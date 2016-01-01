Цены
Postgres под управлением ClickHouse использует локальное хранилище NVMe, что позволяет обеспечить производительность промышленного уровня и нативную интеграцию с ClickHouse без дополнительных затрат, характерных для традиционных архитектур с сетевым хранилищем. На этой странице рассматриваются модель ценообразования, доступные типы инстансов и сравнение уровней сервиса.
Postgres под управлением ClickHouse теперь доступен в бета-версии. Сервис останется бесплатным до начала учета потребления 15 июня 2026 года, чтобы у команд было время подобрать подходящий размер инстансов до начала тарификации.
В период бета для всех планов действует скидка 50% — это часть нашей поддержки ранних клиентов. Цены начинаются примерно от $30/месяц за конфигурацию с 1 vCPU, 8 ГБ оперативной памяти и 59 ГБ хранилища NVMe.
Чтобы узнать точную стоимость, воспользуйтесь калькулятором цен и подберите оптимальную конфигурацию для вашей рабочей нагрузки.
Соотношение цены и производительности
Поскольку сервис работает на локальном NVMe-хранилище, многие рабочие нагрузки могут обеспечивать значительно лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с традиционными архитектурами хранения с подключением по сети. Сравнение бенчмарков с другими провайдерами Postgres на сопоставимых аппаратных конфигурациях см. в PostgresBench.
Для сопоставимых рабочих нагрузок клиентам может требоваться до 2–4× меньше вычислительных ресурсов. Эти потенциальные преимущества по эффективности следует учитывать при сравнении цен у разных провайдеров, хотя фактический выигрыш зависит от конкретной рабочей нагрузки и должен быть проверен на ваших приложениях.
Модель ценообразования
Сервис работает на локальном хранилище NVMe, поэтому стоимость определяется полной конфигурацией виртуальной машины — CPU, памятью и хранилищем, а не отдельными тарифами на вычислительные ресурсы и диск.
Доступно более 50 конфигураций — от 1 vCPU / 8 GB оперативной памяти / 59 GB NVMe до 96 vCPU / 768 GB оперативной памяти / 60 TB хранилища NVMe, что обеспечивает гибкость как для Postgres-нагрузок, интенсивно использующих вычислительные ресурсы, так и для нагрузок Postgres с большими требованиями к хранилищу.
Ценообразование по уровням
Цены, доступные возможности и лимиты ресурсов зависят от уровня организации — Basic, Scale или Enterprise, — однако каждый уровень включает базовые возможности сервиса, в том числе Postgres промышленного класса на локальном NVMe-хранилище, встроенный CDC для ClickHouse и расширение
pg_clickhouse.
В таблице ниже приведены возможности, характеристики и ограничения для каждого уровня. Чтобы сравнить цены между уровнями, воспользуйтесь калькулятором цен.
Basic
Отлично подходит для тестирования новых идей и запуска небольших проектов. Ограниченные объемы хранилища и памяти.
- До 8 ГБ оперативной памяти для compute
- До 118 ГБ локального NVMe-хранилища
- Резервные копии со сроком хранения 1 день
- PITR и ветки
- Включает высокую доступность
- Query Insights со сроком хранения 1 день
- Более 90 расширений Postgres
- Нативный CDC для ClickHouse
- Расширение
pg_clickhouse
- Полностью управляемая миграция данных
- Экспертная поддержка со временем ответа в пределах 1 рабочего дня
- Аутентификация через единый вход (SSO) с помощью входа через Google или Microsoft
- Многофакторная аутентификация
Scale
Для производственных сред, больших объёмов данных и профессиональных сценариев использования.
Всё из Basic, а также
- До 60 ТБ хранилища
- До 96 vCPU и 768 ГБ оперативной памяти
- Автомасштабирование хранилища
- Реплики для чтения
- Частные сети
- Резервные копии со сроком хранения 7 дней
- Query Insights со сроком хранения 7 дней
- Экспертная поддержка со временем ответа 1 час, 24x7, для инцидентов уровня Severity 1
Enterprise
Для работы с production-средами, очень большими объёмами данных и корпоративными сценариями использования.
Всё, что входит в Scale, а также
- Поддержка уровня Enterprise со временем ответа 30 минут для инцидентов Severity 1
- Частные регионы
- Выделенный ведущий инженер службы поддержки
- Пользовательские расширения (*ожидают одобрения)
- Руководства по миграции с консультационной поддержкой
- Плановые обновления
Типы инстансов
Конфигурации инстансов сгруппированы в три категории, чтобы упростить выбор инфраструктуры с учетом характеристик рабочей нагрузки.
- Оптимизировано для памяти: Предназначено для рабочих нагрузок с интенсивным использованием памяти и более высоким соотношением памяти к CPU (например, 1:8 или 1:4). Поддерживает семейства AWS на базе Graviton:
r8gd,
r6gd,
m6gdи
m8gd. Лучше всего подходит для больших рабочих наборов, высокой доли попаданий в кэш и нагрузок на базы данных, ограниченных объемом памяти.
- Оптимизировано для хранилища: Предназначено для рабочих нагрузок, которым требуются большие объемы локального NVMe-хранилища без пропорционального масштабирования вычислительных ресурсов. Поддерживает семейства AWS на базе Graviton:
i8g,
i8ge,
i7iи
i7ie; доступны конфигурации с локальным NVMe-хранилищем объемом до 60 ТБ. Лучше всего подходит для больших наборов данных, нагрузок с временными рядами, хранения логов и событий, а также OLTP-нагрузок с высокими требованиями к хранилищу.
- Оптимизировано для CPU: Предназначено для рабочих нагрузок с интенсивным использованием вычислительных ресурсов и более низким соотношением памяти к CPU (обычно около 1:2). Поддерживает семейства
c6gdи лучше всего подходит для транзакционных рабочих нагрузок с высоким параллелизмом и запросов, ограниченных производительностью CPU.
Калькулятор цен
Используйте калькулятор цен, чтобы оценить стоимость развертывания для различных профилей рабочей нагрузки и конфигураций. Вы можете настроить:
- Уровень организации (Basic, Scale, Enterprise)
- Регион
- Тип конфигурации (Memory, Storage или CPU Optimized)
- Архитектуру CPU (ARM или x86)
- Размеры vCPU, памяти и хранилища
- Конфигурации Standby / High Availability (HA)
Это позволяет сравнить цены для более чем 50 поддерживаемых комбинаций конфигурации и подобрать оптимальный вариант для вашей рабочей нагрузки.
Основные условия бета-ценообразования
В период бета-тестирования:
- Сервис предоставляется бесплатно до начала учета использования с 15 июня 2026 года
- Нативный CDC через ClickPipes включен без дополнительной платы
- В настоящее время плата не взимается за исходящий сетевой трафик и резервное копирование
- В настоящее время все тарифные планы включают бета-цены со скидкой 50%
Оговорки
Поскольку продукт продолжает развиваться в статусе бета, цены и состав предложения могут быть уточнены до выхода в General Availability (GA). Обратите внимание на следующее:
- Тарификация исходящего сетевого трафика будет введена после GA. Для приложений, развернутых вместе с базой данных, расходы на исходящий трафик, как ожидается, будут минимальными.
- После выхода в GA может взиматься дополнительная плата за резервное копирование при сроках хранения, превышающих лимит, который еще определяется.
- Мы ожидаем, что нативный CDC через ClickPipes останется бесплатным или будет стоить минимально на стадии GA, когда Postgres и ClickHouse размещены в одном регионе, что соответствует концепции единой платформы OLTP + OLAP.
- При операциях масштабирования и обслуживания новые инстансы кратковременно работают параллельно со старыми, чтобы ваша база данных оставалась доступной — до завершения перехода вы можете видеть пересекающиеся начисления за старые и новые инстансы. Длительность этого окна зависит от типа инстанса и объема хранилища.
- Сервис может переключиться на сопоставимый тип инстанса из более старого поколения, чтобы сохранить выбранную конфигурацию высокой доступности, если емкость выбранного типа инстанса временно ограничена в некоторых зонах доступности. Оплата будет взиматься по тарифу целевого типа инстанса.
- Текущие цены могут меняться и уточняться ближе к GA по мере того, как в период бета мы будем лучше понимать реальные сценарии использования у клиентов, характеристики рабочих нагрузок и требования к инфраструктуре.