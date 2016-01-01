Реплики для чтения

Реплики для чтения позволяют создать одну или несколько копий вашей основной базы данных Managed Postgres. Эти реплики непрерывно синхронизируются с основной базой данных, используя встроенную репликацию PostgreSQL, чтобы своевременно получать все изменения.

Чтобы управлять репликами для чтения, нажмите значок редактирования в вашем хранилище:

Откроется диалоговое окно хранилища, где вы можете просмотреть существующие сервисы и создать новые реплики для чтения:

Реплики для чтения позволяют горизонтально масштабировать базу данных за счет распределения ресурсоемких операций чтения между несколькими выделенными экземплярами. Это особенно ценно для отчетных запросов, аналитической обработки и дашбордов в реальном времени, которые в противном случае конкурировали бы с вашей продакшн‑нагрузкой за ресурсы.

Направляя аналитические и BI‑запросы на реплики, вы сохраняете основной экземпляр сосредоточенным на операциях записи и критически важных транзакционных нагрузках, обеспечивая его высокую отзывчивость. Такое разделение улучшает общую производительность системы и предсказуемость. Это также означает, что вам не нужно предоставлять аналитическим и отчётным инструментам права на запись — они могут безопасно работать с репликой, не рискуя случайно изменить данные.

Реплики для чтения могут играть ключевую роль в восстановлении после сбоев. Если основная база данных выходит из строя, реплику для чтения можно перевести в роль основной, что минимизирует время простоя и потерю данных. Это обеспечивает дополнительный уровень отказоустойчивости сверх резервов высокой доступности.

Реплики для чтения в Managed Postgres используют архитектуру доставки WAL, а не потоковую репликацию. Такое архитектурное решение минимизирует влияние на основную базу данных.

Когда ваша основная база данных обрабатывает транзакции, она генерирует записи журнала предзаписи (Write-Ahead Log, WAL). Эти сегменты WAL непрерывно архивируются в объектное хранилище (S3). Реплики для чтения загружают и применяют эти сегменты WAL из объектного хранилища, чтобы оставаться синхронизированными с основной базой данных.

Эта архитектура отличается от резервных узлов высокой доступности, которые используют потоковую репликацию с прямым подключением к основной базе данных.

Мы намеренно спроектировали реплики только для чтения так, чтобы они потребляли WAL из объектного хранилища, а не подключались напрямую к primary как потоковые резервные серверы. Такой подход обеспечивает полную изоляцию между репликами только для чтения и вашей основной базой данных:

Нулевые накладные расходы на репликацию для primary : реплики только для чтения не поддерживают потоковые подключения к primary, поэтому они не создают дополнительной нагрузки по CPU, памяти или сети на ваши критически важные рабочие нагрузки.

: реплики только для чтения не поддерживают потоковые подключения к primary, поэтому они не создают дополнительной нагрузки по CPU, памяти или сети на ваши критически важные рабочие нагрузки. Независимое масштабирование : вы можете добавлять или удалять реплики только для чтения без какого-либо влияния на производительность primary.

: вы можете добавлять или удалять реплики только для чтения без какого-либо влияния на производительность primary. Сетевая изоляция: реплики только для чтения работают в собственной сетевой среде с отдельными конечными точками подключения.

Обратной стороной такой архитектуры является лаг репликации. Сегменты WAL архивируются с основного сервера (primary) через регулярные интервалы (обычно каждые 60 секунд или когда сегмент заполняется, в зависимости от того, что наступит раньше). Это означает, что реплики для чтения в нормальных условиях могут отставать от primary на несколько десятков секунд.

Для большинства сценариев масштабирования чтения — отчётность, аналитика, дашборды — такой лаг приемлем. Если вашему приложению требуется чтение, близкое к реальному времени, рассмотрите, можно ли направлять запросы на primary или же модель eventual consistency в пределах этого временного окна соответствует вашим требованиям.