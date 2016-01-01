Быстрый старт с Managed Postgres
Это краткое руководство поможет вам создать первый сервис Managed Postgres и интегрировать его с ClickHouse. Наличие уже развёрнутого экземпляра ClickHouse позволит вам изучить все возможности Managed Postgres.
Создайте базу данных
Чтобы создать новый сервис Managed Postgres, нажмите кнопку New service в списке сервисов в Cloud Console. После этого вы сможете выбрать Postgres в качестве типа базы данных.
Введите имя экземпляра базы данных и нажмите Create service. Вы будете перенаправлены на страницу обзора.
Ваш экземпляр Managed Postgres будет подготовлен и через несколько минут будет готов к использованию.
Подключитесь и подготовьте данные
В левой боковой панели вы увидите кнопку Connect. Нажмите на неё, чтобы просмотреть параметры подключения и строки подключения в нескольких форматах.
Вы можете скопировать строку подключения в предпочитаемом формате и использовать её для подключения к базе данных с помощью любого клиента, совместимого с Postgres, например
psql, DBeaver или любой прикладной библиотеки.
Чтобы быстро начать работу, вы можете использовать следующие SQL-команды для создания двух тестовых таблиц и вставки примеров данных:
Вставим данные в таблицу events:
Затем вставьте данные в таблицу users:
Настройка интеграции с ClickHouse
Теперь, когда у нас есть таблицы и данные в Postgres, давайте реплицируем таблицы в ClickHouse для аналитики. Начните с нажатия ClickHouse integration в боковой панели. Затем нажмите Replicate data in ClickHouse.
В появившейся форме вы можете задать имя интеграции и выбрать существующий экземпляр ClickHouse, в который будет выполняться репликация. Если у вас ещё нет экземпляра ClickHouse, вы можете создать его, следуя руководству Quickstart for ClickHouse Cloud.
Перед продолжением убедитесь, что выбранный сервис ClickHouse находится в состоянии Running.
Нажмите Next, чтобы перейти к выбору таблиц. Здесь вам нужно:
- Выбрать базу данных ClickHouse, в которую будет выполняться репликация.
- Развернуть схему public и выбрать таблицы users и events, которые мы создали ранее.
- Нажать Replicate data to ClickHouse.
Процесс репликации запустится, и вы попадёте на страницу обзора интеграции. Поскольку это первая интеграция, настройка начальной инфраструктуры может занять 2–3 минуты. А пока давайте рассмотрим новое расширение pg_clickhouse.
Расширение pg_clickhouse
pg_clickhouse — это расширение Postgres, которое мы разработали; оно позволяет выполнять запросы к данным ClickHouse из интерфейса Postgres. Подробное введение можно найти здесь. Чтобы использовать расширение, подключитесь к экземпляру Managed Postgres с помощью любого клиента, совместимого с Postgres, и выполните следующие SQL-команды:
Затем мы создаём объект, называемый обёрткой внешних данных (foreign data wrapper, FDW), чтобы подключиться к ClickHouse:
Вы можете получить хост, перейдя в свой сервис ClickHouse, нажав Connect в боковой панели и выбрав Native.
Теперь сопоставим пользователя Postgres с учетными данными сервиса ClickHouse:
Пора импортировать данные! Добавьте схему
organization и импортируйте в неё все таблицы из удалённой базы данных ClickHouse в Postgres:
Готово! Теперь в своём клиенте Postgres вы можете просматривать все таблицы ClickHouse:
Аналитика после интеграции
Вернёмся на страницу интеграции. Вы должны увидеть, что начальная репликация завершена. Вы можете нажать на имя интеграции, чтобы просмотреть более подробную информацию о ней.
Если вы нажмёте на имя сервиса, вы перейдёте в консоль ClickHouse, где сможете увидеть две таблицы, которые мы реплицировали.