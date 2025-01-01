Оплата на рынке
Вы можете подписаться на ClickHouse Cloud через рынки AWS, GCP и Azure. Это позволяет вам оплачивать ClickHouse Cloud через выставление счетов вашего текущего облачного провайдера.
Вы можете использовать оплату по мере использования (PAYG) или подписаться на контракт с ClickHouse Cloud через рынок. Выставление счетов будет обрабатываться облачным провайдером, и вы получите единый счет за все ваши облачные услуги.
- AWS Marketplace PAYG
- AWS Marketplace Коммандированный контракт
- GCP Marketplace PAYG
- GCP Marketplace Коммандированный контракт
- Azure Marketplace PAYG
- Azure Marketplace Коммандированный контракт
Часто задаваемые вопросы
Как я могу проверить, что моя организация подключена к выставлению счетов на рынке?
В консоли ClickHouse Cloud перейдите в раздел Выставление счетов. Вы должны увидеть название рынка и ссылку в разделе Детали платежа.
Я существующий пользователь ClickHouse Cloud. Что произойдет, когда я подпишусь на ClickHouse Cloud через рынок AWS / GCP / Azure?
Подписка на ClickHouse Cloud через портал рынка облачного провайдера — это двухэтапный процесс:
- Сначала вы "подписываетесь" на ClickHouse Cloud на портале рынка облачного провайдера. После завершения подписки вы нажимаете "Оплатить сейчас" или "Управлять у провайдера" (в зависимости от рынка). Это перенаправит вас в ClickHouse Cloud.
- В ClickHouse Cloud вы либо регистрируетесь для новой учетной записи, либо входите с существующей учетной записью. В любом случае, для вас будет создана новая организация ClickHouse Cloud, связанная с выставлением счетов на рынке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши существующие услуги и организации из любых предыдущих подписок ClickHouse Cloud останутся и не будут связаны с выставлением счетов на рынке. ClickHouse Cloud позволяет использовать одну и ту же учетную запись для управления несколькими организациями, каждая из которых имеет разное выставление счетов.
Вы можете переключаться между организациями в меню в левом нижнем углу консоли ClickHouse Cloud.
Я существующий пользователь ClickHouse Cloud. Что мне делать, если я хочу, чтобы мои существующие услуги выставлялись на рынке?
Вам нужно будет подписаться на ClickHouse Cloud через рынок облачного провайдера. После завершения подписки на рынке и перенаправления в ClickHouse Cloud у вас будет возможность связать существующую организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов на рынке. С этого момента ваши существующие ресурсы будут выставляться на рынке.
Вы можете подтвердить на странице выставления счетов организации, что выставление счетов действительно связано с рынком. Пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки ClickHouse Cloud, если у вас возникли какие-либо проблемы.
Ваши существующие услуги и организации из любых предыдущих подписок ClickHouse Cloud останутся и не будут связаны с выставлением счетов на рынке.
Я подписался на ClickHouse Cloud как пользователь рынка. Как я могу отписаться?
Обратите внимание, что вы можете просто прекратить использование ClickHouse Cloud и удалить все существующие услуги ClickHouse Cloud. Хотя подписка останется активной, вы не будете ничего платить, так как ClickHouse Cloud не имеет периодических сборов.
Если вы хотите отписаться, пожалуйста, перейдите в консоль облачного провайдера и отмените обновление подписки там. Как только подписка закончится, все существующие услуги будут остановлены, и вас попросят добавить кредитную карту. Если карта не была добавлена, по истечении двух недель все существующие услуги будут удалены.
Я подписался на ClickHouse Cloud как пользователь рынка, а затем отписался. Теперь я хочу снова подписаться, какой процесс?
В этом случае, пожалуйста, подпишитесь на ClickHouse Cloud как обычно (см. разделы о подписке на ClickHouse Cloud через рынок).
- Для рынка AWS будет создана новая организация ClickHouse Cloud и связана с рынком.
- Для рынка GCP ваша старая организация будет реактивирована.
Если у вас возникли проблемы с реактивацией вашей организации на рынке, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки ClickHouse Cloud.
Как мне получить свой счет за подписку на ClickHouse Cloud через рынок?
- Консоль выставления счетов AWS
- Заказы на рынке GCP (выберите счет за выставление счетов, который вы использовали для подписки)
Почему даты в отчетах о пользовании не совпадают с моим счетом на рынке?
Выставление счетов на рынке следует календарному месячному циклу. Например, для использования с 1 декабря по 1 января счет будет сгенерирован с 3 по 5 января.
Отчеты о пользовании ClickHouse Cloud следуют другому циклу выставления счетов, где использование измеряется и сообщается на протяжении 30 дней, начиная с даты подписки.
Даты использования и выставления счетов будут различаться, если эти даты не совпадают. Поскольку отчеты о пользовании отслеживают использование по дням для данной услуги, пользователи могут полагаться на отчеты, чтобы увидеть разбивку затрат.
Где я могу найти общую информацию об оплате?
Пожалуйста, смотрите Обзор выставления счетов.
Существует ли разница в ценообразовании ClickHouse Cloud, в зависимости от того, оплачиваю ли я через рынок облачного провайдера или напрямую ClickHouse?
Нет разницы в цене между выставлением счетов на рынке и непосредственной подпиской с ClickHouse. В любом случае ваше использование ClickHouse Cloud отслеживается в терминах кредита ClickHouse Cloud (CHC), которые измеряются одинаково и выставляются соответствующим образом.