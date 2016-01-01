Цены

Postgres под управлением ClickHouse использует локальное хранилище NVMe, что позволяет обеспечить производительность промышленного уровня и нативную интеграцию с ClickHouse без дополнительных затрат, характерных для традиционных архитектур с сетевым хранилищем. На этой странице рассматриваются модель ценообразования, доступные типы инстансов и сравнение уровней сервиса.

Postgres под управлением ClickHouse теперь доступен в бета-версии. Сервис останется бесплатным до начала учета потребления 15 июня 2026 года, чтобы у команд было время подобрать подходящий размер инстансов до начала тарификации.

В период бета для всех планов действует скидка 50% — это часть нашей поддержки ранних клиентов. Цены начинаются примерно от $30/месяц за конфигурацию с 1 vCPU, 8 ГБ оперативной памяти и 59 ГБ хранилища NVMe.

Калькулятор цен Чтобы узнать точную стоимость, воспользуйтесь калькулятором цен и подберите оптимальную конфигурацию для вашей рабочей нагрузки.

Поскольку сервис работает на локальном NVMe-хранилище, многие рабочие нагрузки могут обеспечивать значительно лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с традиционными архитектурами хранения с подключением по сети. Сравнение бенчмарков с другими провайдерами Postgres на сопоставимых аппаратных конфигурациях см. в PostgresBench.

Для сопоставимых рабочих нагрузок клиентам может требоваться до 2–4× меньше вычислительных ресурсов. Эти потенциальные преимущества по эффективности следует учитывать при сравнении цен у разных провайдеров, хотя фактический выигрыш зависит от конкретной рабочей нагрузки и должен быть проверен на ваших приложениях.

Сервис работает на локальном хранилище NVMe, поэтому стоимость определяется полной конфигурацией виртуальной машины — CPU, памятью и хранилищем, а не отдельными тарифами на вычислительные ресурсы и диск.

Доступно более 50 конфигураций — от 1 vCPU / 8 GB оперативной памяти / 59 GB NVMe до 96 vCPU / 768 GB оперативной памяти / 60 TB хранилища NVMe, что обеспечивает гибкость как для Postgres-нагрузок, интенсивно использующих вычислительные ресурсы, так и для нагрузок Postgres с большими требованиями к хранилищу.

Цены, доступные возможности и лимиты ресурсов зависят от уровня организации — Basic, Scale или Enterprise, — однако каждый уровень включает базовые возможности сервиса, в том числе Postgres промышленного класса на локальном NVMe-хранилище, встроенный CDC для ClickHouse и расширение pg_clickhouse .

В таблице ниже приведены возможности, характеристики и ограничения для каждого уровня. Чтобы сравнить цены между уровнями, воспользуйтесь калькулятором цен.

Конфигурации инстансов сгруппированы в три категории, чтобы упростить выбор инфраструктуры с учетом характеристик рабочей нагрузки.

Оптимизировано для памяти: Предназначено для рабочих нагрузок с интенсивным использованием памяти и более высоким соотношением памяти к CPU (например, 1:8 или 1:4). Поддерживает семейства AWS на базе Graviton: r8gd , r6gd , m6gd и m8gd . Лучше всего подходит для больших рабочих наборов, высокой доли попаданий в кэш и нагрузок на базы данных, ограниченных объемом памяти.

Оптимизировано для хранилища: Предназначено для рабочих нагрузок, которым требуются большие объемы локального NVMe-хранилища без пропорционального масштабирования вычислительных ресурсов. Поддерживает семейства AWS на базе Graviton: i8g , i8ge , i7i и i7ie ; доступны конфигурации с локальным NVMe-хранилищем объемом до 60 ТБ. Лучше всего подходит для больших наборов данных, нагрузок с временными рядами, хранения логов и событий, а также OLTP-нагрузок с высокими требованиями к хранилищу.

Оптимизировано для CPU: Предназначено для рабочих нагрузок с интенсивным использованием вычислительных ресурсов и более низким соотношением памяти к CPU (обычно около 1:2). Поддерживает семейства c6gd и лучше всего подходит для транзакционных рабочих нагрузок с высоким параллелизмом и запросов, ограниченных производительностью CPU.

Используйте калькулятор цен, чтобы оценить стоимость развертывания для различных профилей рабочей нагрузки и конфигураций. Вы можете настроить:

Уровень организации (Basic, Scale, Enterprise)

Регион

Тип конфигурации (Memory, Storage или CPU Optimized)

Архитектуру CPU (ARM или x86)

Размеры vCPU, памяти и хранилища

Конфигурации Standby / High Availability (HA)

Это позволяет сравнить цены для более чем 50 поддерживаемых комбинаций конфигурации и подобрать оптимальный вариант для вашей рабочей нагрузки.

В период бета-тестирования:

Сервис предоставляется бесплатно до начала учета использования с 15 июня 2026 года

Нативный CDC через ClickPipes включен без дополнительной платы

включен без дополнительной платы В настоящее время плата не взимается за исходящий сетевой трафик и резервное копирование

и В настоящее время все тарифные планы включают бета-цены со скидкой 50%

Поскольку продукт продолжает развиваться в статусе бета, цены и состав предложения могут быть уточнены до выхода в General Availability (GA). Обратите внимание на следующее: