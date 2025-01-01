Оплата на рынке

Вы можете подписаться на ClickHouse Cloud через рынки AWS, GCP и Azure. Это позволяет вам оплачивать ClickHouse Cloud через выставление счетов вашего текущего облачного провайдера.

Вы можете использовать оплату по мере использования (PAYG) или подписаться на контракт с ClickHouse Cloud через рынок. Выставление счетов будет обрабатываться облачным провайдером, и вы получите единый счет за все ваши облачные услуги.

В консоли ClickHouse Cloud перейдите в раздел Выставление счетов. Вы должны увидеть название рынка и ссылку в разделе Детали платежа.

Подписка на ClickHouse Cloud через портал рынка облачного провайдера — это двухэтапный процесс:

Сначала вы "подписываетесь" на ClickHouse Cloud на портале рынка облачного провайдера. После завершения подписки вы нажимаете "Оплатить сейчас" или "Управлять у провайдера" (в зависимости от рынка). Это перенаправит вас в ClickHouse Cloud. В ClickHouse Cloud вы либо регистрируетесь для новой учетной записи, либо входите с существующей учетной записью. В любом случае, для вас будет создана новая организация ClickHouse Cloud, связанная с выставлением счетов на рынке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши существующие услуги и организации из любых предыдущих подписок ClickHouse Cloud останутся и не будут связаны с выставлением счетов на рынке. ClickHouse Cloud позволяет использовать одну и ту же учетную запись для управления несколькими организациями, каждая из которых имеет разное выставление счетов.

Вы можете переключаться между организациями в меню в левом нижнем углу консоли ClickHouse Cloud.

Вам нужно будет подписаться на ClickHouse Cloud через рынок облачного провайдера. После завершения подписки на рынке и перенаправления в ClickHouse Cloud у вас будет возможность связать существующую организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов на рынке. С этого момента ваши существующие ресурсы будут выставляться на рынке.

Вы можете подтвердить на странице выставления счетов организации, что выставление счетов действительно связано с рынком. Пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки ClickHouse Cloud, если у вас возникли какие-либо проблемы.

примечание Ваши существующие услуги и организации из любых предыдущих подписок ClickHouse Cloud останутся и не будут связаны с выставлением счетов на рынке.

Обратите внимание, что вы можете просто прекратить использование ClickHouse Cloud и удалить все существующие услуги ClickHouse Cloud. Хотя подписка останется активной, вы не будете ничего платить, так как ClickHouse Cloud не имеет периодических сборов.

Если вы хотите отписаться, пожалуйста, перейдите в консоль облачного провайдера и отмените обновление подписки там. Как только подписка закончится, все существующие услуги будут остановлены, и вас попросят добавить кредитную карту. Если карта не была добавлена, по истечении двух недель все существующие услуги будут удалены.

В этом случае, пожалуйста, подпишитесь на ClickHouse Cloud как обычно (см. разделы о подписке на ClickHouse Cloud через рынок).

Для рынка AWS будет создана новая организация ClickHouse Cloud и связана с рынком.

Для рынка GCP ваша старая организация будет реактивирована.

Если у вас возникли проблемы с реактивацией вашей организации на рынке, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки ClickHouse Cloud.

Консоль выставления счетов AWS

Заказы на рынке GCP (выберите счет за выставление счетов, который вы использовали для подписки)

Выставление счетов на рынке следует календарному месячному циклу. Например, для использования с 1 декабря по 1 января счет будет сгенерирован с 3 по 5 января.

Отчеты о пользовании ClickHouse Cloud следуют другому циклу выставления счетов, где использование измеряется и сообщается на протяжении 30 дней, начиная с даты подписки.

Даты использования и выставления счетов будут различаться, если эти даты не совпадают. Поскольку отчеты о пользовании отслеживают использование по дням для данной услуги, пользователи могут полагаться на отчеты, чтобы увидеть разбивку затрат.

Пожалуйста, смотрите Обзор выставления счетов.

Нет разницы в цене между выставлением счетов на рынке и непосредственной подпиской с ClickHouse. В любом случае ваше использование ClickHouse Cloud отслеживается в терминах кредита ClickHouse Cloud (CHC), которые измеряются одинаково и выставляются соответствующим образом.