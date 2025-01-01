Миграция в ClickHouse с использованием clickhouse-local

Вы можете использовать ClickHouse, точнее, clickhouse-local в качестве ETL инструмента для миграции данных из вашей текущей системы базы данных в ClickHouse Cloud, при условии, что для вашей текущей системы базы данных доступен либо интеграционный движок, предоставляемый ClickHouse integration engine, либо функция таблицы, или доступен JDBC-драйвер или ODBC-драйвер, предоставленный поставщиком.

Мы иногда называем этот метод миграции "методом поворота", потому что он использует промежуточную точку поворота или переход для перемещения данных из исходной базы данных в целевую базу данных. Например, этот метод может быть необходим, если в частной или внутренней сети разрешены только исходящие соединения из-за требований безопасности, и поэтому вам нужно извлечь данные из исходной базы данных с помощью clickhouse-local, а затем загрузить данные в целевую базу данных ClickHouse, где clickhouse-local выступает в роли точки поворота.

ClickHouse предоставляет интеграционные движки и функции таблиц (которые создают интеграционные движки по запросу) для MySQL, PostgreSQL, MongoDB и SQLite. Для всех других популярных систем баз данных доступен JDBC-драйвер или ODBC-драйвер от поставщика системы.

Обычно ClickHouse работает в виде кластера, где несколько экземпляров движка базы данных ClickHouse работают распределенно на разных серверах.

На одном сервере движок базы данных ClickHouse запускается как часть программы clickhouse-server . Доступ к базе данных (пути, пользователи, безопасность и т.д.) настраивается с помощью файла конфигурации сервера.

Инструмент clickhouse-local позволяет использовать движок базы данных ClickHouse в изоляции в виде командной утилиты для очень быстрого SQL-обработки данных на большом объеме входных и выходных данных, без необходимости настраивать и запускать сервер ClickHouse.

Вам нужна хост-машина для clickhouse-local , которая имеет сетевой доступ как к вашей текущей системе базы данных, так и к вашей целевой службе ClickHouse Cloud.

На этой хост-машине загрузите соответствующую сборку clickhouse-local в зависимости от операционной системы вашего компьютера:

Linux

macOS Самый простой способ скачать clickhouse-local локально - это выполнить следующую команду: Запустите clickhouse-local (он просто выведет свою версию): Самый простой способ скачать clickhouse-local локально - это выполнить следующую команду: Запустите clickhouse-local (он просто выведет свою версию):

Важно Примеры в этом руководстве используют команды Linux для запуска clickhouse-local ( ./clickhouse-local ). Чтобы запустить clickhouse-local на Mac, используйте ./clickhouse local .

Добавьте удаленную систему в свой список доступа IP ClickHouse Cloud Чтобы функция remoteSecure могла подключиться к вашей службе ClickHouse Cloud, IP-адрес удаленной системы должен быть разрешен в списке доступа IP. Разверните раздел Управляйте своим списком доступа IP ниже этого совета для получения дополнительной информации.

Управление вашим списком разрешенных IP В списке сервисов ClickHouse Cloud выберите сервис, с которым вы будете работать, и перейдите в Настройки. Если список разрешенных IP не содержит IP-адреса или диапазона удаленной системы, которая должна подключиться к вашему сервису ClickHouse Cloud, вы можете решить эту проблему с помощью Добавить IP-адреса: Добавьте отдельный IP-адрес или диапазон адресов, которые должны подключиться к вашему сервису ClickHouse Cloud. Измените форму по мере необходимости и затем Сохранить.

Мы будем использовать интеграционный движок таблиц (создаваемый по запросу с помощью функции таблицы mysql) для чтения данных из исходной базы данных MySQL и будем использовать функцию таблицы remoteSecure для записи данных в целевую таблицу на вашей службе ClickHouse Cloud.

примечание Схема таблицы ClickHouse Cloud и схема исходной таблицы MySQL должны совпадать (имена колонок и порядок должны быть одинаковыми, а типы данных колонок должны быть совместимыми).

примечание Данные не хранятся локально на хост-машине clickhouse-local . Вместо этого данные считываются из исходной таблицы MySQL и затем немедленно записываются в целевую таблицу на службе ClickHouse Cloud.

Мы будем использовать интеграционный движок таблиц JDBC (создаваемый по запросу с помощью функции таблицы jdbc) вместе с JDBC мостом для ClickHouse и JDBC-драйвером MySQL для чтения данных из исходной базы данных MySQL и будем использовать функцию таблицы remoteSecure для записи данных в целевую таблицу на вашей службе ClickHouse Cloud.

примечание Схема таблицы ClickHouse Cloud и схема исходной таблицы MySQL должны совпадать, например, имена колонок и порядок должны быть одинаковыми, а типы данных колонок должны быть совместимыми.

Следуйте инструкциям из руководства. Руководство также содержит шаги по настройке источника данных из MySQL.