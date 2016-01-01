Настройки

Вы можете изменять параметры конфигурации и управлять настройками экземпляра Managed Postgres на вкладке Settings в боковой панели.

Чтобы изменить параметр, нажмите кнопку Edit parameters. Выберите параметры, которые необходимо изменить, и задайте для них соответствующие значения. После того как вы внесёте все необходимые изменения, нажмите кнопку Save Changes.

Все изменения, внесённые в параметры конфигурации, обычно применяются к экземпляру в течение одной минуты. Для вступления в силу некоторых параметров требуется перезапуск базы данных. Эти изменения будут применены после следующего перезапуска, который вы можете инициировать вручную на панели инструментов Service actions.

Панель Service actions предоставляет средства управления экземпляром Managed Postgres:

Reset password : обновление пароля суперпользователя (только когда экземпляр находится в состоянии Running )

: обновление пароля суперпользователя (только когда экземпляр находится в состоянии ) Restart : перезапуск экземпляра базы данных (только когда экземпляр находится в состоянии Running )

: перезапуск экземпляра базы данных (только когда экземпляр находится в состоянии ) Delete: удаление экземпляра

Раздел Scaling позволяет изменять типы экземпляров для primary и standby, чтобы увеличить или уменьшить вычислительные ресурсы и объем хранилища. В фоновом режиме будут созданы новые экземпляры, которые затем возьмут на себя работу после того, как догонят текущий primary. Процесс failover прервет все текущие подключения и приведет к кратковременному простою.

Совет По соображениям безопасности вы можете не иметь возможности переключиться на типы экземпляров, объем хранилища которых близок к уже используемому объему. Всегда выбирайте типы экземпляров с запасом относительно текущего объема используемого хранилища, чтобы избежать проблем.

IP-фильтры определяют, с каких исходных IP-адресов разрешено подключаться к вашему экземпляру Managed Postgres.

Чтобы настроить IP-фильтры:

Перейдите на вкладку Settings В разделе IP Filters нажмите Edit Добавьте IP-адреса или диапазоны в формате CIDR, которым следует разрешить подключение Нажмите Save, чтобы применить изменения

Вы можете указать отдельные IP-адреса или использовать нотацию CIDR для диапазонов IP-адресов (например, 192.168.1.0/24 ).