Postgres Query Insights

Private preview

Query Insights собирает телеметрию по каждому оператору из вашего Managed Postgres и ранжирует каждый шаблон запроса по степени влияния, чтобы вы могли перейти от «p99 постепенно растёт» к «этот шаблон сбрасывает данные на диск», не покидая облачную консоль.

Данные поступают из pg_stat_ch, расширения Postgres с открытым исходным кодом, которое передаёт в ClickHouse Cloud счётчики по каждому оператору. Телеметрия нормализуется внутри Postgres до того, как покинет базу данных: литералы удаляются и заменяются плейсхолдерами, поэтому точные значения из ваших запросов никогда не попадают в поток телеметрии.

Откройте Query insights

Откройте свой экземпляр Managed Postgres в облачной консоли и нажмите Query insights на левой боковой панели. Страница разделена на четыре блока в том порядке, в котором вы обычно будете их использовать:

  • Раздел Overview, в котором вся проверка состояния базы данных помещается на одном экране.
  • Таблица Slow patterns, в которой собраны все шаблоны запросов, выполнявшихся в вашей базе данных, с сортировкой по интересующему вас признаку.
  • Панель Recent queries, где отдельные выполнения перечислены в обратном хронологическом порядке.
  • Выдвижная панель с деталями, в которой собраны все счётчики для одного шаблона.

Используйте переключатель Time period вверху, чтобы выбрать последние 15 минут, час, день, неделю или месяц. Размер бакета агрегации подстраивается автоматически: бакеты по 1 минуте для последних 15 минут или часа, по 5 минут для последнего дня и по 1 часу для последней недели или месяца, чтобы графики оставались отзывчивыми.

Обзор

Обзор представляет собой сетку 3×2 из шести панелей:

ПанельЧто она показывает
Запросы / секОбъём запросов, приведённый к частоте за выбранный интервал.
Задержка запросовСреднее, p50, p95 и p99 на одном графике, чтобы видеть, когда хвост распределения начинает заметно расходиться с медианой.
Разбивка операцийКольцевая диаграмма, показывающая, из какого соотношения SELECT, INSERT, UPDATE и других операций фактически состоит ваша рабочая нагрузка.
Возвращённые / затронутые строкиОбщее количество строк, которое рабочая нагрузка вернула или затронула за выбранный интервал.
Коэффициент попаданий в буферКольцевая диаграмма соотношения попаданий в общие блоки и чтений общих блоков; в легенде указано общее время CPU.
ОшибкиОбщее количество ошибок с разбивкой по времени.

По одному экрану можно понять, в каком состоянии база данных. Для здорового экземпляра характерна типичная картина: коэффициент попаданий в буфер — выше 90%, объём запросов меняется вместе с трафиком приложения, уровень ошибок остаётся ровным или нулевым, а процентильные задержки идут близко друг к другу.

Обзор Query Insights, показывающий шесть карточек со статистикой: запросы в секунду, процентили задержки запросов, кольцевую диаграмму разбивки операций, диаграмму областей возвращённых строк, кольцевую диаграмму коэффициента попаданий в буфер на уровне 95,2 процента и столбчатую диаграмму ошибок

Медленные паттерны

Если в обзоре видны проблемы, расследование стоит начать с таблицы шаблонов запросов. По одной строке на каждый нормализованный шаблон запроса: литералы из него удалены, поэтому все выполнения одного и того же оператора сводятся к одной и той же строке.

Таблица шаблонов медленных запросов: по одной строке на каждый нормализованный запрос со столбцами Database, User, Operation, Calls, Errors, Avg latency, P95, Max latency, Total runtime, Rows returned и Cache hit

Сортируйте по тому, что кажется подозрительным

По умолчанию таблица отсортирована по Общему времени выполнения по убыванию — при такой сортировке верхний шаблон запроса обычно и отвечает на вопрос: «что обходится мне дороже всего?» При этом сам по себе он не обязательно будет самым медленным. Запрос, который выполняется восемь миллионов раз в день и занимает двенадцать миллисекунд, может значить больше, чем тот, который выполнился один раз за три секунды.

Каждая сортировка дает свой ракурс:

  • Общее время выполнения — где база данных потратила больше всего фактического времени.
  • Время CPU — вычислительно затратные шаблоны запросов.
  • Вызовы — шаблоны запросов с высокой частотой.
  • Ошибки — повторяющиеся сбои.
  • Средняя / P50 / P95 / P99 / Макс. задержка — выбросы по перцентилям.
  • Возвращено строк, Прочитано блоков, Попаданий в блоки, Байты WAL — шаблоны запросов, через которые прошло больше всего данных через движок, кэш или журнал упреждающей записи.

Нажмите кнопку Столбцы, чтобы показать дополнительные столбцы. В таблице шаблонов запросов всего 19 столбцов, включая разбиение по перцентилям, коэффициент попаданий в кэш и время CPU для каждого шаблона запроса.

Сузьте таблицу

Отфильтруйте таблицу так, чтобы видеть только тот срез вашей рабочей нагрузки, который вы анализируете:

  • База данных
  • Пользователь
  • Операция (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …)
  • Приложениеapplication_name из строки подключения

«Покажите только то, что делает сервис orders в БД sales» превращается в два выпадающих списка. Значения фильтров заполняются автоматически на основе того, что фактически выполнялось на вашем экземпляре.

Недавние запросы

Под таблицей шаблонов панель Recent Queries показывает отдельные выполнения в обратном хронологическом порядке — одна строка на каждый выполненный оператор, а не одна строка на шаблон. Используйте её, когда нужен поток сырых событий, а не агрегированные данные, например чтобы убедиться, что исправление применилось, или найти точный момент возникновения ошибки.

Таблица Recent Queries с раскрывающимися фильтрами Database, User, Operation и Application, а также столбцами Time, Operation, Query, Duration, Rows, Database, User и Blks read

По умолчанию отображаются столбцы Time, Operation, Query, Duration, Rows, Database, User и Blks read. Откройте селектор Columns, чтобы добавить Application, Blks hit, CPU user, CPU sys и PID. Таблица поддерживает те же фильтры Database, User, Operation и Application, что и таблица шаблонов, и сортировку по Time, Duration, Rows, Blks read и CPU time.

Щёлкните любую строку, чтобы открыть ту же выдвижную панель сведений, что и в таблице шаблонов, но только для шаблона этого конкретного выполнения.

Выдвижная панель сведений

Нажмите любую строку в таблице шаблонов или недавних запросов, и справа откроется выдвижная панель Сведения о запросе. Панель собирает все выполнения этого шаблона за выбранный диапазон времени и агрегирует показатели, которые помогают понять, почему он работает медленно.

Панель состоит из единого прокручиваемого макета с пятью разделами:

  • Шаблон запроса — нормализованный SQL, в котором литералы заменены на $1, $2, …, и кнопка копирования в буфер обмена.
  • Агрегированное использование ресурсов — сетка из 13 карточек со статистикой: общее число вызовов, средняя/P95/P99/макс. задержка, общее время выполнения, число возвращённых строк, коэффициент попаданий в кэш, считанные блоки, блоки с попаданием, время CPU, байты WAL и ошибки.
  • Контекст запроса — база данных, пользователь, операция и приложение, из которых поступил этот шаблон.
  • Примечательные выполнения — ошибки, необычно медленные запуски и выполнения с большим объёмом результата, показанные перед полным списком недавних.
  • Недавние выполнения — отдельные запуски одного и того же шаблона с показателями для каждого выполнения.
Выдвижная панель сведений о запросе, показывающая блок кода Шаблон запроса и сетку Агрегированное использование ресурсов с тринадцатью карточками статистики, включая общее число вызовов, перцентили задержки, общее время выполнения, число возвращённых строк, коэффициент попаданий в кэш, считанные блоки, блоки с попаданием, время CPU, байты WAL и ошибки
Продолжение выдвижной панели сведений о запросе, показывающее раздел Контекст запроса с базой данных, пользователем, операцией и приложением, а также карточку Недавние выполнения с временной меткой, статусом OK, ролью сервера, идентификатором хоста и показателями для каждого выполнения: продолжительность, строки, попадания в кэш, CPU, общие считанные блоки и общие блоки с попаданием

Счётчики для каждого выполнения

Раскройте недавнее выполнение, и вы увидите счётчики, которые точно показывают, куда ушло время:

  • Общие блоки — прочитанные и найденные в кэше показываются всегда; записанные и помеченные как dirty показываются, если их значение не равно нулю.
  • Операции с локальными и временными блоками — ненулевые операции с временными блоками означают, что сортировка или хеш-операция выгружались на диск.
  • Время чтения / записи — время ввода-вывода, отдельно от времени CPU.
  • Время CPU — пользовательское и системное, по отдельности.
  • Параллельные воркеры — сколько планировалось и сколько было запущено фактически.
  • JIT — общее время JIT-компиляции и количество функций.
  • WAL — объём в байтах и количество записей.

Всё, что нужно для диагностики медленного шаблона запроса, собрано в одном месте, на одном экране.

Как это работает

Нормализуется в Postgres до отправки по сети

pg_stat_ch перехватывает фазу parse-analyze, заменяет каждый литерал на плейсхолдер ($1, $2, …) и кэширует получившийся шаблон в LRU-кэше для каждого backend-соединения с ключом queryid. Когда выполнение оператора завершается, к событию прикрепляется именно этот кэшированный шаблон. Точный оператор со значениями никогда не покидает базу данных.

Не мешая работе базы данных

Компонент-производитель добавляет примерно 3 % накладных расходов на каждый оператор. Путь постановки в очередь использует неблокирующий try-lock для кольцевого буфера в общей памяти. При высокой нагрузке расширение отбрасывает события, увеличивая счетчик, вместо того чтобы создавать обратное давление на Postgres.

Необработанные события, а не агрегаты

pg_stat_ch генерирует одно необработанное событие для каждого выполненного оператора (верхнего уровня и вложенного), если он попал в выборку. Каждый процентиль, ранжирование и разбиение в интерфейсе — это запрос ClickHouse к тому же потоку событий.

Тот же движок, что используют наши клиенты

В качестве бэкенда Insights используется ClickHouse Cloud. Телеметрия по отдельным запросам из загруженного экземпляра Postgres — это миллионы строк в день; столбцовое сжатие позволяет недорого хранить месяцы детализированных данных по каждому выполнению, а агрегации по миллиардам строк менее чем за секунду позволяют интерфейсу оставаться интерактивным, пока вы анализируете данные за неделю или месяц.

Открытый исходный код

pg_stat_ch распространяется по лицензии Apache 2.0. Запускайте его с любым Postgres и отправляйте данные в любой ClickHouse. Исходный код и информация о проблемах доступны на github.com/clickhouse/pg_stat_ch.