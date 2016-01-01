Безопасность
Managed Postgres оснащен функциями безопасности корпоративного класса, которые защищают ваши данные и помогают соответствовать требованиям нормативных актов. На этой странице рассматриваются сетевая безопасность, шифрование и политики хранения резервных копий.
Список разрешённых IP-адресов
IP-фильтры определяют, с каких исходных IP-адресов разрешено подключаться к вашему управляемому экземпляру Postgres, обеспечивая контроль доступа на сетевом уровне для защиты базы данных от несанкционированных подключений.
Настройка IP-фильтров
Для получения подробной информации о настройке IP-фильтров см. раздел Settings.
Вы можете указать:
- Отдельные IP-адреса (например,
203.0.113.5)
- CIDR-диапазоны для сетей (например,
192.168.1.0/24)
- Anywhere, чтобы разрешить все IP-адреса (не рекомендуется для production-сред)
- Nowhere, чтобы заблокировать все подключения
Если IP-фильтры не настроены, разрешены подключения с любых IP-адресов. Для production-нагрузок ограничьте доступ известными IP-адресами или CIDR-диапазонами. Рассмотрите возможность ограничить доступ для:
- Ваших серверов приложений
- IP-адресов VPN-шлюза
- Бастионных хостов для административного доступа
- IP-адресов конвейера CI/CD для автоматических развертываний
Шифрование
Управляемый Postgres шифрует ваши данные как при хранении, так и при передаче, обеспечивая комплексную защиту данных.
Шифрование данных в состоянии покоя
Все данные, хранимые в Managed Postgres, шифруются в состоянии покоя, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к подлежащей инфраструктуре хранения.
Шифрование NVMe-накопителей
Файлы базы данных, журналы транзакций и временные файлы, размещённые на NVMe-накопителях, шифруются с использованием алгоритмов шифрования, соответствующих отраслевым стандартам. Это шифрование прозрачно для ваших приложений и не требует какой-либо настройки.
Шифрование объектного хранилища (S3)
Резервные копии и архивы журнала предзаписи (Write-Ahead Log, WAL), хранящиеся в объектном хранилище, также шифруются при хранении. К ним относятся:
- Ежедневные полные резервные копии
- Инкрементальные архивы WAL
- Данные для восстановления до определённого момента времени
Все данные резервного копирования хранятся в выделенных изолированных бакетах хранилища с учётными данными, ограниченными для каждого отдельного экземпляра, что гарантирует безопасность данных резервных копий и доступ к ним только для уполномоченных систем.
Шифрование при хранении включено по умолчанию для всех экземпляров Managed Postgres и не может быть отключено. Дополнительная настройка не требуется.
Шифрование при передаче данных
Все сетевые подключения к Managed Postgres защищены с использованием TLS (Transport Layer Security), что обеспечивает защиту данных при их передаче между вашими приложениями и базой данных.
Конфигурация TLS/SSL
По умолчанию соединения используют шифрование TLS без проверки сертификата. Для рабочих (production) нагрузок рекомендуется подключаться с проверкой TLS-сертификата, чтобы быть уверенным, что вы взаимодействуете с нужным сервером.
Для получения дополнительной информации о конфигурации TLS и вариантах подключения см. страницу Connection.
Private Link
Private Link обеспечивает частное подключение между вашим управляемым экземпляром Postgres и вашей виртуальной частной сетью (VPC), не выводя трафик в открытый интернет. Это добавляет дополнительный уровень сетевой изоляции и безопасности.
Поддержка Private Link доступна, но требует ручной настройки со стороны службы поддержки ClickHouse. Эта функция идеально подходит для корпоративных клиентов со строгими требованиями к сетевой изоляции.
Запрос настройки Private Link
Чтобы включить Private Link для вашего экземпляра Managed Postgres:
-
Свяжитесь со службой поддержки ClickHouse, создав запрос в поддержку.
-
Предоставьте следующую информацию:
- ID вашей организации ClickHouse
- ID/hostname сервиса Postgres
- AWS account IDs/ARNs, с которыми вы хотите подключить Private Link
- (Необязательно) Регионы, отличные от региона экземпляра Postgres, из которых вы хотите подключаться
-
Служба поддержки ClickHouse:
- Настроит endpoint Private Link на стороне Managed Postgres
- Предоставит вам параметры подключения конечной точки, которые вы сможете использовать для создания endpoint interface.
-
Настройте ваш Private Link:
- Создайте Private Link, перейдя к endpoint interface в настройках AWS и используя конфигурацию, предоставленную службой поддержки ClickHouse.
- Как только ваш Private Link перейдет в состояние «Available», вы сможете подключиться к нему, используя Private DNS name, указанный в AWS UI.
Срок хранения резервных копий
Managed Postgres автоматически создает резервные копии ваших данных, чтобы защитить их от случайного удаления, повреждения или других видов потери данных.
Политика хранения резервных копий
- Период хранения по умолчанию: 7 дней
- Частота резервного копирования: ежедневные полные бэкапы + непрерывное архивирование WAL (каждые 60 секунд или при достижении 16 МБ, в зависимости от того, что наступит раньше)
- Точность восстановления: восстановление в любую точку во времени в пределах периода хранения
Безопасность резервных копий
Резервные копии хранятся с теми же гарантиями безопасности, что и ваши основные данные:
- Шифрование при хранении в объектном хранилище
- Изолированные бакеты хранилища для каждого экземпляра с ограниченными учетными данными
- Контроль доступа, ограниченный экземпляром Postgres, связанным с резервной копией.
Подробнее о стратегиях резервного копирования и восстановлении к определённому моменту времени см. раздел Резервное копирование и восстановление.