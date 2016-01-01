Postgres Query Insights

Query Insights собирает телеметрию по каждому оператору из вашего Managed Postgres и ранжирует каждый шаблон запроса по степени влияния, чтобы вы могли перейти от «p99 постепенно растёт» к «этот шаблон сбрасывает данные на диск», не покидая облачную консоль.

Данные поступают из pg_stat_ch , расширения Postgres с открытым исходным кодом, которое передаёт в ClickHouse Cloud счётчики по каждому оператору. Телеметрия нормализуется внутри Postgres до того, как покинет базу данных: литералы удаляются и заменяются плейсхолдерами, поэтому точные значения из ваших запросов никогда не попадают в поток телеметрии.

Откройте свой экземпляр Managed Postgres в облачной консоли и нажмите Query insights на левой боковой панели. Страница разделена на четыре блока в том порядке, в котором вы обычно будете их использовать:

Раздел Overview , в котором вся проверка состояния базы данных помещается на одном экране.

, в котором вся проверка состояния базы данных помещается на одном экране. Таблица Slow patterns , в которой собраны все шаблоны запросов, выполнявшихся в вашей базе данных, с сортировкой по интересующему вас признаку.

, в которой собраны все шаблоны запросов, выполнявшихся в вашей базе данных, с сортировкой по интересующему вас признаку. Панель Recent queries , где отдельные выполнения перечислены в обратном хронологическом порядке.

, где отдельные выполнения перечислены в обратном хронологическом порядке. Выдвижная панель с деталями, в которой собраны все счётчики для одного шаблона.

Используйте переключатель Time period вверху, чтобы выбрать последние 15 минут, час, день, неделю или месяц. Размер бакета агрегации подстраивается автоматически: бакеты по 1 минуте для последних 15 минут или часа, по 5 минут для последнего дня и по 1 часу для последней недели или месяца, чтобы графики оставались отзывчивыми.

Обзор представляет собой сетку 3×2 из шести панелей:

Панель Что она показывает Запросы / сек Объём запросов, приведённый к частоте за выбранный интервал. Задержка запросов Среднее, p50, p95 и p99 на одном графике, чтобы видеть, когда хвост распределения начинает заметно расходиться с медианой. Разбивка операций Кольцевая диаграмма, показывающая, из какого соотношения SELECT , INSERT , UPDATE и других операций фактически состоит ваша рабочая нагрузка. Возвращённые / затронутые строки Общее количество строк, которое рабочая нагрузка вернула или затронула за выбранный интервал. Коэффициент попаданий в буфер Кольцевая диаграмма соотношения попаданий в общие блоки и чтений общих блоков; в легенде указано общее время CPU. Ошибки Общее количество ошибок с разбивкой по времени.

По одному экрану можно понять, в каком состоянии база данных. Для здорового экземпляра характерна типичная картина: коэффициент попаданий в буфер — выше 90%, объём запросов меняется вместе с трафиком приложения, уровень ошибок остаётся ровным или нулевым, а процентильные задержки идут близко друг к другу.

Если в обзоре видны проблемы, расследование стоит начать с таблицы шаблонов запросов. По одной строке на каждый нормализованный шаблон запроса: литералы из него удалены, поэтому все выполнения одного и того же оператора сводятся к одной и той же строке.

По умолчанию таблица отсортирована по Общему времени выполнения по убыванию — при такой сортировке верхний шаблон запроса обычно и отвечает на вопрос: «что обходится мне дороже всего?» При этом сам по себе он не обязательно будет самым медленным. Запрос, который выполняется восемь миллионов раз в день и занимает двенадцать миллисекунд, может значить больше, чем тот, который выполнился один раз за три секунды.

Каждая сортировка дает свой ракурс:

Общее время выполнения — где база данных потратила больше всего фактического времени.

— где база данных потратила больше всего фактического времени. Время CPU — вычислительно затратные шаблоны запросов.

— вычислительно затратные шаблоны запросов. Вызовы — шаблоны запросов с высокой частотой.

— шаблоны запросов с высокой частотой. Ошибки — повторяющиеся сбои.

— повторяющиеся сбои. Средняя / P50 / P95 / P99 / Макс. задержка — выбросы по перцентилям.

— выбросы по перцентилям. Возвращено строк, Прочитано блоков, Попаданий в блоки, Байты WAL — шаблоны запросов, через которые прошло больше всего данных через движок, кэш или журнал упреждающей записи.

Нажмите кнопку Столбцы, чтобы показать дополнительные столбцы. В таблице шаблонов запросов всего 19 столбцов, включая разбиение по перцентилям, коэффициент попаданий в кэш и время CPU для каждого шаблона запроса.

Отфильтруйте таблицу так, чтобы видеть только тот срез вашей рабочей нагрузки, который вы анализируете:

База данных

Пользователь

Операция ( SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE , …)

( , , , , …) Приложение — application_name из строки подключения

«Покажите только то, что делает сервис orders в БД sales » превращается в два выпадающих списка. Значения фильтров заполняются автоматически на основе того, что фактически выполнялось на вашем экземпляре.

Под таблицей шаблонов панель Recent Queries показывает отдельные выполнения в обратном хронологическом порядке — одна строка на каждый выполненный оператор, а не одна строка на шаблон. Используйте её, когда нужен поток сырых событий, а не агрегированные данные, например чтобы убедиться, что исправление применилось, или найти точный момент возникновения ошибки.

По умолчанию отображаются столбцы Time, Operation, Query, Duration, Rows, Database, User и Blks read. Откройте селектор Columns, чтобы добавить Application, Blks hit, CPU user, CPU sys и PID. Таблица поддерживает те же фильтры Database, User, Operation и Application, что и таблица шаблонов, и сортировку по Time, Duration, Rows, Blks read и CPU time.

Щёлкните любую строку, чтобы открыть ту же выдвижную панель сведений, что и в таблице шаблонов, но только для шаблона этого конкретного выполнения.

Нажмите любую строку в таблице шаблонов или недавних запросов, и справа откроется выдвижная панель Сведения о запросе. Панель собирает все выполнения этого шаблона за выбранный диапазон времени и агрегирует показатели, которые помогают понять, почему он работает медленно.

Панель состоит из единого прокручиваемого макета с пятью разделами:

Шаблон запроса — нормализованный SQL, в котором литералы заменены на $1 , $2 , …, и кнопка копирования в буфер обмена.

— нормализованный SQL, в котором литералы заменены на , , …, и кнопка копирования в буфер обмена. Агрегированное использование ресурсов — сетка из 13 карточек со статистикой: общее число вызовов, средняя/P95/P99/макс. задержка, общее время выполнения, число возвращённых строк, коэффициент попаданий в кэш, считанные блоки, блоки с попаданием, время CPU, байты WAL и ошибки.

— сетка из 13 карточек со статистикой: общее число вызовов, средняя/P95/P99/макс. задержка, общее время выполнения, число возвращённых строк, коэффициент попаданий в кэш, считанные блоки, блоки с попаданием, время CPU, байты WAL и ошибки. Контекст запроса — база данных, пользователь, операция и приложение, из которых поступил этот шаблон.

— база данных, пользователь, операция и приложение, из которых поступил этот шаблон. Примечательные выполнения — ошибки, необычно медленные запуски и выполнения с большим объёмом результата, показанные перед полным списком недавних.

— ошибки, необычно медленные запуски и выполнения с большим объёмом результата, показанные перед полным списком недавних. Недавние выполнения — отдельные запуски одного и того же шаблона с показателями для каждого выполнения.

Раскройте недавнее выполнение, и вы увидите счётчики, которые точно показывают, куда ушло время:

Общие блоки — прочитанные и найденные в кэше показываются всегда; записанные и помеченные как dirty показываются, если их значение не равно нулю.

— прочитанные и найденные в кэше показываются всегда; записанные и помеченные как dirty показываются, если их значение не равно нулю. Операции с локальными и временными блоками — ненулевые операции с временными блоками означают, что сортировка или хеш-операция выгружались на диск.

— ненулевые операции с временными блоками означают, что сортировка или хеш-операция выгружались на диск. Время чтения / записи — время ввода-вывода, отдельно от времени CPU.

— время ввода-вывода, отдельно от времени CPU. Время CPU — пользовательское и системное, по отдельности.

— пользовательское и системное, по отдельности. Параллельные воркеры — сколько планировалось и сколько было запущено фактически.

— сколько планировалось и сколько было запущено фактически. JIT — общее время JIT-компиляции и количество функций.

— общее время JIT-компиляции и количество функций. WAL — объём в байтах и количество записей.

Всё, что нужно для диагностики медленного шаблона запроса, собрано в одном месте, на одном экране.

pg_stat_ch перехватывает фазу parse-analyze, заменяет каждый литерал на плейсхолдер ( $1 , $2 , …) и кэширует получившийся шаблон в LRU-кэше для каждого backend-соединения с ключом queryid . Когда выполнение оператора завершается, к событию прикрепляется именно этот кэшированный шаблон. Точный оператор со значениями никогда не покидает базу данных.

Компонент-производитель добавляет примерно 3 % накладных расходов на каждый оператор. Путь постановки в очередь использует неблокирующий try-lock для кольцевого буфера в общей памяти. При высокой нагрузке расширение отбрасывает события, увеличивая счетчик, вместо того чтобы создавать обратное давление на Postgres.

pg_stat_ch генерирует одно необработанное событие для каждого выполненного оператора (верхнего уровня и вложенного), если он попал в выборку. Каждый процентиль, ранжирование и разбиение в интерфейсе — это запрос ClickHouse к тому же потоку событий.

В качестве бэкенда Insights используется ClickHouse Cloud. Телеметрия по отдельным запросам из загруженного экземпляра Postgres — это миллионы строк в день; столбцовое сжатие позволяет недорого хранить месяцы детализированных данных по каждому выполнению, а агрегации по миллиардам строк менее чем за секунду позволяют интерфейсу оставаться интерактивным, пока вы анализируете данные за неделю или месяц.

pg_stat_ch распространяется по лицензии Apache 2.0. Запускайте его с любым Postgres и отправляйте данные в любой ClickHouse. Исходный код и информация о проблемах доступны на github.com/clickhouse/pg_stat_ch.