтобы восстановить резервную копию из S3, необходимо настроить защищённый доступ между ClickHouse Cloud и вашим бакетом S3.

  1. Следуйте шагам из раздела "Accessing S3 data securely", чтобы создать роль доступа и получить ARN роли.

  2. Обновите политику бакета S3, созданную в разделе "How to create an S3 bucket and IAM role", добавив ARN роли из предыдущего шага.

Обновлённая политика для бакета S3 будет выглядеть примерно так:

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "Policy123456",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "abc123",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
#highlight-start                  
                    "arn:aws:iam::123456789123:role/ClickHouseAccess-001",
                    "arn:aws:iam::123456789123:user/docs-s3-user"
#highlight-end                            
                ]
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket",
                "arn:aws:s3:::ch-docs-s3-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}

Политика включает оба ARN:

  • IAM user (docs-s3-user): разрешает вашему самоуправляемому кластеру ClickHouse создавать резервные копии в S3
  • Роль ClickHouse Cloud (ClickHouseAccess-001): разрешает вашему сервису в Cloud выполнять восстановление из S3

Создание резервной копии (в самоуправляемом развертывании)

Чтобы создать резервную копию одной базы данных, выполните следующую команду из clickhouse-client, подключённого к вашему развертыванию OSS:

BACKUP DATABASE nyc_taxi
TO S3(
  'BUCKET_URL',
  'KEY_ID',
  'SECRET_KEY'
)

Замените BUCKET_URL, KEY_ID и SECRET_KEY на ваши собственные учётные данные AWS. Руководство "How to create an S3 bucket and IAM role" объясняет, как получить эти данные, если у вас их ещё нет.

Если всё настроено правильно вы увидите ответ похожий на приведённый ниже содержащий уникальный id присвоенный бэкапу и статус этого бэкапа.

Query id: efcaf053-75ed-4924-aeb1-525547ea8d45

┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐
│ e73b99ab-f2a9-443a-80b4-533efe2d40b3 │ BACKUP_CREATED │
└──────────────────────────────────────┴────────────────┘

Если вы проверите ранее пустой бакет S3, то теперь увидите, что в нём появились некоторые папки:

backup, data and metadata

Если вы выполняете полную миграцию, вы можете выполнить следующую команду, чтобы создать резервную копию всего сервера:

BACKUP
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
TABLE system.functions,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
TO S3(
  'BUCKET_ID',
  'KEY_ID',
  'SECRET_ID'
)
SETTINGS
  compression_method='lzma',
  compression_level=3;

Приведённая выше команда создаёт резервную копию:

  • Всех пользовательских баз данных и таблиц
  • Учетных записей пользователей и паролей
  • Ролей и прав доступа
  • Профилей настроек
  • Политик на уровне строк
  • Квот
  • Определяемых пользователем функций

Если вы используете другого поставщика облачных услуг (CSP), вы можете использовать синтаксис TO S3() (для AWS и GCP) и TO AzureBlobStorage().

Для очень больших баз данных рассмотрите возможность использования ASYNC, чтобы запускать резервное копирование в фоновом режиме:

BACKUP DATABASE my_database 
TO S3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/backup.zip', 'key', 'secret')
ASYNC;
       
-- Returns immediately with backup ID
-- Example result:
-- ┌─id──────────────────────────────────┬─status────────────┐
-- │ abc123-def456-789                   │ CREATING_BACKUP   │
-- └─────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Затем можно использовать идентификатор резервной копии, чтобы отслеживать ход выполнения резервного копирования:

SELECT * 
FROM system.backups 
WHERE id = 'abc123-def456-789'

Можно также создавать инкрементальные резервные копии. За более подробной информацией о резервном копировании в целом обратитесь к документации по резервному копированию и восстановлению.

Восстановление в ClickHouse Cloud

Чтобы восстановить одну базу данных, выполните следующий запрос из вашего сервиса в ClickHouse Cloud, подставив ниже свои учётные данные AWS и задав ROLE_ARN равным значению, которое вы получили в результате выполнения шагов, описанных в разделе «Безопасный доступ к данным в S3» (@link)

RESTORE DATABASE nyc_taxi
FROM S3(
    'BUCKET_URL',
    extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)

Полное восстановление сервиса можно выполнить аналогичным образом:

RESTORE
    TABLE system.users,
    TABLE system.roles,
    TABLE system.settings_profiles,
    TABLE system.row_policies,
    TABLE system.quotas,
    ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
FROM S3(
    'BUCKET_URL',
    extra_credentials(role_arn = 'ROLE_ARN')
)

Если теперь выполните следующий запрос в Cloud, вы увидите, что база данных и таблица были успешно восстановлены в Cloud:

SELECT count(*) FROM nyc_taxi.trips_small;
3000317