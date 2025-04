Миграция между self-managed ClickHouse и ClickHouse Cloud

подсказка

Измените ENGINE на ReplicatedMergeTree без каких-либо параметров, когда вы выполняете оператор CREATE. ClickHouse Cloud всегда реплицирует таблицы и предоставляет правильные параметры. Сохраняйте при этом клаузулы ORDER BY , PRIMARY KEY , PARTITION BY , SAMPLE BY , TTL и SETTINGS .